Video Autostrada cu tuneluri din vest, gata în 2026? Lucrările sunt la jumătate: „Până la sută la sută mai e mult”

Aproape jumătate din lucrările la „Autostrada cu tuneluri” din vestul României au fost realizate, dar unele secțiuni au un grad ridicat de dificultate, iar respectarea termenului de finalizare din 2026 este privită cu îndoială.

Până în septembrie 2026, constructorii celor 9,5 kilometri ai „autostrăzii cu tuneluri” din vestul României au termen de finalizare a segmentului dintre localitățile Holdea și Margina, la care se mai adaugă și o porțiune de patru kilometri (Secțiunea D, în zona Margina).

Lucrările pe tronsonul împărțit între județele Hunedoara și Timiș au demarat la începutul anului 2024, iar la secțiunea dificilă, de 4,5 kilometri, în toamna anului 2024. Această secțiune cuprinde două tuneluri, ale căror patru galerii însumează 4,6 kilometri, și trei pasaje, unul dintre acestea depășind un kilometru.

Autostrada cu tuneluri, realizată pe jumătate

La finalul anului 2025, progresul pe șantierul Margina – Holdea, singurul segment nefinalizat din Autostrada A1 Lugoj – Deva, a ajuns la 50 la sută, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara.

„Activitatea este susținută în toate galeriile celor două tuneluri de pe traseu. La primul tunel (T1), unde anul acesta au fost străpunse ambele galerii, se lucrează la aplicarea hidroizolației și montarea armăturii pe boltă pentru galeria 2, respectiv se execută lucrările pregătitoare pentru aplicarea hidroizolației și montarea eșafodajului de lucru pentru galeria 1. De asemenea, tot în galeria 1 se execută lucrări de armare, cofrare, betonare a radierului și banchinelor. La al doilea tunel continuă excavația în fronturile de lucru, se bat ancorele în umbrela de protecție și în pereții laterali, iar pe sectorul cut & cover se evacuează pământul din subteran; au fost demarate inclusiv lucrările de betonare a radierului și banchinelor”, a informat DRDP Timișoara.

Câteva sute de muncitori sunt mobilizați pe traseul viitoarei autostrăzi și vor continua munca și în perioada sărbătorilor. În unele perioade au fost mobilizați și peste 750 de oameni, pe cele 11 fronturi de lucru ale secțiunii cu tuneluri. Potrivit constructorilor, pe șantier se va lucra inclusiv în 31 decembrie, precum și în zilele de 2 și 3 ianuarie, urmând ca activitatea să se reia cu program normal începând cu 8 ianuarie 2026.

Cele două galerii ale Tunelului Mic (T1), cu o lungime de 368 de metri pe o cale și 415 metri pe cealaltă, au fost străpunse în cursul anului 2025, iar în prezent constructorii lucrează la partea structurală a acestuia. La Tunelul Mare (T2), cu galerii care măsoară 1.825 de metri pe o cale și 1.985 de metri pe cealaltă, continuă excavația în subteran, la ambele galerii de intrare, fiind deschise mai multe fronturi de lucru pe segmente ale acestuia.

Construcția tunelurilor, ani în șir de controverse

Construcția autostrăzii din vestul României este finanțată cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență și va trebui finalizată până în toamna anului viitor. În ultimul deceniu, proiectul a stârnit interesul a numeroși români. Mulți dintre ei au fost afectați direct de întârzierile și blocajele de pe acest segment, singurul nefinalizat din Autostrada Lugoj – Deva, în lungime totală de 100 de kilometri, care traversează vestul României.

Tunelurile de pe secțiunea Margina – Holdea au fost proiectate pentru a evita debleele adânci, riscurile de instabilitate și impactul negativ asupra mediului, conform acordului de mediu.

Soluția a stârnit controverse, deoarece nu a fost prevăzută în proiectul inițial, fiind solicitată ulterior, după 2010, de organizații de mediu, care au susținut necesitatea creării unui „culoar verde” de migrație a animalelor sălbatice, în zona Văii Mureșului, ce asigură conectivitatea ecologică între Munții Poiana Ruscă și Munții Apuseni.

Cei care au contestat utilitatea ecoductelor le-au numit „tuneluri pentru urși”, reclamând că sunt construite într-o zonă unde nu ar exista urși. În plus, unii români susțin că șantierul tunelurilor a dus oricum la defrișarea unor suprafețe importante de pădure în zona și deasupra acestora.

După numeroase întârzieri, termenul de finalizare al viitoarei autostrăzi, așteptat în toamna anului 2026, este privit cu îndoială de mulți români.

„De la 50 la sută la 100 la sută mai e mult. Pare incredibil, dar chiar ne împiedicăm de-un ciot, vorba lui Baiazid”, observă unul dintre aceștia, într-un comentariu la cele mai recente imagini de pe șantier, publicate de DRDP Timișoara.

Alți observatori susțin că, în cel mai optimist caz, bucata de autostradă ar putea fi inaugurată în 2027.

„Pot face eforturi maxime, dar problema rămâne la forat, care merge în ritmul său, oricâți muncitori sunt mobilizați acolo”, afirmă altcineva.

Odată finalizat, segmentul Margina – Holdea din Autostrada A1 Lugoj – Deva va face posibilă circulația exclusiv pe autostradă de la frontiera de vest până în centrul țării, pe traseul de 360 de kilometri al A1 Nădlac – Arad – Timișoara – Lugoj – Deva – Sebeș – Sibiu – Boița.