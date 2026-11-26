România devine tot mai dependentă de importurile de medicamente, iar diferența față de exporturi a depășit 5 miliarde de dolari în 2025. Deși piața farmaceutică este în creștere, producția locală se confruntă cu presiuni tot mai mari din cauza costurilor materiilor prime, energiei și forței de muncă, dar și a investițiilor necesare pentru dezvoltarea unor medicamente noi. În timp ce Uniunea Europeană încearcă să-și reducă dependența de furnizorii externi, România continuă să importe de peste trei ori mai mult decât exportă.

România a importat produse farmaceutice de 7,45 miliarde de dolari în 2025. Foto: arhivă

Importurile de produse farmaceutice ale României au însumat 7,45 miliarde de dolari în 2025, în creștere cu 13,4% față de anul precedent, în timp ce exporturile au ajuns la 2,37 miliarde de dolari, potrivit datelor UN Comtrade, disponibile prin platforma WITS a Băncii Mondiale, analizate de Adevărul Financiar.

România a importat anul trecut produse farmaceutice în valoare de aproximativ 880 de milioane de dolari în plus față de anul 2024. Deficitul comercial a ajuns la 5,08 miliarde de dolari, exporturile acoperind mai puțin de o treime din valoarea importurilor.

Germania a fost principalul partener comercial al României în privința importurilor de produse farmaceutice, cu 1,66 miliarde de dolari, urmată de Ungaria, cu 1,21 miliarde de dolari, și Elveția, cu 837 de milioane de dolari. Printre principalii parteneri comerciali s-au numărat și Țările de Jos și Franța.

Aproximativ 65% din valoarea importurilor românești de produse farmaceutice a provenit din schimburile comerciale cu aceste cinci țări.

În cazul exporturilor, Elveția a fost principala destinație, cu 683 de milioane de dolari, urmată de Germania (302,59 milioane de dolari), Cehia (171,19 milioane de dolari), Ungaria (137,72 milioane de dolari) și Bulgaria (134,19 milioane de dolari).

Valoarea pieței farmaceutice crește, în timp ce numărul medicamentelor eliberate scade

Potrivit Cegedim, valoarea medicamentelor eliberate pacienților în 2025 a ajuns la 37,5 miliarde de lei, cu 10,4% mai mult decât în 2024. Creșterea valorică a fost însoțită însă de o scădere cu 1% a volumului produselor eliberate, până la 699,5 milioane de unități.

Datele publicate de Cegedim pe 11 noiembrie arată că, în perioada octombrie 2025 - septembrie 2026, piața farmaceutică a ajuns la o valoare de 39 de miliarde de lei, în creștere cu 6,5% față de intervalul similar anterior. Numărul cutiilor de medicamente eliberate a scăzut însă cu 5,6%, până la 659,3 milioane.

Medicamentele eliberate pe bază de prescripție medicală au înregistrat o creștere valorică de 10,7%, până la 25 de miliarde de lei, în timp ce valoarea produselor eliberate fără prescripție medicală s-a redus cu 7,9%.

Costurile de producție și investițiile necesare dezvoltării medicamentelor

Antibiotice Iași, unul dintre producătorii români de medicamente, a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 645,3 milioane de lei.

Potrivit Antibiotice Iași, investițiile în cercetare și dezvoltare au însumat 12,79 milioane de lei anul trecut. Compania a derulat 54 de proiecte de cercetare, inclusiv pentru medicamente administrate oral, produse de uz topic și produse sterile injectabile.

Românii taie de pe lista de cumpărături medicamentele fără rețetă și suplimentele. Scădere de 6,7 milioane de cutii

La aceste investiții se adaugă cheltuielile curente de producție. Costurile cu materiile prime și materialele au ajuns la 152,11 milioane de lei, în creștere cu 5% față de anul precedent, iar cheltuielile cu personalul au avansat cu 6,5%, până la 176,21 milioane de lei.

Compania a mai cheltuit aproape 22 de milioane de lei pentru energie, gaze și apă.

Cum influențează prețurile și taxa clawback piața medicamentelor

Potrivit OCDE și Observatorului European pentru Sisteme și Politici de Sănătate, în 2023, produsele farmaceutice eliberate prin farmacii reprezentau aproximativ 26% din cheltuielile totale pentru sănătate din România, a treia cea mai mare pondere din Uniunea Europeană.

În același an, medicamentele generice reprezentau 54% din volumul medicamentelor prescrise în România, peste media europeană de 51%.

Uniunea Europeană, excedent comercial record în sectorul farmaceutic

La nivelul Uniunii Europene, valoarea exporturilor de produse medicinale și farmaceutice către țările din afara blocului comunitar a ajuns la 366,2 miliarde de euro în 2025, potrivit datelor Eurostat publicate în aprilie 2026.

Importurile au însumat 145,7 miliarde de euro, iar excedentul comercial a atins un nivel record, de 220,5 miliarde de euro.

Potrivit Consiliului UE, care face trimitere la un studiu al Comisiei Europene din 2021, 80% dintre ingredientele farmaceutice importate provin din cinci țări: China, Statele Unite, Regatul Unit, Indonezia și India. China deține singură o pondere de 45%.

Europa vrea să reducă dependența de furnizorii externi

Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European au ajuns, în mai 2026, la un acord provizoriu privind regulamentul pentru medicamentele critice, cunoscut sub denumirea de Critical Medicines Act.

Prin noile reguli, autoritățile europene urmăresc să încurajeze dezvoltarea capacităților de producție pentru medicamentele esențiale și substanțele active necesare fabricării acestora, reducând dependența de furnizorii externi.

Totodată, numărul minim de state membre care pot solicita Comisiei Europene să achiziționeze medicamente în numele lor ar urma să fie redus de la nouă la cinci.