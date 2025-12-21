search
Duminică, 21 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Tăcere de la Miami. Nu s-au înregistrat progrese în urma discuțiilor SUA-Rusia, discuțiile continuă

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

După o după-amiază discuții cu ușile închise, oficialii americani și ruși au încheiat interacțiunile diplomatice de sâmbătă de la Miami fără niciun progres vizibil care să ducă la încheierea războiului Moscovei împotriva Ucrainei, scrie corespondentul Kyiv Post Alex Raufoglu.

Jared Kushner, Kirill Dmitriev și Steve Witkoff FOTO X @WeReporter jfif

În schimb, negociatorii americani au înmânat Rusiei ceea ce mai multe surse au descris drept o listă de întrebări și așteptări, enunțând clar că Washingtonul consideră următoarea mișcare ca fiind responsabilitatea Moscovei. Discuțiile vor fi reluate duminică, fiind așteptat ca SUA să publice o dare de seamă a discuțiilor.

La Miami, s-au reunit pentru discuții de pace  trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, și o delegația americană condusă de Steve Witkoff, trimisul special al președintelui Donald Trump, însoțit de Jared Kushner, ginerele lui Trump.

Presa nu a avut acces, nu a fost emisă nicio declarație comună, iar oficialii au refuzat să ofere imediat informații, ceea ce denotă o tăcere deliberată, probabil avându-și sursa în precauție.

Surse familiarizate cu negocierile au descris postura SUA ca fiind directă, dar reținută.

„Nu a fost o discuție în care Washingtonul să negocieze cu sine însuși”, a insistat sursa, adăugând că „deși nu a existat niciun progres sâmbătă”, partea americană „le-a prezentat rușilor care este situația actuală după discuțiile recente cu ucrainenii și le-a spus, practic: «Iată ce nu se leagă. Reveniți mâine cu răspunsuri»”.

Întâlnirile de la Miami au loc în contextul în care președintele Volodimir Zelenski a îndemnat public Washingtonul să intensifice presiunile asupra Moscovei, avertizând că Kremlinul folosește diplomația pentru a câștiga timp, în timp ce concomitent își continuă campania militară.

Cu o zi înainte, Putin a promis că va continua ofensiva dacă ucrainenii se opun unui plan de plan de pace în termenii Rusiei. Însă liderul rus a promis ca ar dispusă să suspende atacurile pentru a permite Ucrainei să organizeze alegeri - o propunere pe care Zelenski a respins-o prompt, notând că astfel de oferte arată transparent intențiile Rusiei.

Linii de falie familiare

Potrivit oficialilor informați cu privire la stadiul actual al discuțiilor, principalele dezacorduri între părți sunt aceleași: revendicările teritoriale extinse ale Rusiei și insistența Ucrainei asupra unor garanții de securitate ferme susținute de SUA.

Moscova a arătat puțină disponibilitate de a da înapoi în ce privește revendicările asupra teritoriilor pe care nu a reușit să le cucerească pe deplin, în timp ce Kievul se menține pe poziție: nu va ceda teritoriile confiscate de la invazia din 2022.

„Există o aliniere între Washington și Kiev care nu exista acum câteva săptămâni”, a spus un al treilea oficial occidental. „Dar această aliniere nu s-a tradus în vreo acțiune concretă din partea Moscovei.”

Un efort diplomatic neortodox

Componența neobișnuită a echipelor de negociere a amplificat sentimentul de incertitudine din jurul discuțiilor.

Participarea lui Dmitriev evidențiază rolul direct al Kremlinului, în ciuda istoricului acestuia în fruntea unui organism economic sancționat, legat de stat.

De partea SUA, rolul central al lui Witkoff și Kushner i-a neliniștit în privat pe unii diplomați europeni, dintre care mai mulți se află deja la Miami de vineri pentru discuții conectate cu negocierile.

Până acum SUA au discutat separat cu oficialii ucraineni , aceștia nefiind în contact cu delegația rusă.

O echipă ucraineană a petrecut vineri ore întregi cu Witkoff și Kushner, însă oficialii americani au exclus discuțiile trilaterale directe în această etapă a procesului.

Secretarul de stat Marco Rubio a încercat să-i liniștească pe aliați, insistând că „nu va exista acord de pace până când Ucraina nu-l aprobă” și semnalând că s-ar putea alătura discuțiilor viitoare dacă acestea evoluează.

Ce urmează

Discuțiile continuă duminică, iar oficialii americani sunt așteptați să publice un raport oficial după încheierea întâlnirilor din weekend –  probabil primul semnal public legat de disponibilitatea Moscovei de a se implica serios în negocieri în perioada următoare

„Acestea au fost întotdeauna prezentate ca fiind la nivel de lucru. Așa a rămas. Ceea ce contează acum este măsura în care Rusia revine cu ceva nou - sau pur și simplu revine”, a comentat un oficial occidental natura discuțiilor.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din Europa, inclusiv țări care sunt membre NATO
digi24.ro
image
”Nu am mai văzut niciodată așa ceva”. Un pescar de 26 de ani a prins un pește-canar de peste 4,6 kilograme
stirileprotv.ro
image
Cei 2.200.000 de pensionari din România care vor primi 800 lei în plus la pensie, în 2026. Cine se încadrează
gandul.ro
image
Dormitul cu televizorul pornit. Ce spun specialiștii despre efectele asupra sănătății
mediafax.ro
image
La 4 ani de la retragerea din activitate, Ana Maria Brânză face un anunț neașteptat. Cum se simte acum, de fapt ”Am început să caut ajutor”
fanatik.ro
image
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari, dați afară din locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să plece
libertatea.ro
image
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
digi24.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Adio, Real Madrid? Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu și gestul de după meci face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Citricele din magazinele României sunt neconforme consumului uman. Revolta lui Paul Anghel, director general în cadrul ANPC
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
antena3.ro
image
Capitala ar putea introduce o taxă de 2€ pentru turiști. Reacţia revoltată a unor vizitatori din Italia
observatornews.ro
image
Ultimul mesaj postat de Mălina e tulburător: 'Dă-mi, Doamne, timp. Mai dă-mi un anotimp'
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
prosport.ro
image
Anunț pentru pensionari: cine beneficiază de 275 de lei în plus la pensie din aprilie 2026
playtech.ro
image
Bijuteria din Dâmbovița e aproape gata! Cum arată stadionul în care s-au investit peste 85 de milioane de euro
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Adio, Real Madrid? Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu și gestul de după meci face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Concedieri în primării, dar nu și pentru amante. Ce spun doi edili despre angajările din instituțiile pe care le conduc: Cât timp își face treaba...
stiripesurse.ro
image
Ultimul mesaj postat de Mălina, tânăra de 27 de ani care și-a găsit sfârșitul după ce ar fi căzut de la etajul 7 al unui bloc din Oradea. Era jurnalistă și pasionată de fotografie
kanald.ro
image
România va avea Aeroportul Otopeni 2! Pista care devene poarta civilă a...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Mihaela Rădulescu, la capela unde este depus sicriul mamei sale. A venit de la Monaco cu o zi înainte de înmormântare, după un zbor cu întârziere | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Cum arată mormântul doctoriței Ștefania Szabo în prag de sărbători. Imagini sfâșietoare cu locul în care medicul de 37 de ani își doarme somnul de veci
romaniatv.net
image
Cum a ajunbs România bătaia de joc a importatorilor. Mâncăm "furaje pentru animale"
mediaflux.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Revoltă de zile mari după finala Vocea României 2025, câștigată de Alessia Pop. Publicul și-a exprimat nemulțumirea față de desfășurarea emisiunii și postul PRO TV
click.ro
image
Final de an spectaculos pentru aceste zodii. Încheie 2025 victorioase și încep 2026 cu dreptul
click.ro
image
Ce să faci când varza murată a prins floare. Un ingredient din bucătărie poate rezolva problema
click.ro
Regina Jetsun Pema Bhutan și fiica ei Instagram jpg
Prințesa Charlotte din Himalaya: fiica celei mai tinere regine din lume apare în cadre noi și adorabile
okmagazine.ro
8409091 jpg
Horoscop 19 decembrie – 1 ianuarie. Ultimele zile din 2025 vin cu decizii ferme, bilanțuri sincere și un nou început asumat
clickpentrufemei.ro
Foto: © A. Lochner-Rechta / Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt
Mormântul unui „strigoi” din Epoca Bronzului Timpuriu, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Creștere importantă a pensiilor pentru o categorie de români. Cine va primi cu 275 de lei mai mult lunar din 2026
image
Revoltă de zile mari după finala Vocea României 2025, câștigată de Alessia Pop. Publicul și-a exprimat nemulțumirea față de desfășurarea emisiunii și postul PRO TV

OK! Magazine

image
Oana Ioniță, interviu exclusiv alături de fiica ei: "Odată cu divorțul, mi s-a schimbat perspectiva. Pun mai mult accent pe familie"

Click! Pentru femei

image
Horoscop 19 decembrie – 1 ianuarie. Ultimele zile din 2025 vin cu decizii ferme, bilanțuri sincere și un nou început asumat

Click! Sănătate

image
Cum afectează diabetul viaţa sexuală. Medicul explică