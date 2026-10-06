Neurocercetătorul american Karl Deisseroth le-a dat copiilor săi vestea că a câștigat Premiul Nobel pentru Medicină 2026. Reacția familiei a fost una de euforie, cu țipete de bucurie, salturi și îmbrățișări. Universitatea Stanford a publicat pe rețelele sociale înregistrarea momentului.

Momentul a devenit viral Foto: Stanford Report

„Am o veste extraordinară. În această dimineață am primit un telefon prin care mi s-a spus că am câștigat Premiul Nobel pentru Medicină”, le-a spus Karl Deisseroth copiilor săi.

În imaginile publicate de Universitatea Stanford se vede momentul în care cercetătorul le împărtășește familiei vestea că a primit cea mai importantă distincție din cariera sa. Copiii reacționează imediat, iar momentul este marcat de emoție, bucurie și îmbrățișări.

Karl Deisseroth, medic și doctor în științe, profesor de bioinginerie și de psihiatrie și științe comportamentale la Universitatea Stanford, a fost distins cu Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină 2026 „pentru descoperirile care au dus la optogenetică, o metodă care face posibilă activarea sau dezactivarea activității unor celule nervoase individuale din creierul viu”. El împarte premiul cu Peter Hegemann, de la Universitatea Humboldt din Berlin, și Georg Nagel, de la Universitatea din Würzburg, Germania.

„Nu aș putea fi mai fericit, pentru că trio-ul ales de comitet acoperă evoluția de la primele cercetări asupra algelor până la experimentele avansate din neuroștiință, astfel că acest premiu surprinde cu adevărat întregul parcurs al descoperirii”, a declarat Deisseroth, care este profesor D. H. Chen și profesor în cadrul facultăților de medicină și inginerie, potrivit Stanford Report.

Deisseroth și-a consolidat reputația de lider în domeniul neuroștiinței prin dezvoltarea unei metode de introducere în celulele cerebrale ale mamiferelor a unor proteine microbiene sensibile la lumină, numite opsine. Astfel, anumite celule pot fi controlate cu ajutorul luminii.

„Optogenetica este un motor al descoperirii”, a spus Deisseroth. „Este folosită pentru a investiga sistemele complexe la nivelul fundamental al celulelor. Vrem să înțelegem cum funcționează creierul ca sistem intact pentru a realiza procese cognitive complexe, comportamente și percepții, păstrând în același timp legătura cu nivelul elementar al celulelor. Facem deja pași pentru a înțelege funcționarea unui creier sănătos și pentru a afla ce se întâmplă atunci când lucrurile nu funcționează corect. Acesta este principiul-cheie al optogeneticii: perturbarea cauzală precisă. Apoi putem căuta modalități de a corecta, eventual, aceste anomalii. Odată ce știi care sunt celulele importante pentru un simptom sau pentru corectarea unui simptom, poți concepe orice metodă dorești pentru a le ținti activitatea.”

Înainte de apariția optogeneticii, existau două metode experimentale principale folosite pentru studierea creierului: stimularea electrică și medicamentele. Stimularea electrică a neuronilor, adică a celulelor nervoase, produce un răspuns imediat, dar declanșează și reacții în celulele și circuitele cerebrale învecinate, nu doar în zona studiată. Iar în timp ce stimularea electrică poate activa neuronii, ea nu îi poate inhiba cu precizie, lucru esențial pentru studierea modului în care funcționează creierul.