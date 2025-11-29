search
Sâmbătă, 29 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Analiză Fragmentarea dreptei complică lupta pentru București. Candidatul AUR, subestimat în sondaje?

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:

Ultima lună a adus mai multe sondaje, fiecare conturând o imagine ușor diferită a cursei pentru Primăria Capitalei. Se schimbă atât clasamentul, cât și procentele candidaților, însă se remarcă și unele tendințe comune. Datele indică totuși o competiție strânsă, mai ales în cazul primilor patru candidați, lucru care poate genera surprize. 

Sondajele indică un clasament condus de patru candidați FOTO Colaj Facebook
Sondajele indică un clasament condus de patru candidați FOTO Colaj Facebook

Cursa pentru Primăria Capitalei a început oficial pe 22 noiembrie, odată cu debutul campaniei electorale pentru alegerile parțiale de pe 7 decembrie. Ultima lună aduce o serie de sondaje care conturează imaginea principală a tendinței de vot. 

Politologul George Jiglău atrage atenția că toate sondajele includ în continuare intenția de vot pentru Virgil Zidarul (Makaveli), deși acesta s-a retras recent din cursă în favoarea Ancăi Alexandrescu. Această situație ridică semne de întrebare privind acuratețea procentelor reale ale candidatei sprijinite de AUR.

„Doamna Alexandrescu cred că este mult mai sus, pentru că am văzut că Makaveli încă apare în sondajul ăsta (CIRA, publicat pe 28 noiembrie), deși a anunțat că nu mai vrea și îi pasează procentele. Ne-am învățat minte, sper, cu toții, de la alegerile din ultimul an, că orice ne-ar spune sondajele, candidatul AUR este mai sus decât probabil îl măsoară sondajele. Cred că și Ana Ciceală e mai sus decât dau sondajele. Așa a fost și Nicu Ștefănuță la europarlamentare. Așa a fost și SENS la parlamentarele de anul trecut. Este tot un gen de electorat, așa cum este și electoratul AUR, suveranist, care tinde să fie mai puțin prins în sondaje”, explică politologul George Jiglău pentru „Adevărul”. 

Împărțirea electoratului de dreapta

Sondajele de până acum mai indică un lucru: „Așa cum oarecum anticipam și știam bine dinainte să se stabilească data alegerilor și faptul că sunt trei candidați de la cele trei partide mari din coaliție, care sunt interesate de București. USR-ul și PNL-ul împart cam același gen de electorat și dacă îl sparg în două au o problemă mare. Este electoratul ăsta anti-PSD. Și Ana Cițeală intră acolo cu siguranță, Vlad Gheorghe Gheorghe”, arată George Jiglău.

Este vorba despre un electorat de tip „anti-PSD și anti-suveranist”, care „își dorește candidatul perfect, care să bată PSD-ul, poate să-i bată și pe suveraniști acum”, mai arată politologul.

„Consecințele sunt destul de vizibile, acum, mai ales la București, și mă tem că s-ar putea să-i coste, până la urmă, Primăria Capitalei. De partea cealaltă, Băluță și PSD au o problemă care îi împiedică să profite de pe urma spargerii acestui electorat de care vorbeam până acum. Și anume faptul că există suveraniștii, care clar că mai degrabă de la ei, de la PSD, iau voturi. Probabil că Daniel Băluță, dacă nu era doamna Alexandrescu, în poveste, ar fi câștigat fără probleme, dată fiind dinamica din partea cealaltă. Felia cealaltă, care e mai mare decât a PSD-ului, e spartă între 2-3, care nu au reușit să se înțeleagă la timp, sau de fapt nu au fost lăsați de PSD să se înțeleagă la timp”, mai arată George Jiglău. 

Împărțirea electoratului de dreapta este, de altfel, motivul care a stat în spatele victoriei Gabrielei Firea la alegerile din 2016.

Cresc șansele ca să ne întoarcem la alegerile în două tururi 

Situația actuală atrage atenția asupra organizării alegerilor într-un singur tur, care începe să afecteze din ce în ce mai rău, mai ales partide mari precum PNL și USR: „Au refuzat atâția ani să revină la două tururi, acum trag ponoasele, indiferent că îi bate Băluță sau Anca Alexandrescu, sau că îi bate acum sau îi bate mai târziu, până la urmă tot o să-i coste și percepția asta de care au ținut cu dinții ani de zile, că într-un tur își conservă ușor primăriile, care vine de la PDL și de la Băsescu și Emil Boc, din 2012.

Citește și: Ana Ciceală și strategia „pe sub radar”. Ce șanse are în competiția pentru Primăria Capitalei

Va crește șansele ca să ne întoarcem la alegerile în două tururi pentru primărie înainte de 2028. S-a trecut la un tur dintr-un calcul politic, s-a ținut cu dinții de un tur de către partidele mari dintr-un calcul politic și ne vom întoarce la două tururi tot dintr-un calcul politic. Și asta nu zice ceva bun despre partidele noastre, chiar dacă vor lua până la urmă o decizie bună în 17-lea ceas”.

Radiografia sondajelor

CIRA: Vot vs. așteptări

Sondajul CIRA (20-26 noiembrie - Online, ±3,1% la 95%): Daniel Băluță (PSD) - 24%; Ciprian Ciucu (PNL) - 21%; Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD) - 19%; Cătălin Drulă (USR) - 18%.

CIRA întreabă repondenții și cine cred că va câștiga Primăria Capitalei, iar clasamentul rămâne neschimbat: Daniel Băluță - 27%; Ciprian Ciucu - 23%; Anca Alexandrescu - 18%; Cătălin Drulă - 15%.

Sondajul a fost realizat la comanda candidatului independent Vlad Gheorghe (independent). Despre casa de sondare nu se cunosc prea multe. Potrivit termene.ro, citat de presshub, firma CIRA are același sediu cu Grupul de Studii Socio Comportamentale Avangarde SRL, firma de sondaje a lui Marius Pieleanu. Societatea este deținută de Vladimir Ionaș – 80% și de Marius Pieleanu, cu 20%.

INSCOP: Două clasamente

Sondajul INSCOP (17–19 noiembrie – CATI, ± 2,95 la 95%): Daniel Băluță (PSD) - 26,6%; Ciprian Ciucu (PNL) - 24,2%; Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD) - 19,1%; Cătălin Drulă (USR) - 11,6%.

INSCOP notează însă o modificare în clasament în rândul celor care spun că merg sigur la vot (62,9%). Datele indică astfel că mobilizarea celor nehotărâți poate altera semnificativ rezultatul alegerilor: Ciprian Ciucu – 27,1%; Daniel Băluță 24%; Anca Alexandrescu 21,3%; Cătălin Drulă – 12,1%.

Sondajul este realizat la comanda Informat.ro, de INSCOP, fondat în 2013, INSCOP și deținut de Remus Ioan Ștefureac și Ada Cornea Luca.

AtlasIntel: Scădere masivă pentru Daniel Băluță

Sondajul AtlasIntel (12–14 noiembrie – Atlas RDR, ±2 la 95%): Ciprian Ciucu (PNL) – 19,2%; Daniel Băluță (PSD) – 18,6%; Cătălin Drulă (USR) – 18,1%; Anca Alexandrescu (AUR) – 17,9%.

Citește și: Clasament neașteptat în ultimul sondaj pentru alegerile din Capitală. Surpriza de pe locul trei care amenință pozițiile lui Băluță și Ciucu

Scorul lui Daniel Băluță scade semnificativ față de sondajele anterioare. Se remarcă și o cursă strânsă între primii patru candidați, diferențele fiind sub un punct procentual.

AtlasIntel este condus de sociologul român Andrei Roman, institutul fiind fondat în 2017. Potrivit LinkedIn, Andrei Roman a absolvit Colby College, are un master și un doctorat la Harvard. De-a lungul caierei a făcut cercetare în străinătate. 

CURS: Egalitate între Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă

CURS (3–14 noiembrie - Față în față, ±3% la 95%): Daniel Băluță (PSD) - 27%; Ciprian Ciucu (PNL) - 22%; Cătălin Drulă (USR) - 22%; Anca Alexandrescu (AUR) - 15%.

Daniel Băluță este cotat cu cel mai mare scor de luna aceasta, în timp ce contracandidații principali de dreapta au un scor egal, iar Anca Alexandrescu înregistrează cel mai mic scor al său.

CURS este fondat în 1996 și este deținut în totalitate de fostul jurnalist Iosif Buble, proprietar al Online Research SRL. 

Avangarde: Un trend vechi

Sondajul Avangarde (2–7 noiembrie – Față în față, ±3,2 la 95%): Daniel Băluță (PSD) – 24%; Ciprian Ciucu (PNL) – 21%; Cătălin Drulă (USR) – 20%; Anca Alexandrescu (AUR) – 17%. 

Datele sondajului păstrează un top al clasamentului deja cunoscut în ultimele luni, cu candidatul PSD în frunte.

În cazul Avangarde, fondat în 2005, sunt două societăți. Avangarde SRL, deținut în totalitate de sociologul Marius Pieleanu și Avangarde & The Center, deținută în proporție de 60% de același Marius Pieleanu și sociologul Vladimir Ionaș.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban: A existat o comunicare între Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu
digi24.ro
image
România implementează cu mare greutate colectarea separată a textilelor, iar tone de haine vechi ajung în continuare la gunoi, în loc să fie reciclate.
stirileprotv.ro
image
Ce a găsit o româncă în CIORBA de burtă comandată la un restaurant din județul Dâmbovița. „Mai bine mâncați la voi acasă”
gandul.ro
image
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de 72 de ani, cu o tumoră rarissimă, ajunge în revistele medicale internaționale
mediafax.ro
image
Cum a fost surprinsă frumoasa Anna Kournikova. Fosta mare sportivă este însărcinată, dar nu renunță la micile plăceri
fanatik.ro
image
REPORTAJ Ce s-a văzut la Târgul de Crăciun din Constanța în prima zi: urși suspendați pe un bloc în construcție, butoaie murdare și patinoar fără gheață
libertatea.ro
image
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de foarte des români e afectată
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
S-a aflat adevărul despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accident! ”Un prieten a confirmat cel mai negru scenariu”
digisport.ro
image
Ioana Dogioiu, studii la privat, cu licență la stat - Detaliul lipsă din CV-ul purtătoarei de cuvânt a Guvernului
stiripesurse.ro
image
Doi soți au crezut că și-au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar de fapt au luat doar aleea de lângă ea. Ce greșeală au făcut
antena3.ro
image
Salariul unui soldat la început de carieră. 600 de tineri au depus jurământul
observatornews.ro
image
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
cancan.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
prosport.ro
image
Programul supermarketurilor pe 30 noiembrie și 1 decembrie 2025: ce magazine sunt deschise și până la ce oră
playtech.ro
image
Celebrul fotbalist se căsătorește cu o cunoscută actriță de filme pentru adulți. Cine este femeia care l-a cucerit
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
După un deceniu: un fost patron din Liga 1 a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare! I-a fost confiscată o avere
digisport.ro
image
Judecătorii din SUA au decis. Cine este proprietarul Castelului Bran
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat în această seară! Zona în care s-a produs seismul
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Bomba momentului, un alt minstru din Guvernul Bolojan are CV-ul praf!
romaniatv.net
image
Modificări importante făcute de Hidroelectrica. Toți clienții din România care au contract trebuie să știe
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Ursuleți de pluș „spânzurați” pe blocuri, decoruri murdare. Scandal la Târgurile de Crăciun din Constanța și Focșani
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Marile schimbări astrale ale anului 2026: cine va avea noroc, cine trebuie să fie atent și de ce
click.ro
image
Horoscop 28 noiembrie - 4 decembrie. Berbecii sunt forțați să facă o schimbare, noi oportunități pentru Lei
click.ro
Jane Fonda foto GettyImages 169056496 jpg
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime
okmagazine.ro
Chifle cu gem de caise, Sursa foto shutterstock 2390464819 jpg
Chifle cu gem de caise. Mai pufoase nu există!
clickpentrufemei.ro
Stefan cel Mare png
Cum a fost manipulat Ștefan cel Mare de nevasta mult mai tânără decât el
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul Marianei Moculescu pentru fiica Nidia, după decesul lui Horia Moculescu: „Sper să iasă din vraja neagră”. Sunt șanse ca ele să mai locuiască împreună?
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
Ce alternativă naturală și regală de Botox folosește Prințesa Kate. Arma sa secretă împotriva îmbătrânirii pentru un ten de divă

Click! Pentru femei

image
Celine Dion arată bine și sănătoasă în cele mai recente imagini. S-a vindecat de boala care i-a distrus cariera?

Click! Sănătate

image
Horoscopul dragostei pentru decembrie 2025: ce schimbări vor afecta pe toata lumea?