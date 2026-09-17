 USR îl susține pe Siegfried Mureșan pentru premier, dar Fritz spune că este deschis și la alte soluții | adevarul.ro
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USR îl susține pe Siegfried Mureșan pentru premier, dar Fritz spune că este deschis și la alte soluții

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Președintele USR Dominic Fritz i-a spus președintelui Nicușor Dan că partidul pe care îl conduce vrea să fie parte din soluția de guvernare, iar propunerea de prim-ministru este Siegfried Mureșan.

Nicușor Dan, Dominic Fritz
Nicușor Dan și Dominic Frizt, liderul USR Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Dominic Fritz a spus la ieșirea de la consultările cu președintele Nicușor Dan ce i-a transmis USR șefului statului pentru ieșirea țării din criza politică provocată prin ieșirea din Guvern a PSD.

Acesta a transmis că USR rămâne consecvent cu propunerea ca Sigfried Mureșan să fie desemnat premier, dar că există deschidere la dialog și pentru alte variante.

„Am venit cu frustrările oamenilor, cu îngrijorările cetățenilor din România, că blocajul în care ne-au aruncat PSD și AUR nu se mai termină. Nu e doar un blocaj politic, ci unul resimțit de întreaga societate. De aceea, USR vrea să facă parte din soluție. Noi am pus pe masă din nou care este poziția noastră. În primul rând, am făcut o propunere împreună cu PNL și UDMR în persoana lui Siegfried Mureșan. Dacă domnul președinte nu dorește să-l nominalizeze nici pe Mureșan, nici propunerea PSD, suntem deschiși să discutăm altă nominalizare a domnului președinte. Guvernul condus de viitorul premier va trebui să fie unul coerent, care să facă reformele necesare ca românii să o duca bine. Ne menținem propunerea să avem două guverne minoritare succesive, amândouă sub conducerea unui premier nominalizat de președinte”, a precizat Dominic Fritz.

Liderul USR a mai spus că este important să existe o nominalizare și să se formeze o majoritate.

„Dacă nu, să găsească soluții cei care ne-au aruncat în această criză. Trebuie să dăm din nou puterea în mâinile cetățenilor. De aceea, alegerile anticipate nu trebuie să fie doar o opțiune teoretică, ci o oportunitate reală, în cazul în care cei responsabili nu găsesc o soluție”, a precizat Fritz.

Întrebat dacă USR ar putea vota un guvern tehnocrat sau altă soluție propusă de președinte, Fritz a spus: „Noi nu am luat o decizie formală, pentru că așteptăm nominalizarea premierului. Nu e un secret că decizia politică și responsabilitatea politică trebuie să fie în aceeași încăpere. Nu putem accepta să avem un Guvern pe de o parte și în Parlament o majoritate PSD-AUR care ia decizii împotriva acestui Guvern tehnocrat”, a precizat Liderul USR.

El recunoaște că toate soluțiile de guvernare propuse până acum au o probabilitate mică de a trece, de aceea nu trebuie exclusă soluția alegerilor anticipate.

„Faptul că suntem în acest blocaj e știut dinainte de moțiune. Soluțiile aflate pe masă au toate o probabilitate scăzută, de aceea repetăm că românii au dreptate când cer să ne întoarcem la urne. Alegerile anticipate nu trebuie tratate ca o chestie exotică”, s-a exprimat liderul USR. 

Din delegaţia USR care a mers la consultări cu președintele Nicușor Dan au făcut parte preşedintele partidului, Dominic Fritz (Timiş), ministra Mediului, Diana Buzoianu (Bucureşti), vicepremierul Radu Miruţă, ministru al Apărării (Gorj), senatoarea Cynthia Păun (Ilfov), deputatul Adrian Echert (Sibiu) și deputatul Cezar Dragoescu (Dolj).

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