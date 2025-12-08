search
Luni, 8 Decembrie 2025
Exclusiv Exit-poll-urile și sondajele au eșuat masiv în București. „E fără precedent. Am avut trei case de sondare care au manipulat”

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:

Desemnarea candidatului PSD, Daniel Băluță, drept favorit în sondajele premergătoare alegerilor pentru primăria Bucureștiului e considerată manipulare de analistul politic Cristian Hrițuc. Care sunt explicațiile privind estimarea greșită a scorului Ancăi Alexandrescu.

Ciucu a fost dat câștigător de o singură casă de sondare a opiniei publice. FOTO: Inqauam Photos
Institutele de sondare a opiniei publice din România, cu o singură excepție, au estimat greșit câștigătorul alegerilor pentru primăria București. Totodată, s-a greșit în estimarea scorului obținut de candidata susținută de suveraniști, Anca Alexandrescu, care a fost plasată pe locurile 3-4 în sondajele preelectorale și în exit-poll-uri, dar a ieșit pe locul al doilea în urma votului.

De exemplu, pe 5 decembrie a fost dat publicității sondajul ARA, făcut la comanda Antena 3 CNN. Cercetarea l-a dat favorit pe Daniel Băluţă cu 26%. Acesta este urmat de Ciprian Ciucu (24%), Cătălin Drulă (20%) și Anca Alexandrescu (18%)

În aceeași zi, sondajul INSCOP Research propunea două scenarii în funcție de prezența la vot. Astfel, la o prezență la vot de 71,2% din totalul eșantionului, Daniel Băluță era favorit cu 28,2%. Urma Ciprian Ciucu cu 27,1%, iar pe locul III, la distanță mare, Anca Alexandrescu cu 21%. La o prezență la vot mai rezonabilă (52.6% din totalul eșantionului), favorit a fost Ciprian Ciucu cu 28.9%, urmat de Daniel Băluță cu 27.4% și de Anca Alenxadrescu - 21.2%.

În 3 decembrie, a apărut sondajul CURS Avangarde, conform căruia Daniel Băluţă (PSD) era favorit cu 26%, urmat de Ciprian Ciucu - 23%, Cătălin Drulă - 22% și, pe locul patru, Anca Alexandrescu - 17%.

În data de 5 decembrie, a apărut sondajul realizat de AtlasIntel la comanda Hotnews.ro, care o plasa pe Anca Alexandrescu pe primul loc, cu 24%, la doar 0,1% peste Daniel Băluță, candidatul PSD, care obținea 23,9%. Pe locul al treilea, cu 20,2%, se situa candidatul PNL Ciprian Ciucu, aflat la o distanță mai mică de 4% de primii doi.

Exit poll-ul CURS‑Avangarde, din ziua alegerilor, l-a dat câștigător pe Ciprian Ciucu - 32,7%, urmat de Daniel Băluță – 26,3% și, pe locul III, Anca Alexandrescu – 20,2%.

Exit-poll-ul SOCIOPOL are aceeași ordine: Ciprian Ciucu – 32%, Daniel Băluță – 27% și Anca Alexandrescu – 19%.

INSCOP Research nu a realizat un exit-poll, ci un sondaj în ziua votului, care îl plasa însă pe Băluță pe locul 2, mai exact, Ciucu avea 31.7% din voturi, urmat de Băluță cu 26.1% și Alexandrescu 21.1%.

De ce a fost desemnat câștigător Daniel Băluță în sondaje. Explicațiile lui Ștefureac

Așadar, în aproape toate sondajele publicate înainte de alegeri, favorit a fost candidatul PSD – Daniel Băluță, care s-a clasat pe locul III.

Remus Ștefureac, directorul general al INSCOP Research, a admis că sondajele realizate au surpaestimat scorul lui Daniel Băluță, sigura explicație fiind faptul că „cei care au declarat că vor vota pentru el, pur și simplu nu s-au mai prezentat la vot pe 7 decembrie, în contextul prezenței generale foarte scăzute (un record negativ în ultimul deceniu). Altfel spus, votanții domniei sale au fost mai puțin mobilizați. De altfel, în sondajele INSCOP anterioare datei de 7 decembrie și publicate de noi în mod transparent, și pe votanți mobilizați și pe votanți potențiali, a fost evident că pe participări mai mari, Băluță obținea scoruri mai mari și pe participări mai mici, scoruri mai mici. Nu am detectat însă, din declarațiile participanților la sondaje, această prezență generală atât de mică, deci rămânem cu această supraestimare evidentă”.

Ștefureac a precizat, pe de altă parte, că INSCOP a fost singurul institut de sondaje care l-a dat pe Ciucu câștigător: „Inscop Research a publicat două sondaje de opinie, pe data de 20 noiembrie și pe data de 4 decembrie, în care am publicat scenariul de participare mare și scenariul de participare mică. Pe scenariile de participare mică, am indicat, în ambele sondaje, câștigătorul corect, pe domnul Ciucu”.

În contextul unei prezențe mai mici, 32,7%, un minim al prezenței din ultimul deceniu în București, candidatul PSD a fost puternic dezavantajat, spune Ștefureac.

Hrițuc: „institutul de sondare devine jucător politic”

Dar analistul politic Cristian Hrițuc susține că avansarea numelui candidatului Daniel Băluță drept favorit reprezintă o prezentare manipulativă a sondajelor. 

Avem cel puțin CURS Avagarde care dădea înainte cu două zile de alegeri că Băluță e pe vot consolidat și că nu are cum să piardă alegerile, acela e un tip de sondaj manipulativ”, a arătat analistul.

El a amintit de declarațiile sociologului Marius Pieleanu, directorul casei de sondare CURS Avangarde, din ziua de joi, în care-l dădea câștigător sigur pe Băluță.

„Pe sondajul de calibrare, avem un loc 1 relativ consolidat pentru candidatul PSD și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. Este un loc 1 care iese din egalitatea statistică sau din marja de eroare, deci este o distanță mare. Astăzi, dacă ar avea loc alegeri, Daniel Băluță ar avea prima șansă să câștige alegerile pentru Primăria Capitalei”, a declarat, joi, Pieleanu pentru Știri pe Surse.

Pieleanu a mai arătat că rămâne de văzut dacă respondenții la sondaj au spus adevărul, dar victoria lui Băluță este sigură: „Dacă ar exista o așa numită spirală a tăcerii, ne putem aștepta cel mult la o schimbare de ierarhie între locurile doi și trei. După cum v-am spus, primul loc ocupat de către Daniel Băluță este consolidat.

Hrițuc critică dur această atitudine: „Vorbim de atitudinea aceasta care mi se pare cea mai nocivă - este manipulare și minciună electorală în slujba partidului, când institutul de sondare devine jucător politic și nu institut de cercetare socială.”

Analistul susține că nu s-a mai întâmplat niciodată o asemenea situație: „Partea cea mai neagră cred că este partea de manipulare deoarece cum a fost acum n-a fost niciodată, e fără precedent. Adică am avut trei case de sondare care s-a văzut cap-coadă că au manipulat”.

„ARA, CURS Avangarde și Atlas Intel au făcut un gen de manipulare”

Hrițuc a menționat că singura casă de sondaje care nu l-a dat câștigător pe Băluță a fost INSCOP: „Ei au prezentat așa cum trebuie. Ștefureac a zis, uitați, dacă iau toți oamenii care zic că merg la vot, care sunt mai puțin siguri, ajungem la o cifră de 70% și atunci iese Băluță. Toată lumea știe că nu poți avea o astfel de prezență. Pe un scenariu, mai aproape de realitate, adică o prezență mai mică, atunci datele se schimbă și câștigă Ciucu”.

Analistul arată că sunt mai multe modalități de manipulare: „Poți să faci manipularea strict desenând sondajul în baie sau poți să faci o manipulare neprezentând toate datele din sondaj sau prezentând parțial doar ce îți convine din sondaje și de aceea am dat exemplu cu prezența.”

Hrițuc acuză de manipulare case importante de sondaj: „În afară de INSCOP, de Novel Research și Agenția de Rating Politic care n-a dat ordinea, restul, din punctul meu de vedere, adică ARA, CURS Avangarde și Atlas Intel au făcut un gen de manipulare.

De ce nu s-a anticipat locul II pentru Anca Alexandrescu. Ștefureac: „S-a supraestimat scorul lui Băluță”

Remus Ștefureac a susținut că INSCOP a indicat în sondajele publicate pe 20 noiembrie și pe 4 decembrie scorul exact al doamnei Alexandrescu – 21 și ceva la sută. „Ce nu am indicat corect a fost ordinea, în sensul în care, în sondajele noastre, și pe 20 noiembrie, și pe 4 decembrie, și în ziua votului, a fost o supraestimare a scorului domnului Băluță. Explicația cea mai plauzibilă pe care o avem noi este următoarea și extrasă din datele anterioare publicate: Domnul Băluță performa în scenarii cu prezență mare la vot. Pornind de la această premisă, pe 7 decembrie, am avut o prezență mai mică decât estimam și noi. Astfel, domnul Băluță a fost dezavantajat masiv și a trecut pe locul III”, a explicat directorul institutului.

În ceea ce privește eroarea de la sondajul din ziua votului în privința Ancăi Alexandrescu, Ștefureac a explicat „Nu putem exclude ca o parte dintre alegători să fi declarat un nume și să fii votat cu altcineva. Cea mai importantă explicație, cred că este legată de o demobilizare spre final a celor care și-au exprimat intenția de vot pentru domnul Băluță”.

„Ignorați pe viitor sondajele de opinie emise de entități care nu au un istoric relevant, pozitiv și dovedit”

Analistul politic Cristian Hrițuc spune că a anticipat potențialul electoral al Ancăi Alexandrescu. „Am ziș așa, în alegerile anulate prezidențiale, Georgescu plus Simion au luat 220.000 de voturi pe București. În alegerile prezidențiale Simion-Nicușor Dan, turul 1, pe București, Simion a luat 200.000 de voturi. Deci e un cross perfect pentru voturile acestea. Și am și spus, Anca Alexandrescu poate lua 200.000 voturi, acesta e potențialul ei electoral. A luat circa 128.000. De ce nu s-a dus în 200.000? Poate Călin Georgescu a fost unul dintre factorii care au mai ținut niște votanți acasă.”

Hrițuc spune că nu este, totuși, o surpriză că Alexandrescu este pe locul II. „Au fost niște alegeri dominate de componenta politică și asta se vede foarte bine, inclusiv la scorul foarte bun pe care l-a luat Ciucu în sectorul 4, fiind la puține voturi de Băluță în sectorul în care social-democratul e primar. Au fost alegeri preponderent politice, a funcționat votul util, oamenii s-au speriat că poate să câștige Anca Alexandrescu”, a arătat el.

În ceea ce privește greșeala de la exit-poll, respectiv sondajul din ziua votului, Hrițuc spune că e o eroare: „Nu putem spune că s-a încercat o manipulare, când știm că în două ore se va trece la numărătoarea voturilor. Adică la exit poll mi se pare o eroare majoră și aici, nu știu de ce, depinde de modul de calibrare, de ce au făcut ei acolo. Sunt erori tehnice. Putem spune „se întâmplă, e o greșeală, e omenească”. Nu este așa de grav precum manipularea”.

Remus Ștefureac susține că institutul pe care-l conduce a fost defăimat pe nedrept și acuzat că manipulează voturi și are un sfat pentru alegători și pentru jurnaliști: „Ignorați pe viitor sondajele de opinie emise de entități care nu au un istoric relevant, pozitiv și dovedit între estimări și rezultate. De asemenea, ignorați orice sondaje de opinie care NU indică entitatea care le-a comandat. Nu le citiți, nu le publicați. Nu vă ajută la nimic”.

