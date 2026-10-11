Pensionarul care și-a investit economiile de 140.000 de euro într-o cameră de hotel de lux. La 69 de ani, lucrează ca șofer: „A fost un coșmar”

Un fost consultant financiar britanic și-a investit aproape toate economiile într-o cameră dintr-un hotel de lux din Capul Verde. Investiția de 140.000 de euro, nu i-a adus însă veniturile sperate. La 69 de ani, este nevoit să lucrează ca șofer pentru a-și plăti facturile și încearcă să recupereze o parte din bani.

Pensionarul a pierdut toate economiile Foto: pexels

A investit banii cu trei săptămâni înainte de moartea soției

În 2010, Ken Robinson avea puțin peste 50 de ani și lucra ca specialist în consultanță financiară. Pensionarea i se părea încă departe, însă viața personală îi era marcată de o dramă: soția sa suferea de cancer pancreatic. În aprilie, un prieten și fost coleg de profesie i-a vorbit despre posibilitatea de a investi într-un complex turistic de lux din Capul Verde, potrivit presei britanice.

Oferta presupunea cumpărarea unei camere într-un hotel de cinci stele, aflat în construcție în sudul arhipelagului. Investiția urma să fie realizată prin intermediul unui fond de pensii personal autoadministrat, cunoscut în Marea Britanie.

Promisiunea era un randament anual de aproximativ 7%, din care urmau să fie scăzute taxele de întreținere și comisioanele de administrare. Robinson spera că veniturile obținute îi vor asigura un trai liniștit la bătrânețe.

În octombrie 2010, cu numai trei săptămâni înainte de moartea soției sale, britanicul a investit aproximativ 119.000 de lire sterline (140.000 de euro), aproape toate economiile destinate pensionării.

„Un prieten mi-a spus că această stațiune va avea un succes uriaș în Capul Verde și că veniturile vor fi mari. Mă suna încontinuu. Mi se părea că era foarte conștiincios în tot ceea ce făcea. În octombrie, i-am spus: «Trimite-mi formularele»”, a povestit Robinson pentru The Telegraph.

Privind în urmă, bărbatul recunoaște că nu era momentul potrivit pentru o asemenea decizie.

„A fost o perioadă foarte grea din viața mea, când soția mea era pe moarte. Nu era un moment potrivit pentru a lua o asemenea decizie”, a mărturisit el.

Hotelul a întârziat trei ani, iar apoi a venit pandemia

Problemele au început imediat după transferul banilor. Robinson a descoperit că stațiunea nu era terminată, iar deschiderea hotelului a întârziat mai mult de trei ani. În tot acest timp, investiția nu i-a adus niciun venit.

Ulterior, plățile au început, iar câștigurile au ajuns la aproximativ 5.500 de euro pe an. Veniturile au fost, însă, afectate de pandemia de COVID-19, care a provocat o criză majoră în turismul internațional.

Nici după reluarea activității turistice situația nu s-a îmbunătățit suficient. Potrivit lui Robinson, în ultimii ani câștigurile au fost mult sub așteptări, deoarece o mare parte din încasări este folosită pentru plata taxelor de întreținere, a comisioanelor de administrare și a cheltuielilor de promovare a complexului.

În 2023, problemele s-au agravat după ce Rowanmoor, compania britanică prin intermediul căreia fusese procesată investiția și care administra schema de pensii, a intrat în administrare judiciară.

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De ce nu își poate recupera cei 140.000 de euro

Deși nu a vizitat niciodată Capul Verde, Robinson nu contestă existența proprietății. Problema este că nu poate recupera cu ușurință banii investiți.

În momentul în care Rowanmoor a intrat în administrare judiciară, proprietatea era înregistrată pe numele companiei. Din acest motiv, administrarea și eventuala vânzare a camerei sunt complicate de procedurile de insolvență.

Chiar dacă ar găsi un cumpărător, britanicul s-ar putea confrunta cu alte probleme. Potrivit publicației citate, vânzarea proprietății la un preț semnificativ sub valoarea de piață ar putea atrage o taxă de 40% în baza regulilor fiscale britanice privind plățile neautorizate din fondurile de pensii.

Aceste reguli urmăresc să împiedice folosirea avantajelor fiscale ale pensiilor pentru retragerea nejustificată a banilor sau vânzarea artificială a activelor la prețuri foarte mici.

Una dintre puținele șanse de recuperare a investiției ar fi ca un mare lanț hotelier să cumpere întregul complex. Robinson spune însă că a fost avertizat că o asemenea tranzacție este extrem de puțin probabilă.

Situația sa este complicată și de faptul că, fiind consultant financiar, și-a completat singur documentele și a gestionat personal investiția. Astfel, nu are un alt consultant pe care să îl poată trage la răspundere pentru recomandarea primită.

La 69 de ani, s-a întors la muncă pentru a-și plăti facturile

Fără veniturile promise și având la dispoziție doar pensia de stat, Robinson a fost nevoit să se angajeze din nou. În prezent, lucrează ca șofer pentru un dealer auto. Banii câștigați îl ajută să își acopere cheltuielile zilnice.

„A fost un coșmar. La un moment dat, nu mai puteam să dorm, dar acum am acest mic loc de muncă. Managerul mi-a oferit câteva ture suplimentare, ca să mă pot descurca”, a povestit britanicul.

El spune că se simte încă în formă pentru vârsta sa și speră să poată continua să muncească.

„Sunt destul de sănătos și în formă pentru vârsta mea și nu mă gândesc prea mult la viitorul îndepărtat. Sper să pot continua să muncesc și să fie totul în regulă. Cea mai mare parte a pensiei mele se duce pe cheltuielile curente”, a explicat Robinson.

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Bărbatul regretă că și-a investit economiile într-o proprietate care nu i-a oferit siguranța financiară pe care o căuta.

„Mi-aș fi lăsat pensia așa cum era. Banii erau în siguranță, în investiții cu risc scăzut, și mi-ar fi asigurat traiul. Pensia de stat nu este prea mare și abia îmi acoperă facturile”, a declarat el.

Speră să primească despăgubiri

Robinson încearcă acum să recupereze o parte din bani prin intermediul Schemei de Compensare a Serviciilor Financiare din Marea Britanie, cunoscută sub denumirea de Financial Services Compensation Scheme (FSCS).

Instituția a investigat deja două stațiuni din Capul Verde, inclusiv complexul în care a investit britanicul. De asemenea, a declarat Rowanmoor în incapacitate de plată, ceea ce înseamnă că firma nu este considerată capabilă să achite integral despăgubirile pentru rolul său în realizarea investițiilor.

FSCS le-a permis celor afectați să solicite compensații prin intermediul propriului mecanism. În cazul lui Robinson, despăgubirea ar putea ajunge la 85.000 de lire sterline, dacă sunt îndeplinite condițiile schemei.