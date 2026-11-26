Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a anunțat joi, 26 noiembrie, lansarea unei noi platforme online dedicate transportului rutier de persoane prin care călătorii pot consulta informații despre cursele interjudețene din întreaga țară. Aplicația, numită „Mersul interjudețean al autobuzelor” a fost dezvoltată de Autoritatea Rutieră Română (ARR).

Aplicația facilitează accesul călătorilor la datele privind transportul rutier interjudețean Foto: Shutterstock

Platforma mersulautobuzelor.arr.ro centralizează date despre transportul interjudețean și permite utilizatorilor să verifice rapid traseele disponibile, programul curselor și informații despre operatorii de transport.

Printre informațiile care pot fi consultate se numără traseele și cursele disponibile la nivel național, orele de plecare și de sosire, durata și distanța călătoriilor, precum și date despre transportatori și autogările de pe traseu.

Prin intermediul noului portal, călătorii își pot planifica mai ușor deplasările, având acces într-un singur loc la programul autobuzelor care operează între județele României.

„Călătorești cu autobuzul sau autocarul în România? Planifică-ți călătoria cu ajutorul aplicației `Mersul interjudețean al autobuzelor`! Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. pune la dispoziția publicului călător o platformă online dedicată informării și planificării deplasărilor prin intermediul serviciilor regulate de transport rutier interjudețean de persoane.Simplu și rapid, direct de pe telefon, tabletă sau calculator, poți consulta informațiile necesare organizării unei călătorii între localități din județe diferite”, a trimis ARR pe Facebook.

Cum utilizezi aplicația?

Selectezi localitatea de plecare;

Selectezi localitatea de destinație;

Alegi data călătoriei;

Consulți rezultatele disponibile.

Ce informații poți afla?

Cursele și traseele disponibile;

Orele de plecare și de sosire;

Distanța și durata călătoriei;

Operatorii de transport;

Informații despre autogări.

„Dezvoltată de specialiștii Autorității Rutiere Române, aplicația valorifică informațiile din sistemele informatice ale instituției, facilitând accesul publicului la datele privind transportul rutier interjudețean de persoane. Fie că te deplasezi în interes profesional, pentru studii, în vacanță sau pentru a-i vizita pe cei dragi, informează-te înainte de plecare și planifică-ți călătoria”, a transmis ARR.