Scandalul pensiilor calculate greșit. Ministrul Muncii promite corectarea erorilor: „Vom căuta să le corectăm”

Florin Manole a spus că noua preşedintă a Casei de Pensii va trebui să iasă public până la mijlocul săptămânii viitoare şi să explice care este situaţia reală.

Florin Manole, ministrul Muncii Foto: Medifax

Pensiile calculate greșit vor fi corectate şi oamenii îşi vor primi banii retroactiv, a declarat ministrul muncii, Florin Manole, într-un interviu pentru Antena 3 CNN.

„A fost o majoră greșeală de comunicare şi faptul de a fi fost superficial l-a făcut pe președintele Casei de Pensii nu doar să plece, dar şi să transmită mesajul ăsta greșit în rândul pensionarilor. Deci, metodologia a fost că s-a evaluat un eșantion şi s-au găsit niște probleme, după care s-a făcut o extrapolare. Noi, în primul rând, trebuie să căutăm toate greșelile şi le vom căuta şi să le corectăm, dar trebuie să le şi spunem pensionarilor că nu este vorba de milioane de pensii greșite, nici în plus, nici în minus, că au fost două categorii de greșeli semnalate", a declarat Florin Manole, ministrul Muncii, la Antena 3.

„Sunt sigur că sunt niște greșeli acolo. Noua președintă, care este şi foarte profesionistă, a fost numită ieri, până la mijlocul săptămânii viitoare trebuie să explice public clar care este situația reală. I-am şi spus asta, am avut această discuţie şi se va pregăti şi va avea o ieșire publică care să clarifice pentru că, într-adevăr, pensionarii sunt alertaţi şi e dreptul lor să se îngrijoreze că e vorba despre veniturile lor", a mai spus ministrul Manole.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) preciza, în luna septembrie, în legătură cu informațiile că aproximativ 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit, că auditorii Curții de Conturi care au întocmit raportul au făcut estimări prin extrapolare statistică.

„O valoare estimată prin extrapolare statistică nu înseamnă că toate dosarele la care aceasta se referă au fost verificate individual şi constatate ca fiind calculate greşit. (...) Existenţa şi cuantumul unei eventuale diferenţe pot fi stabilite numai prin verificarea individuală a dosarului şi a documentelor care au stat la baza stabilirii sau recalculării pensiei", afirmau reprezentanţii CNPP.

Aceştia mai spuneau că vor verifica punctual situațiile semnalate şi le vor corecta acolo unde va fi nevoie.