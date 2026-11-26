George Simion a făcut o nouă declarație controversată, joi seară, la Râmnicu Vâlcea, în aceeași zi în care a devenit inculpat pentru instigare publică. Liderul AUR a reluat expresia „să-i jupoi”, folosită în declarațiile care au dus la deschiderea dosarului penal, și a transmis un mesaj direct procurorilor. De asemenea, l-a atacat pe președintele Nicușor Dan, întrebându-l de ce se teme de votul românilor.

Liderul AUR, George Simion Foto: Mediafax

Liderul AUR a participat joi seară la prima conferință județeană a filialei AUR Vâlcea. În discursul său, a vorbit despre dosarul penal în care este cercetat pentru declarațiile făcute în martie 2025, după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

„Nu știam că o declarație politică poate deveni motiv de urmărire penală”, a declarat liderul AUR.

În fața membrilor AUR, Simion a afirmat că el și alți lideri suveraniști au fost ascultați timp de o lună. Potrivit acestuia, supravegherea ar fi vizat inclusiv conversațiile private cu soția sa. El a mai susținut că un polițist a sunat-o marți pe soția sa, care se afla în maternitate, pentru a-i transmite că trebuie să se prezinte la Parchet. „Înțeleg că de ieri, de când s-a luat hotărârea cu numirea mea din suspect în inculpat, o să fie 10 mașini care mă monitorizează constant. Pentru ce cheltuiala asta de bani publici?”, a întrebat acesta.

„Eu astăzi am fost chemat în faţa procurorilor, nu pentru că am comis vreo ilegalitate, nu pentru că am făcut ceva, pentru că n-am furat, n-am deturnat fonduri publice, n-am pus mâna pe banii românilor (…) Sunt inculpat pentru că am spus ce am spus într-un moment de revoltă politică, cum spun sute de mii de români care nu mai pot”, a declarat liderul AUR.

George Simion, atac la Nicușor Dan: „De ce vă temeți de votul românilor?”

Liderul AUR l-a vizat direct pe președintele Nicușor Dan, pe care l-a acuzat că se teme de votul cetățenilor. „De ce vă temeți, domnule Nicușor Dan, de votul românilor?”, a întrebat George Simion.

„Locatarul de la Cotroceni, încurcă lume Nicuşor Dan, face declaraţii. A început să facă declaraţii în ultima vreme. Cred că iar îşi ia vitaminele şi pastilele. Şi spune lucruri trăznite. Se teme de rezultatul unor alegeri. Nu întâmplător astăzi s-a întâmplat ce s-a întâmplat, pentru că el a spus în ultimele săptămâni cât de speriat este de aceste alegeri. Proşti sunt cei care l-au pus acolo. Trebuie să-i transmitem și lui Nicușor Dan, și lui Ludovic Orban, și tuturor care au condus și conduc România: funcțiile voastre sunt trecătoare, nu sunteți proprietarii noștri și nu sunteți proprietarii țării. Nu sunteți proprietarii instituțiilor și votul românilor nu vă aparține. Așa că eu o să continui să cer adevărul despre alegerile din 2024”, a continuat liderul AUR.

La finalul discursului, George Simion a revenit asupra expresiei „a le face felul”, folosită și în declarațiile care au dus la deschiderea dosarului penal. El a susținut că prin această formulare se referă la îndepărtarea celor aflați la conducere din funcțiile publice și la pierderea privilegiilor.

„Toți cei care mă întreabă de acasă și dintre voi cum sunt, sunt mai hotărât ca oricând să le fac felul acestor nenorociți care se cred stăpâni peste țară și peste noi. Să se consemneze acolo la domnii procurori că a le face felul înseamnă să-i las fără demnități, să-i las fără piele de șinșila pe ei și să-i jupoi cum ne-au jupuit și ei pe noi de 35 de ani. Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a spus George Simion.

De ce a devenit George Simion inculpat pentru instigare publică

George Simion a devenit inculpat joi, 26 noiembrie 2026, în dosarul deschis în urma declarațiilor făcute în martie 2025, după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva liderului AUR pentru instigare publică. Procurorii susțin că mesajul în care acesta afirma că membrii Biroului Electoral Central „ar trebui jupuiți în piața publică” a reprezentat un îndemn la comiterea unor acte de violență gravă.

În martie 2025, Parchetul General s-a sesizat din oficiu după declarațiile lui Simion despre persoanele pe care le considera responsabile de ceea ce el numea „lovitura de stat”. Ulterior, liderul AUR a explicat că prin expresia „jupuiți” s-a referit la „jupuiți de privilegii”.

La ieșirea de la Parchet, George Simion a confirmat schimbarea calității sale procesuale și a acuzat că dosarul are motivație politică.