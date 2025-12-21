Afacerea de sezon care nu mai găsește angajați. Câștiguri de până la 8.000 de lei pe lună

În plină febră a cumpărăturilor de sărbători, nu doar cadourile și mesele festive sunt în centrul atenției, ci și decorațiunile de Crăciun. Magazinele încearcă să își umple rafturile, însă producătorii de ornamente, mai ales cei care realizează globuri handmade, fac cu greu față cererii tot mai mari.

Globurile realizate manual sunt din ce în ce mai căutate, inclusiv peste hotare, însă numărul meșterilor care le creează a scăzut considerabil în ultimii ani.

Într-o fabrică din Cluj-Napoca, activitatea se desfășoară aproape fără întrerupere încă de la începutul anului, cu doar o scurtă pauză în perioada verii. Efortul este necesar pentru a onora comenzile numeroase de globuri, venite inclusiv din Statele Unite.

Procesul de producție este unul complex și solicitant. Baghetele din sticlă sunt modelate la peste 1.000 de grade Celsius, iar fiecare ornament prinde formă în mâinile unor meșteri tot mai puțini. Pentru a face față cererii, fabrica ar avea nevoie să își dubleze personalul, ajungând la cel puțin 24 de pictori care să decoreze globurile.

„Tot mai puține persoane vin, nu sunt interesați”

Lipsa forței de muncă este principala problemă. O angajată explică de ce meseria nu mai atrage oameni noi: „Tot mai puține persoane vin, nu sunt interesați. E mai greu pentru că trebuie înveți în timp și financiar mai greu s-ar descurca la început”.

La început, un meșter câștigă aproximativ 3.000 de lei, bani în mână. Însă, odată cu experiența și perfecționarea tehnicii, veniturile pot ajunge la aproape 8.000 de lei pe lună.

Proprietarul fabricii confirmă creșterea cererii: „Interesul pentru globuri anul acesta a fost mult mai mare decât, să zic, ultimii ani. Avem comenzi mai multe decât putem face”, spune Gheorghe Turcu, potrivit Știrile ProTV.

Atelierele mici, susținute de familie

Situația nu este diferită nici în atelierele de dimensiuni reduse, unde producția se bazează, de cele mai multe ori, pe munca în familie. Volumul de lucru crește considerabil înainte de sărbători, iar lipsa ajutorului se simte din plin.

„Este foarte multă muncă înainte de sărbători. Niciodată nu reușim chiar tot ce ne propunem. Într-adevăr nu mai sunt oameni care să aibă răbdarea să facă lucru manual”, spune Carmen Orășanu, reprezentant al unui atelier.

Prețuri pe măsura muncii

Un glob de Crăciun realizat manual, fie din sticlă, fie din ceramică, poate costa până la 90 de lei. Alte ornamente, confecționate din hârtie reciclată, dar rezistentă, ajung la prețuri de aproximativ 45 de lei. Sunt sume care reflectă nu doar materialele, ci mai ales timpul, migala și priceperea necesare pentru fiecare obiect în parte.