Un elev în vârstă de 14 ani din Cluj-Napoca a fost reținut pentru 24 de ore, după ce ar fi adresat jigniri și amenințări cu acte de violență unui cadru didactic, în incinta unei unități de învățământ.

Polițiștii l-au reținut pe elev Foto: Shutterstock

Incidentul s-a petrecut joi, 26 noiembrie, în timpul programului școlar, iar oamenii legii au fost sesizați cu privire la comportamentul minorului, relatează Monitorul de Cluj.

„Din primele verificări efectuate a reieșit că, în intervalul orar 09.30-10.00, în timpul programului de lucru, cadrul didactic ar fi fost abordat de un elev, care i-ar fi adresat expresii jignitoare și amenințări cu acte de violență”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

În urma administrării probatoriului, polițiștii au decis reținerea adolescentului pentru o perioadă de 24 de ore.

Autoritățile nu au făcut public numele unității de învățământ unde s-a produs incidentul.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au avut loc amenințările.

Amintim că, anul trecut, un băiat de 15 ani, elev la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Târgoviște, a intrat în timpul orei într-o sală de clasă și l-a lovit pe profesorul care preda. Cadrul didactic, în vârstă de 72 de ani, a fost transportat la spital, iar adolescentul a fost reținut inițial pentru 24 de ore.

Ulterior, adolescentul a fost arestat preventiv.