Administratorul societății trebuie să plătească TVA care nu a fost plătit de firmă. Soluția CJUE

Un administrator căruia autoritățile îi cer să plătească TVA-ul neachitat de firmă trebuie să poată contesta elementele datoriei care îi justifică răspunderea personală. Dreptul său la apărare nu poate fi înlăturat doar pentru că decizia fiscală emisă pentru societate a devenit definitivă, a stabilit Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), informează JURIDICE.ro.

Cazul a pornit din Luxemburg. Autoritățile fiscale stabiliseră obligații de TVA pentru o societate, însă aceasta contestase decizia prea târziu. Ulterior, administrația fiscală i-a cerut administratorului să achite personal TVA-ul restant, în baza unui mecanism național de răspundere solidară.

Instanțele naționale nu i-au permis să conteste datoria firmei. Argumentul lor: decizia fiscală era definitivă, iar administratorul avusese posibilitatea să o atace în calitate de reprezentant al societății.

Apărarea firmei nu înlocuiește apărarea administratorului

CJUE a subliniat că societatea și administratorul pot avea interese diferite. Posibilitatea de a contesta o decizie în numele firmei nu înlocuiește dreptul administratorului de a se apăra atunci când autoritățile îi cer plata din propriul patrimoniu.

În procesul privind răspunderea sa personală, acesta trebuie să poată pune în discuție inclusiv baza de calcul și valoarea TVA-ului restant, dacă aceste elemente sunt relevante pentru apărare. De asemenea, poate invoca încălcări ale propriilor drepturi fundamentale produse în procedura fiscală.

Hotărârea nu șterge automat datoria

Decizia CJUE nu îl scutește automat pe administrator de plată și nu redeschide impunerea fiscală pentru societate. Ea impune însă ca instanța să poată verifica efectiv elementele pe care autoritățile își întemeiază cererea de plată împotriva administratorului.

Distincția este esențială: caracterul definitiv al datoriei firmei nu poate transforma răspunderea administratorului într-o obligație imposibil de contestat, se arată în articolul publicat pe JURIDICE.ro.

Hotărârea a fost pronunțată la 16 iulie 2026, în cauza C-158/25, și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 5 octombrie 2026.