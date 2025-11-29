Ultima lună a adus mai multe sondaje, fiecare conturând o imagine ușor diferită a cursei pentru Primăria Capitalei. Se schimbă atât clasamentul, cât și procentele candidaților, însă se remarcă și unele tendințe comune. Datele indică totuși o competiție strânsă, mai ales în cazul primilor patru candidați, lucru care poate genera surprize.

Cursa pentru Primăria Capitalei a început oficial pe 22 noiembrie, odată cu debutul campaniei electorale pentru alegerile parțiale de pe 7 decembrie. Ultima lună aduce o serie de sondaje care conturează imaginea principală a tendinței de vot.

Politologul George Jiglău atrage atenția că toate sondajele includ în continuare intenția de vot pentru Virgil Zidarul (Makaveli), deși acesta s-a retras recent din cursă în favoarea Ancăi Alexandrescu. Această situație ridică semne de întrebare privind acuratețea procentelor reale ale candidatei sprijinite de AUR.

„Doamna Alexandrescu cred că este mult mai sus, pentru că am văzut că Makaveli încă apare în sondajul ăsta (CIRA, publicat pe 28 noiembrie), deși a anunțat că nu mai vrea și îi pasează procentele. Ne-am învățat minte, sper, cu toții, de la alegerile din ultimul an, că orice ne-ar spune sondajele, candidatul AUR este mai sus decât probabil îl măsoară sondajele. Cred că și Ana Ciceală e mai sus decât dau sondajele. Așa a fost și Nicu Ștefănuță la europarlamentare. Așa a fost și SENS la parlamentarele de anul trecut. Este tot un gen de electorat, așa cum este și electoratul AUR, suveranist, care tinde să fie mai puțin prins în sondaje”, explică politologul George Jiglău pentru „Adevărul”.

Împărțirea electoratului de dreapta

Sondajele de până acum mai indică un lucru: „Așa cum oarecum anticipam și știam bine dinainte să se stabilească data alegerilor și faptul că sunt trei candidați de la cele trei partide mari din coaliție, care sunt interesate de București. USR-ul și PNL-ul împart cam același gen de electorat și dacă îl sparg în două au o problemă mare. Este electoratul ăsta anti-PSD. Și Ana Cițeală intră acolo cu siguranță, Vlad Gheorghe Gheorghe”, arată George Jiglău.

Este vorba despre un electorat de tip „anti-PSD și anti-suveranist”, care „își dorește candidatul perfect, care să bată PSD-ul, poate să-i bată și pe suveraniști acum”, mai arată politologul.

„Consecințele sunt destul de vizibile, acum, mai ales la București, și mă tem că s-ar putea să-i coste, până la urmă, Primăria Capitalei. De partea cealaltă, Băluță și PSD au o problemă care îi împiedică să profite de pe urma spargerii acestui electorat de care vorbeam până acum. Și anume faptul că există suveraniștii, care clar că mai degrabă de la ei, de la PSD, iau voturi. Probabil că Daniel Băluță, dacă nu era doamna Alexandrescu, în poveste, ar fi câștigat fără probleme, dată fiind dinamica din partea cealaltă. Felia cealaltă, care e mai mare decât a PSD-ului, e spartă între 2-3, care nu au reușit să se înțeleagă la timp, sau de fapt nu au fost lăsați de PSD să se înțeleagă la timp”, mai arată George Jiglău.

Împărțirea electoratului de dreapta este, de altfel, motivul care a stat în spatele victoriei Gabrielei Firea la alegerile din 2016.

Cresc șansele ca să ne întoarcem la alegerile în două tururi

Situația actuală atrage atenția asupra organizării alegerilor într-un singur tur, care începe să afecteze din ce în ce mai rău, mai ales partide mari precum PNL și USR: „Au refuzat atâția ani să revină la două tururi, acum trag ponoasele, indiferent că îi bate Băluță sau Anca Alexandrescu, sau că îi bate acum sau îi bate mai târziu, până la urmă tot o să-i coste și percepția asta de care au ținut cu dinții ani de zile, că într-un tur își conservă ușor primăriile, care vine de la PDL și de la Băsescu și Emil Boc, din 2012.

Va crește șansele ca să ne întoarcem la alegerile în două tururi pentru primărie înainte de 2028. S-a trecut la un tur dintr-un calcul politic, s-a ținut cu dinții de un tur de către partidele mari dintr-un calcul politic și ne vom întoarce la două tururi tot dintr-un calcul politic. Și asta nu zice ceva bun despre partidele noastre, chiar dacă vor lua până la urmă o decizie bună în 17-lea ceas”.

Radiografia sondajelor

CIRA: Vot vs. așteptări

Sondajul CIRA (20-26 noiembrie - Online, ±3,1% la 95%): Daniel Băluță (PSD) - 24%; Ciprian Ciucu (PNL) - 21%; Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD) - 19%; Cătălin Drulă (USR) - 18%.

CIRA întreabă repondenții și cine cred că va câștiga Primăria Capitalei, iar clasamentul rămâne neschimbat: Daniel Băluță - 27%; Ciprian Ciucu - 23%; Anca Alexandrescu - 18%; Cătălin Drulă - 15%.

Sondajul a fost realizat la comanda candidatului independent Vlad Gheorghe (independent). Despre casa de sondare nu se cunosc prea multe. Potrivit termene.ro, citat de presshub, firma CIRA are același sediu cu Grupul de Studii Socio Comportamentale Avangarde SRL, firma de sondaje a lui Marius Pieleanu. Societatea este deținută de Vladimir Ionaș – 80% și de Marius Pieleanu, cu 20%.

INSCOP: Două clasamente

Sondajul INSCOP (17–19 noiembrie – CATI, ± 2,95 la 95%): Daniel Băluță (PSD) - 26,6%; Ciprian Ciucu (PNL) - 24,2%; Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD) - 19,1%; Cătălin Drulă (USR) - 11,6%.

INSCOP notează însă o modificare în clasament în rândul celor care spun că merg sigur la vot (62,9%). Datele indică astfel că mobilizarea celor nehotărâți poate altera semnificativ rezultatul alegerilor: Ciprian Ciucu – 27,1%; Daniel Băluță 24%; Anca Alexandrescu 21,3%; Cătălin Drulă – 12,1%.

Sondajul este realizat la comanda Informat.ro, de INSCOP, fondat în 2013, INSCOP și deținut de Remus Ioan Ștefureac și Ada Cornea Luca.

AtlasIntel: Scădere masivă pentru Daniel Băluță

Sondajul AtlasIntel (12–14 noiembrie – Atlas RDR, ±2 la 95%): Ciprian Ciucu (PNL) – 19,2%; Daniel Băluță (PSD) – 18,6%; Cătălin Drulă (USR) – 18,1%; Anca Alexandrescu (AUR) – 17,9%.

Scorul lui Daniel Băluță scade semnificativ față de sondajele anterioare. Se remarcă și o cursă strânsă între primii patru candidați, diferențele fiind sub un punct procentual.

AtlasIntel este condus de sociologul român Andrei Roman, institutul fiind fondat în 2017. Potrivit LinkedIn, Andrei Roman a absolvit Colby College, are un master și un doctorat la Harvard. De-a lungul caierei a făcut cercetare în străinătate.

CURS: Egalitate între Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă

CURS (3–14 noiembrie - Față în față, ±3% la 95%): Daniel Băluță (PSD) - 27%; Ciprian Ciucu (PNL) - 22%; Cătălin Drulă (USR) - 22%; Anca Alexandrescu (AUR) - 15%.

Daniel Băluță este cotat cu cel mai mare scor de luna aceasta, în timp ce contracandidații principali de dreapta au un scor egal, iar Anca Alexandrescu înregistrează cel mai mic scor al său.

CURS este fondat în 1996 și este deținut în totalitate de fostul jurnalist Iosif Buble, proprietar al Online Research SRL.

Avangarde: Un trend vechi

Sondajul Avangarde (2–7 noiembrie – Față în față, ±3,2 la 95%): Daniel Băluță (PSD) – 24%; Ciprian Ciucu (PNL) – 21%; Cătălin Drulă (USR) – 20%; Anca Alexandrescu (AUR) – 17%.

Datele sondajului păstrează un top al clasamentului deja cunoscut în ultimele luni, cu candidatul PSD în frunte.

În cazul Avangarde, fondat în 2005, sunt două societăți. Avangarde SRL, deținut în totalitate de sociologul Marius Pieleanu și Avangarde & The Center, deținută în proporție de 60% de același Marius Pieleanu și sociologul Vladimir Ionaș.