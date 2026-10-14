 Florin Manole promite majorarea pensiilor în 2027. În ce condiții este dispus să demisioneze: „E vorba de un angajament al PSD” | adevarul.ro
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Florin Manole promite majorarea pensiilor în 2027. În ce condiții este dispus să demisioneze: „E vorba de un angajament al PSD”

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Florin Manole, fost ministru PSD al Muncii și propus pentru același portofoliu în viitorul Guvern condus de Luca Niculescu, a declarat miercuri că pensiile vor fi indexate în 2027. Social-democratul a precizat însă că procentul de majorare nu a fost stabilit și că decizia va depinde de discuțiile cu premierul desemnat și cu viitorul ministru al Finanțelor, precum și de respectarea țintei de deficit bugetar.

Florin Manole la interviurile adevărul FOTO captura video YouTube

„Da, pensiile vor fi indexate cu siguranță. Voi insista cu siguranță pentru indexarea pensiilor. E vorba de un angajament al PSD de a face indexarea pensiilor”, a declarat Florin Manole, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă indexarea va fi de 7%, fostul ministru a evitat să avanseze o cifră, afirmând că pensiile ar trebui majorate „cu cât de mult se va putea”.

El a susținut că puterea de cumpărare a populației s-a depreciat, iar consumul a scăzut, motiv pentru care viitorul Executiv trebuie să adopte măsuri de sprijin pentru cetățeni.

Manole a afirmat că prudența bugetară trebuie menținută, dar a susținut că angajamentele asumate de România nu ar trebui să împiedice indexarea pensiilor. El s-a declarat convins că premierul desemnat, Luca Niculescu, va lua în calcul datele economice și perspectivele bugetare stabilite pentru 2026.

Ce se întâmplă cu voucherele pentru energie și alimente

În ceea ce privește sprijinul acordat consumatorilor vulnerabili, Florin Manole a declarat că actualele vouchere pentru energie se aplică până la sfârșitul anului 2026. Potrivit acestuia, va fi necesar un nou mecanism de sprijin, după ce Banca Mondială a solicitat Guvernului elaborarea unei astfel de scheme, în contextul unui împrumut în condiții preferențiale.

În schimb, fostul ministru a arătat că nu crede că mai există fonduri pentru reluarea voucherelor pentru alimente, program gestionat anterior prin Ministerul Fondurilor Europene.

Manole a vorbit și despre alocațiile pentru copii: „şi ele au fost îngheţate 2 ani şi n-ar trebui să mai continue această indexare”.

Florin Manole spune că va demisiona dacă nu primește bani pentru indexări

Social-democratul a declarat că nu va rămâne ministru al Muncii dacă Ministerul Finanțelor nu va aloca fondurile necesare pentru indexarea pensiilor.

„Nu”, a răspuns Manole când a fost întrebat dacă ar continua în funcție în cazul în care nu ar primi banii solicitați. El a spus că fondurile nu aparțin unui anumit ministru, ci bugetului public, și că acestea trebuie cheltuite corect.

Pe lângă indexarea pensiilor, Manole a indicat combaterea muncii la negru drept o altă măsură necesară pentru creșterea veniturilor la bugetul de stat.

Consiliul Național al PSD s-a reunit miercuri, de la ora 16.00, la Vila Lac, pentru a stabili poziția partidului în privința viitorului Cabinet condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Social-democrații ar fi decis să intre la guvernare, iar lista propunerilor pentru ministerele care le-ar reveni cuprinde 11 nume, între care foști miniștri, parlamentari și reprezentanți ai administrației publice. PSD își va asuma o prezență puternică în noul Cabinet, cu o listă de 11 propuneri de miniștri, printre care și Florin Manole la Ministerul Muncii.

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