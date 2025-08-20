Încep înscrierile pentru românii care pot obține voucherele de energie

Românii cu venituri mici care se încadrează în obținerea voucherelor pentru energie se pot înscrie, începând de miercuri 20 august, pe platforma special concepută de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

Persoanele singure cu venituri mai mici de 1.900 lei pe lună sau familiile cu venituri medii mai mici de 1.784 lei pe lună, de persoană, beneficiază de vouchere de 50 lei lunar la factura de energie electrică.

Serviciul de Telecomunicații Speciale a avut un termen de 60 de zile pentru finalizarea acestei a platforme, adică până la finalul acestei luni. Însă a fost gata mai devreme și a fost pusă în teste, iar pe parcursul zilei de astăzi Ministerul Muncii urmează să o lanseze.

Pentru a beneficia de aceste vouchere, românii cu venituri mici trebuie să se înscrie fie online și să completeze un formular, fie prin intermediul primăriilor sau al Poștei Române.

„Vor fi mult peste 3 milioane, 3 milioane și jumătate de cetățeni care vor primi acest voucher. Există trei metode ca să îl primești: cea mai simplă e de a completa anumite date într-un formular online într-o aplicație care va fi făcută de STS în mai puțin de 45 de zile.

Sigur că vorbim și despre oameni cu venituri foarte scăzute și nu ne așteptăm să se înscrie online. Și atunci primăriile îi vor ajuta. E scris în actul normativ să completeze acest formular. Și pentru alți pensionari, Poșta Română e și ea în acest proiect și cu înscrierea și cu livrarea”, a explicat recent ministrul Muncii Florin Manole.

Potrivit ministrului, voucherele de 50 de lei pentru cei cu venituri scăzute, adică peste două milioane de gospodării, „vor atenua destul de bine aceste creșteri care urmează”.

„Voucherul ăsta va atenua creșterea și o va face să nu se simtă pentru aceste familii cu venituri scăzute”, a mai declarat Florin Manole.

Aproape patru milioane de gospodării vor avea facturi aproape duble în august, când se vor aplica noile scumpiri.