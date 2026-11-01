Pensionarii care vor primi taloane mov din noiembrie: ce schimbări aduc noile documente și care sunt județele vizate

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) introduce noi taloane de pensie, de culoare mov, pentru o parte dintre pensionarii din România. Documentele vor fi distribuite începând cu plata drepturilor aferente lunii noiembrie și îi vizează, într-o primă etapă, pe beneficiarii care primesc pensia pe card sau în cont bancar din patru județe.

Talon de pensie Foto: arhivă, adevărul

Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii, Florin Manole, într-o postare publicată pe Facebook. Potrivit acestuia, noile taloane vor ajunge la pensionarii din județele Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița.

„Începând cu plata drepturilor din luna noiembrie, Casa Națională de Pensii Publice va distribui noile taloane mov pentru pensionarii care primesc pensia în cont bancar sau pe card, în județele Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița”, a transmis ministrul Muncii.

Ce informații vor conține noile taloane de pensie

Documentele vor avea o grafică îmbunătățită și vor prezenta mai detaliat sumele care alcătuiesc dreptul de pensie. În plus, acestea vor include un cod QR, care reprezintă una dintre noutățile introduse de Casa Națională de Pensii Publice.

Distribuirea noilor taloane se va face treptat, astfel încât autoritățile să poată urmări modul în care funcționează noul sistem și să îl îmbunătățească în funcție de experiența beneficiarilor.

Ministrul Muncii a ținut să precizeze că documentele sunt oficiale și nu trebuie confundate cu eventuale înștiințări sau formulare fără caracter oficial.

„Vreau să îi asigur pe pensionarii din aceste județe că taloanele sunt oficiale, tipărite de Casa Națională de Pensii Publice”, a subliniat Florin Manole.

Introducerea taloanelor mov vizează, pentru moment, doar pensionarii din cele patru județe menționate, care încasează pensia prin intermediul unui cont bancar sau al unui card.

Autoritățile nu au precizat, deocamdată, când va fi extinsă distribuirea noilor documente la nivel național.