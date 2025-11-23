Scandalul sondajelor continuă. Ciucu respinge acuzațiile de manipulare: „Nouă ne-ar fi și rușine să venim cu sondaje false”

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, respinge acuzațiile potrivit cărora liberalii „coafează” sondajele și subliniază că USR are propriile cercetări, nereprezentate public. În același timp, liderul PNL Ilie Bolojan explică de ce partidul nu a achitat toate datoriile către casele de sondare.

Ciprian Ciucu a răspuns criticilor lui Cătălin Drulă și Vlad Voiculescu, care au contestat recent sondajul Inscop privind intenția de vot la alegerile din București, acuzând PNL că ar manipula rezultatele în favoarea candidatului său.

„Nu am înțeles ieșirea domnilor Drulă și Voiculescu pentru că nu este sondajul nostru (…) Resping aceste acuzații și USR are propria cercetare sociologică pe care nu o face publică și pe care membrii lor nu o știu. Deci nu am înțeles acea declarație. Nouă ne-ar fi și rușine să venim cu sondaje false. Noi am greșit în trecut și, tocmai pentru a câștiga încrederea pe termen lung, nu coafăm sondaje”, a declarat Ciucu la podcastul The News Man.

El a explicat că, împreună cu Ilie Bolojan, a decis ca PNL să renunțe la publicarea sondajelor manipulate și să apeleze doar la institute de sondare cu rezultate confirmate, chiar aproximativ, de alegeri. „Sunt două tipuri de sondaje: unele plătite de nu știu cine și altele asumate. Noi am avut sondaje la comanda PNL. Pe sondajele acestea au fost diferențe între mine și dl. Băluță, care eram în marja de eroare și ceilalți competitori”, a mai spus Ciucu.

Bolojan: „Am achitat o parte din datorii, dar i-am penalizat”

Prezent alături de Ciucu, liderul PNL Ilie Bolojan a explicat de ce partidul nu a achitat integral datoriile către casele de sondare, lăsate de fosta conducere. „La finalul anului trecut, după ce am ajuns președintele PNL, partidul avea niște datorii, inclusiv la case de sondare pentru exit-polluri, sondaje făcute în săptămâna dinainte de alegeri… Cu o săptămână înainte era un scor, la exit-poll era alt scor, iar după ce s-a finalizat numărătoarea oficială, cu totul alt scor. În discuțiile avute cu reprezentanții companiilor, i-am întrebat dacă au asigurare de malpraxis sociologic. S-au uitat cu ochii mari la mine. Ori sunt sondaje făcute din birou, ori nu sunt în regulă. Am achitat o parte din datorii, dar i-am penalizat. Și apoi am zis să lucrăm cu case care nu s-au compromis”, a declarat Bolojan.

Sondajul Inscop și reacțiile USR

Sondajul Inscop publicat joi arată o schimbare semnificativă în preferințele alegătorilor: Ciprian Ciucu conduce cu 27,1%, urmat de Daniel Băluță cu 24%. Pentru prima dată, locurile 3 și 4 s-au inversat, Anca Alexandrescu urcând pe podium cu 21,3%, iar Cătălin Drulă scăzând pe locul 4, cu 12,1%.

Europarlamentarul Vlad Voiculescu a criticat sondajul, acuzând că „Inscop livrează pentru PNL” și că se publică „sondaje trucate”. De asemenea, Cătălin Drulă l-a acuzat pe Ciucu de manipulare: „E urât că Ciprian Ciucu se folosește de asta. El, care de atâtea ori mi-a spus că PNL tinde să se confunde cu Statul, că se fac jocuri murdare cu dosare penale și că îi e frică. Ciprian, nu așa! Nu așa se duce lupta, cu mijloacele pe care le-ai folosit și în campania lui Ciucă. Ai demnitatea și bărbăția să vii la o dezbatere! Vino în fața oamenilor și lasă manipulările și aroganța”.