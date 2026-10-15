Ce se întâmplă cu salariile și pensiile în programul Guvernului Niculescu. Condiția pentru majorări

Noua lege a salarizării unitare și majorările de pensii vor fi aplicate doar în limitele permise de situația bugetară a statului, potrivit programului de guvernare pentru perioada 2026-2028 depus de Cabinetul condus de Luca Niculescu. Viitorul executiv promite, printre altele, un „pachet de solidaritate” și simplificarea relației dintre cetățeni și instituțiile statului.

Luca Niculescu a depus programul de guvernare în Parlament Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Executivul promite corectarea inechităților din sistemul public de salarizare și indexarea pensiilor din 2027, însă fără măsuri care să afecteze obiectivul de reducere a deficitului bugetar.

Programul de guvernare prevede reformarea sistemului de salarizare din sectorul public, cu accent pe predictibilitate, performanță și eliminarea dezechilibrelor existente între diferite categorii de bugetari.

„Aplicăm mecanismul legal de actualizare a salariului minim într-un ciclu de 12 luni”

Viitoarele creșteri ale salariilor și prestațiilor sociale vor fi corelate cu evoluția economiei, productivitatea și veniturile statului, pentru a evita deteriorarea finanțelor publice.

Executivul își propune să reducă gradual cheltuielile de personal de la 9,3% din PIB, nivel înregistrat în 2024, la 7,9% din PIB până în 2031. În acest context, aplicarea noii legi a salarizării va fi condiționată de respectarea acestor plafoane și de avizul Ministerului Finanțelor privind impactul bugetar.

Programul de guvernare depus joi de Luca Niculescu în Parlament susține că eventualul spațiu fiscal disponibil va fi folosit pentru corectarea inechităților salariale și nu pentru creșteri uniforme ale veniturilor în sectorul public. Totodată, sporurile ar urma să fie regândite și justificate mai clar, iar remunerația să fie legată într-o măsură mai mare de performanță.

„Aplicăm mecanismul legal de actualizare a salariului minim într-un ciclu de 12 luni, pe baza datelor economice și a consultării tripartite, conform directivei europene, pentru un calendar previzibil. Continuăm Planul Național de Acțiune pentru negocierea colectivă, susținem contractele colective în instituțiile publice și bunele practici în mediul privat și publicăm anual gradul de acoperire. Consolidăm concilierea și medierea prevăzute de Legea dialogului social nr. 367/2022, cu respectarea autonomiei partenerilor sociali”.

Referitor la salarizarea în sectorul public, programul de guvernarea anunță:

„Elaborăm în 2027, împreună cu sindicatele reprezentative și instituțiile publice, proiectul noii legi a salarizării. Corectăm prioritar inechitățile, clarificăm grilele, sporurile și protejăm drepturile legal datorate. Simulăm impactul pe familii ocupaționale înaintea consultării publice și etapizăm aplicarea în acord cu Planul fiscal-bugetar 2025–2031. Orice majorare generală este condiționată de spațiul fiscal validat de Ministerul Finanțelor¬.

Reorganizarea instituțiilor și digitalizarea administrației sunt prezentate ca principalele instrumente pentru reducerea cheltuielilor și creșterea eficienței aparatului de stat.

Indexarea pensiilor, începând cu 2027

În privința pensiilor, programul prevede reluarea indexării începând cu anul 2027, obiectivul fiind menținerea puterii de cumpărare a pensionarilor.

„Începând cu 2027, asigurăm indexarea pensiilor, pentru protejarea puterii de cumpărare și respectarea contribuției celor care au muncit. Urmărim ca veniturile pensionarilor să țină pasul cu evoluția costului vieții. Fundamentăm costurile și asigurăm resursele, cu respectarea sustenabilității sistemului public de pensii și fără să periclităm traiectoria de reducere a deficitului și a datoriei publice”, se arată în programul de guvernare.

Documentul acordă prioritate pensionarilor cu venituri reduse și categoriilor vulnerabile, însă precizează că orice măsură de majorare trebuie să fie compatibilă cu strategia fiscal-bugetară și cu resursele disponibile la buget.

Cheltuielile cu asistența socială trebuie să rămână sub pragul de 12,2% din PIB, iar alte beneficii sociale nu vor putea crește peste ritmul de majorare a PIB-ului nominal.

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Fără CASS pentru mamele cu copii mici și veteranii de război

Executivul propune eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mamele care au copii cu vârsta de până la doi ani, precum și pentru veteranii de război. Măsura ar urma să fie aplicată doar după identificarea unor surse de finanțare care să compenseze impactul asupra bugetului.

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Părinții care revin la serviciu mai devreme ar putea păstra indemnizația

Programul introduce și stimulente pentru întoarcerea anticipată la locul de muncă după nașterea copilului. Astfel, părinții care aleg să revină la serviciu atunci când copilul are între șase și 12 luni ar putea continua să primească indemnizația de creștere a copilului încă șase luni.

Pentru cei care se întorc la muncă după ce copilul împlinește un an, indemnizația ar urma să fie acordată încă trei luni. În această perioadă, beneficiarii nu vor putea cumula indemnizația cu stimulentul de inserție.

Bunicii ar putea prelua concediul de creștere a copilului

O altă noutate prevăzută în programul de guvernare este posibilitatea ca bunicii care sunt angajați să poată prelua concediul pentru creșterea copilului, cu acordul părinților. Măsura urmărește să ofere mai multă flexibilitate familiilor și să faciliteze revenirea părinților în activitate.

Ajutoare suplimentare pentru familiile vulnerabile

Pentru anul 2027, programul de guvernare anunță pregătirea unui „pachet de solidaritate” destinat persoanelor aflate în dificultate:

„Fundamentăm și includem în bugetul pentru 2027 un pachet de solidaritate pentru persoanele și familiile afectate de creșterea prețurilor și a facturilor la energie, cu atenție pentru familiile cu 3 sau mai mulți copii, familiile monoparentale, veteranii și persoanele cu dizabilități. Sprijinul este orientat după venituri și nevoi, temporar și adaptat resurselor disponibile, cu limitarea presiunilor inflaționiste și respectarea consolidării fiscale”.

Viitorul Guvern Niculescu anunță schimbarea modului de acordare a sprijinului social. Noile programe vor fi orientate către persoanele cu venituri reduse și către categoriile considerate vulnerabile, pe baza unor criterii clare de eligibilitate.

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Potrivit programului, fiecare măsură socială va trebui să aibă o sursă de finanțare identificată, un impact bugetar estimat și o perioadă de aplicare bine definită.

Executivul susține că toate măsurile sociale vor fi acordate țintit, în funcție de venituri și de gradul de vulnerabilitate al beneficiarilor, pentru a limita presiunea asupra bugetului de stat și a respecta planul de reducere a deficitului.

Operaționalizăm cuponul electronic de pensie,

Viitorul Executiv promite „Servicii de pensii și protecție socială mai rapide și digitale”

„Publicăm, în 30 de zile de la învestire și apoi lunar, numărul dosarelor de pensie care depășesc termenul legal, reducem acest stoc cu 50% până în iunie 2027 și verificăm cel puțin 3% dintre dosarele soluționate. Operaționalizăm cuponul electronic de pensie, digitizăm arhivele Casei Naționale de Pensii Publice și finalizăm Sistemul Național Integrat de Asistență Socială, pentru acordarea online a beneficiilor și verificarea automată a eligibilității, păstrând asistența la ghișeu. Până în iunie 2027 analizăm, cu partenerii sociali, integrarea serviciilor de pensii, ocupare, protecție socială și inspecție a muncii și propunem soluția de debirocratizare, păstrând continuitatea serviciilor și competențele de inspecție”, se arată în programul de guvernare.

Parlamentul se va reuni marți, 20 octombrie, de la ora 14:00, pentru a vota învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Audierile miniștrilor propuși pentru noul Executiv sunt programate luni și marți, potrivit calendarului stabilit de Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului.