George Simion apară prezența AUR la protestul fermierilor și lansează un nou atac la Nicușor Dan: „Un încurcă-lume”

George Simion, liderul AUR, a susținut miercuri, la Parlament, că nu are informații potrivit cărora membri ai formațiunii ar fi fost implicați în incidentele violente produse în timpul protestului fermierilor din Piața Victoriei. Întrebat dacă va participa la consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern, în cazul în care partidul său va fi invitat de Nicușor Dan, Simion a răspuns ironic: „Păi care consultări?”.

Președintele AUR, George Simion. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Simion a fost întrebat dacă printre persoanele implicate în confruntările de marți s-au aflat membri AUR

„Din ce ştiu eu nu. Dumneavoastră ştiţi altceva?”, a răspuns liderul AUR, potrivit News.ro

Referitor la prezența unor parlamentari, membri și susținători ai partidului la manifestație, liderul AUR a susținut că participarea la proteste reprezintă un drept legitim al cetățenilor.

„Nu e normal să participe românii la protest? Încercaţi să culpabilizaţi participanţii paşnici, printre care şi parlamentari, membri şi susţinători AUR”, a declarat liderul formațiuni

Simion a susținut că colegii săi de partid sunt asociați pe nedrept „cu nişte lucruri care trebuie cercetate penal”.

Simion a insistat că simpla participare la o manifestație nu poate fi considerată o faptă reprobabilă.

„E rău să participi la proteste? Ce aţi vrea, să nu mai participăm la proteste?”, a întrebat, retoric, liderul AUR:

Declarațiile au fost făcute în contextul anchetei deschise după protestul de marți din Piața Victoriei. Potrivit Jandarmeriei, 47 de persoane au fost conduse la audieri, iar un bărbat care avea asupra sa un cuțit cu lama de 20 de centimetri a fost reținut.

În urma incidentelor de miercuri, zece jandarmi au fost răniți, dintre care patru au avut nevoie de îngrijiri medicale în spital. De asemenea, două autospeciale ale Jandarmeriei au fost avariate, iar autoritățile au aplicat 15 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 21.500 de lei.

Atac la adresa lui Nicușor Dan în scandalul desemnării premierului: „Avem de-a face cu un încurcă-lume la Cotroceni”

Liderul AUR, George Simion nu a ratat ocazia să-l atace pe președintele Nicușor Dan, , potrivit Știrilor ProTV.

Întrebat dacă va participa la consultările de la Palatul Cotroceni în cazul în care AUR va fi invitat, Simion a răspuns ironic: „Păi care consultări?”.

„Avem de-a face cu un încurcă-lume la Cotroceni”, a adăugat Simion, susținând că Nicușor Dan „își bate joc de țara noastră”.

Până miercuri dimineață, președintele nu convocase consultări oficiale sau informale cu liderii partidelor pentru desemnarea unui nou prim-ministru, existând posibilitatea unei nominalizări directe.

Președintele României va invita joi, 17 septembrie, la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.

Consultările vor avea loc joindupă următorul program:

Ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 09:30 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 10:00 - Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 10:30 - Uniunea Salvați România (USR);

Ora 11:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 11:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 12:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 12:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT);

Ora 13:00 - Grupul parlamentar Uniți pentru România;

Ora 13:30 - Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

Ora 14:00 - Parlamentarii neafiliați.