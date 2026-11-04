ANAF poate calcula din oficiu cât au de plătit românii la pensii și sănătate. Cine riscă să primească notificări și ce termene trebuie respectate

Persoanele care au obținut venituri în 2025 și nu au declarat contribuțiile obligatorii la pensii sau sănătate pot primi notificări de la ANAF. Dacă nu își clarifică situația în termenele prevăzute, Fiscul poate calcula din oficiu sumele datorate și poate emite o decizie de impunere. Noile reguli stabilesc ce categorii de venituri sunt verificate, ce termene au contribuabilii și cum pot evita sau anula o impunere făcută de ANAF.

ANAF poate stabili din oficiu cât au de plătit românii la pensii și sănătate Foto: arhivă

Procedura a fost aprobată prin Ordinul ANAF nr. 1.457/2026, publicat în Monitorul Oficial la 2 noiembrie. Măsurile se referă la contribuțiile aferente veniturilor realizate în 2025.

Cine riscă să primească notificare de la ANAF

Verificările îi vizează pe cei care au obținut venituri pentru care aveau obligația să declare și să plătească CAS, contribuția la pensii, sau CASS, contribuția la sănătate, dar nu au depus Declarația unică.

În cazul contribuției la pensii, pot fi verificați cei care au obținut venituri din activități independente sau din drepturi de proprietate intelectuală și au depășit plafonul de 12 salarii minime brute pe țară. Procedura include și anumite venituri asimilate salariilor, obținute pentru activitatea desfășurată în străinătate.

În cazul contribuției la sănătate, verificările pot privi venituri din activități independente, chirii, investiții, agricultură, drepturi de proprietate intelectuală și alte surse prevăzute de Codul fiscal. Sunt incluse și anumite situații în care persoanele au încasat pensii din străinătate.

Asta nu înseamnă că orice persoană care a avut venituri suplimentare va primi automat o decizie de plată. Obligația depinde de tipul venitului, de plafoanele fiscale aplicabile și de situația fiecărui contribuabil.

Ce se întâmplă după primirea notificării

Înainte să stabilească suma de plată, ANAF trimite o notificare în care precizează ce contribuție consideră că nu a fost declarată și din ce categorie de venituri provine obligația.

Din momentul primirii documentului, contribuabilul are 20 de zile pentru a depune Declarația unică, dacă nu a făcut deja acest lucru și avea obligația să o depună.

În același timp, persoana este invitată la o audiere la organul fiscal, în termen de 7 zile de la primirea notificării. Cele două termene se calculează separat și curg în paralel: unul pentru depunerea declarației, celălalt pentru audiere.

La audiere, contribuabilul poate explica situația și poate prezenta documente care să arate că a declarat deja veniturile, că a plătit contribuțiile sau că nu avea obligația să le achite în România.

Dacă persoana nu se prezintă la prima audiere, ANAF poate trimite o a doua invitație. În acest caz, contribuabilul are la dispoziție alte 7 zile de la primirea documentului pentru a se prezenta.

Notificarea nu este o decizie definitivă de plată. Dacă obligațiile au fost deja declarate, contribuabilul trebuie să poată dovedi acest lucru, de exemplu prin recipisa care confirmă depunerea Declarației unice.

Cum calculează ANAF contribuțiile restante

Dacă persoana nu depune declarația și nu își clarifică situația, ANAF poate estima baza de calcul și poate stabili din oficiu contribuțiile datorate.

Pentru veniturile realizate în 2025, salariul minim brut relevant pentru calculul plafoanelor este de 4.050 de lei.

În cazul CAS, contribuția este de 25%. Pentru veniturile din activități independente și drepturi de proprietate intelectuală, baza de calcul se raportează la plafoanele de 12 sau 24 de salarii minime brute:

Pentru plafonul de 12 salarii minime, baza de calcul este de 48.600 de lei, iar CAS ajunge la 12.150 de lei.

Pentru plafonul de 24 de salarii minime, baza este de 97.200 de lei, iar CAS ajunge la 24.300 de lei.

Pentru CASS, contribuția este de 10%, însă modul de calcul diferă în funcție de tipul venitului.

În cazul activităților independente, baza se stabilește în funcție de venitul net anual, norma de venit sau venitul brut, după caz. Pentru 2025, baza are un nivel minim de 6 salarii minime brute, adică 24.300 de lei, și nu poate depăși 60 de salarii minime, echivalentul a 243.000 de lei.

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Pentru veniturile din chirii, investiții, agricultură și alte surse, contribuția la sănătate se stabilește în funcție de plafoanele de 6, 12 sau 24 de salarii minime brute.

Exemplu: cât ar avea de plătit o persoană cu venituri de 100.000 de lei

O persoană care a obținut în 2025 un venit net anual de 100.000 de lei din activități independente și nu și-a declarat contribuțiile poate ajunge să datoreze atât CAS, cât și CASS.

Pentru că venitul depășește plafonul de 24 de salarii minime brute, baza de calcul pentru CAS este de 97.200 de lei. Aplicând cota de 25%, contribuția la pensii ajunge la 24.300 de lei.

Pentru CASS, baza de calcul este venitul net anual de 100.000 de lei, iar contribuția de 10% înseamnă 10.000 de lei.

În total, persoana ar avea de achitat 34.300 de lei, fără eventuale dobânzi și penalități. Exemplul este orientativ și presupune că nu există contribuții reținute la sursă, excepții fiscale sau sume deja declarate și plătite.

Se poate anula decizia de impunere emisă de ANAF

Chiar dacă Fiscul a stabilit deja contribuțiile din oficiu, contribuabilul mai are o posibilitate de a-și clarifica situația.

Dacă depune Declarația unică în cel mult 60 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, ANAF trebuie să anuleze impunerea din oficiu, în condițiile prevăzute de lege.

Decizia poate fi anulată și dacă se constată că persoana nu avea, de fapt, obligația să declare și să plătească respectivele contribuții. De exemplu, pot exista situații în care, potrivit regulilor internaționale privind securitatea socială, contribuabilului i se aplică legislația altui stat.

Separat, decizia de impunere poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare. Contestația se depune la organul fiscal care a emis documentul.

Termenul de 60 de zile pentru depunerea declarației și cel de 45 de zile pentru contestarea deciziei sunt proceduri distincte. Contribuabilul trebuie să țină cont de ambele, în funcție de situația sa.

Când trebuie plătite sumele stabilite de ANAF

Decizia de impunere emisă din oficiu este și înștiințare de plată. Pentru obligațiile fiscale a căror scadență a trecut deja, termenul de achitare depinde de data la care contribuabilul primește documentul:

Fiscul va trimite decizii de impunere celor care nu au depus Declaraţia Unică

Dacă decizia este comunicată între zilele 1 și 15 ale lunii, plata trebuie făcută până pe data de 5 a lunii următoare.

Dacă documentul este comunicat între zilele 16 și 31, termenul de plată este data de 20 a lunii următoare.

Pe lângă contribuțiile principale, pot fi calculate dobânzi și penalități, în funcție de situația fiscală și de perioada de întârziere.

Sumele pot fi achitate prin virament bancar, internet banking, la Trezorerie, prin mandat poștal sau online, prin Ghișeul.ro, folosind informațiile din decizia de impunere.

Ce trebuie să facă cei care primesc notificarea

Primul pas este verificarea veniturilor și a contribuțiilor menționate în document. Persoana trebuie să compare informațiile ANAF cu propriile evidențe și să verifice dacă a depus deja Declarația unică.

Dacă declarația a fost transmisă, este important să păstreze recipisa de validare și să o prezinte Fiscului, dacă i se solicită. Dacă obligația există, dar declarația nu a fost depusă, aceasta trebuie transmisă în termenul de 20 de zile de la primirea notificării.

Contribuabilii care consideră că nu datorează contribuțiile trebuie să prezinte documente justificative și să nu ignore invitația la audiere. O notificare nu înseamnă că suma este deja stabilită definitiv, însă lipsa unui răspuns poate duce la calcularea din oficiu a obligațiilor fiscale.