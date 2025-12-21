search
Duminică, 21 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Afacerea de sezon care nu mai găsește angajați. Câștiguri de până la 8.000 de lei pe lună

0
0
Publicat:

În plină febră a cumpărăturilor de sărbători, nu doar cadourile și mesele festive sunt în centrul atenției, ci și decorațiunile de Crăciun. Magazinele încearcă să își umple rafturile, însă producătorii de ornamente, mai ales cei care realizează globuri handmade, fac cu greu față cererii tot mai mari.

Globurile realizate manual sunt tot mai apreciate de clienți FOTO: Daciana Stoica
Globurile realizate manual sunt tot mai apreciate de clienți FOTO: Daciana Stoica

Globurile realizate manual sunt din ce în ce mai căutate, inclusiv peste hotare, însă numărul meșterilor care le creează a scăzut considerabil în ultimii ani.

Într-o fabrică din Cluj-Napoca, activitatea se desfășoară aproape fără întrerupere încă de la începutul anului, cu doar o scurtă pauză în perioada verii. Efortul este necesar pentru a onora comenzile numeroase de globuri, venite inclusiv din Statele Unite.

Procesul de producție este unul complex și solicitant. Baghetele din sticlă sunt modelate la peste 1.000 de grade Celsius, iar fiecare ornament prinde formă în mâinile unor meșteri tot mai puțini. Pentru a face față cererii, fabrica ar avea nevoie să își dubleze personalul, ajungând la cel puțin 24 de pictori care să decoreze globurile.

„Tot mai puține persoane vin, nu sunt interesați”

Lipsa forței de muncă este principala problemă. O angajată explică de ce meseria nu mai atrage oameni noi: „Tot mai puține persoane vin, nu sunt interesați. E mai greu pentru că trebuie înveți în timp și financiar mai greu s-ar descurca la început”.

La început, un meșter câștigă aproximativ 3.000 de lei, bani în mână. Însă, odată cu experiența și perfecționarea tehnicii, veniturile pot ajunge la aproape 8.000 de lei pe lună.

Proprietarul fabricii confirmă creșterea cererii: „Interesul pentru globuri anul acesta a fost mult mai mare decât, să zic, ultimii ani. Avem comenzi mai multe decât putem face”, spune Gheorghe Turcu, potrivit Știrile ProTV.

Atelierele mici, susținute de familie

Situația nu este diferită nici în atelierele de dimensiuni reduse, unde producția se bazează, de cele mai multe ori, pe munca în familie. Volumul de lucru crește considerabil înainte de sărbători, iar lipsa ajutorului se simte din plin.

Este foarte multă muncă înainte de sărbători. Niciodată nu reușim chiar tot ce ne propunem. Într-adevăr nu mai sunt oameni care să aibă răbdarea să facă lucru manual, spune Carmen Orășanu, reprezentant al unui atelier.

Prețuri pe măsura muncii

Un glob de Crăciun realizat manual, fie din sticlă, fie din ceramică, poate costa până la 90 de lei. Alte ornamente, confecționate din hârtie reciclată, dar rezistentă, ajung la prețuri de aproximativ 45 de lei. Sunt sume care reflectă nu doar materialele, ci mai ales timpul, migala și priceperea necesare pentru fiecare obiect în parte.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din Europa, inclusiv țări care sunt membre NATO
digi24.ro
image
Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994
stirileprotv.ro
image
Cei 2.200.000 de pensionari din România care vor primi 800 lei în plus la pensie, în 2026. Cine se încadrează
gandul.ro
image
Dormitul cu televizorul pornit. Ce spun specialiștii despre efectele asupra sănătății
mediafax.ro
image
Bijuteria din Dâmbovița e aproape gata! Cum arată stadionul în care s-au investit peste 85 de milioane de euro
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan a eliminat puntea dintre zilele libere de Revelion și cele de Bobotează
libertatea.ro
image
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
digi24.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Adio, Real Madrid? Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu și gestul de după meci face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Citricele din magazinele României sunt neconforme consumului uman. Revolta lui Paul Anghel, director general în cadrul ANPC
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
antena3.ro
image
Capitala ar putea introduce o taxă de 2€ pentru turiști. Reacţia revoltată a unor vizitatori din Italia
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
prosport.ro
image
Anunț pentru pensionari: cine beneficiază de 275 de lei în plus la pensie din aprilie 2026
playtech.ro
image
După ce și-a anunțat retragerea din tenis, Sorana Cîrstea vine cu o nouă veste: ”Abia aștept”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristiano Ronaldo arată așa la 40 de ani și are șase mese pe zi! Ce nu consumă niciodată și alimentul ”magic” din dietă
digisport.ro
image
Concedieri în primării, dar nu și pentru amante. Ce spun doi edili despre angajările din instituțiile pe care le conduc: Cât timp își face treaba...
stiripesurse.ro
image
Ultimul mesaj postat de Mălina, tânăra de 27 de ani care și-a găsit sfârșitul după ce ar fi căzut de la etajul 7 al unui bloc din Oradea. Era jurnalistă și pasionată de fotografie
kanald.ro
image
Rusia rupe acordul militar cu România și...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Mihaela Rădulescu, la capela unde este depus sicriul mamei sale. A venit de la Monaco cu o zi înainte de înmormântare, după un zbor cu întârziere | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Cum arată mormântul doctoriței Ștefania Szabo în prag de sărbători. Imagini sfâșietoare cu locul în care medicul de 37 de ani își doarme somnul de veci
romaniatv.net
image
Cum a ajunbs România bătaia de joc a importatorilor. Mâncăm "furaje pentru animale"
mediaflux.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Revoltă de zile mari după finala Vocea României 2025, câștigată de Alessia Pop. Publicul și-a exprimat nemulțumirea față de desfășurarea emisiunii și postul PRO TV
click.ro
image
Final de an spectaculos pentru aceste zodii. Încheie 2025 victorioase și încep 2026 cu dreptul
click.ro
image
Ce să faci când varza murată a prins floare. Un ingredient din bucătărie poate rezolva problema
click.ro
Regina Jetsun Pema Bhutan și fiica ei Instagram jpg
Prințesa Charlotte din Himalaya: fiica celei mai tinere regine din lume apare în cadre noi și adorabile
okmagazine.ro
8409091 jpg
Horoscop 19 decembrie – 1 ianuarie. Ultimele zile din 2025 vin cu decizii ferme, bilanțuri sincere și un nou început asumat
clickpentrufemei.ro
Foto: © A. Lochner-Rechta / Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt
Mormântul unui „strigoi” din Epoca Bronzului Timpuriu, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Creștere importantă a pensiilor pentru o categorie de români. Cine va primi cu 275 de lei mai mult lunar din 2026
image
Revoltă de zile mari după finala Vocea României 2025, câștigată de Alessia Pop. Publicul și-a exprimat nemulțumirea față de desfășurarea emisiunii și postul PRO TV

OK! Magazine

image
Oana Ioniță, interviu exclusiv alături de fiica ei: "Odată cu divorțul, mi s-a schimbat perspectiva. Pun mai mult accent pe familie"

Click! Pentru femei

image
Horoscop 19 decembrie – 1 ianuarie. Ultimele zile din 2025 vin cu decizii ferme, bilanțuri sincere și un nou început asumat

Click! Sănătate

image
Cum afectează diabetul viaţa sexuală. Medicul explică