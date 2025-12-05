search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Bătălia pentru Capitală: sondajele și retragerile aduc schimbări neașteptate

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:

Campania electorală din București, deși scurtă, vine cu schimbări în sondaje, scandaluri legate de metodele de promovare ale candidaților și retrageri care par să aibă un scop bine calculat. Analiștii punctează că rolul sondajelor este principalul element care s-a remarcat în ultimele săptămâni. De asemenea, retragerile pot reprezenta o strategie care s-ar putea dovedi de succes în scrutinul de pe 7 decembrie. 

Primii patru candidați din sondaje rămân pe poziții FOTO Colaj / Facebook
Trei retrageri au marcat până acum actuala cursă pentru Capitală, începând cu candidatul independent, Virgil Zidaru (Makaveli), în favoarea Ancăi Alexandrescu (indepent, AUR-PNȚCD) și continuând cu Vlad Gheorghe (independent), în favoarea lui Ciprian Ciucu (PNL), iar apoi cu Eugen Teodorovici (independent), în favoarea lui Daniel Băluță (PSD).

Sondajele au fost în centrul atenției în campania pentru București, declanșând tensiuni și schimburi acide între candidați. Pe lângă disputele legate de cifre, campania a fost marcată de scandaluri de imagine, dezvăluiri despre echipele din spatele candidaților și strategii de promovare controversate, unele implicându-l chiar pe președintele Nicușor Dan.

Candidații și schimbul de procente. Rolul segmentării electoratului

Potrivit sociologului Barbu Mateescu, cursa este una extrem de strânsă, context în care retragerile pot aduce schimbări semnificative, cu potențial mai ales în cazul candidatei susținute de AUR, Anca Alexandrescu. „Cred că a ajutat-o semnificativ retragerea din cursă a lui Makaveli - Alexandru Zidaru, care avea niște voturi și astea sunt foarte importante într-o cursă strânsă. (...) Cam asta e și logica retragerilor candidaturilor. Pentru că, într-o cursă foarte, foarte strânsă la vârf, fiecare lucru contează. De aceea acest val de retrageri”, explică sociologul.

La rândul lui, analistul Adrian Zăbavă, explică faptul că „Din cauza comprimării perioadei electorale și a faptului că avem o competiție atipică la mijlocul drumului, vorbim despre niște alegeri parțiale unde notorietatea scrutinului nu e atât de mare, atenția publicului la fel, mi se pare că subiectele de campanie sunt cu impact limitat în momentul de față și inclusiv acțiunile de campanie ale candidaților au impact limitat în momentul de față. Singurul lucru care a făcut agenda electorală și a produs schimbări în strategie și în mesaj și a ținut capul de afiș pe opinia publică au fost sondajele”.

Ca Daniel Băluță, candidatul plasat pe primul loc încă de la primele sondaje publicate în vară, să aibă o șansă în final, miza sa cea mai importantă este fragmentarea electoratului de dreapta, mai indică strategul politic Adrian Zăbavă.

„Ideea multiplicării numărului de candidaturi ține de această încercare de a segmenta ideologic electoratul, pentru ca în final, atunci când are loc retragerea, acest electorat să se îndrepte spre unul dintre candidații care există, mai ales în curse foarte strânse, cum este foarte probabil să fie cursa despre care vorbim acum”, completează politologul Cristian Pîrvulescu.

Miza reală a cursei electorale pentru București

Politologul Cristian Pîrvulescu subliniază totodată importanța campaniei pentru electoratul USR și cel al președintelui Nicușor Dan, miza fiind totuși una diferită față de simpla câștigare a Primăriei Capitalei:

„Cel mai important electorat din București este cel al USR și al lui Nicușor Dan. Cumulate, ele dau un succes categoric. Dar trebuie să ajungi la acest electorat. Dacă îl demobilizezi prin scandaluri repetate, atunci electoratul este dezgustat. Nu se prezintă la vot, votează util cu candidatul pe care sondajul îl prezintă ca fiind cel mai apropiat ideologic, ca fiind cel mai bine plasat și în felul acesta schimbă de fapt orientarea votului. Pentru asta e bătălia acum, pentru demobilizarea electoratului USR și ca logică a votului util, care anul trecut la turul întâi al prezidențialelor a funcționat în favoarea doamnei Lasconi, de data asta să nu mai funcționeze în favoarea USR-ului”.

De fapt, „USR-ul nu are nicio importanță. USR-ul nu s-a dovedit a fi un partid foarte puternic. El putea fi reconstruit ca partid prezidențial. Și asta a fost în fond viziunea lui Moșteanu în momentul în care a mișcat partidul de la Lasconi în campania din primăvară (n. r. - alegerile prezidențiale din mai 2025). Pentru că Moșteanu a fost cel care a mutat partidul”, mai spune politologul Cristian Pîrvulescu.

Evoluția sondajelor în campania electorală. „Rezultatele s-ar putea să nu se potrivească”

Sondajul CIRA

Sondajul CIRA, realizat în perioada 20-26 noiembrie schimbă chiar în debutul campaniei clasamentul candidaților de pe primele 4 locuri. Daniel Băluță (PSD) este cotat 24% și este urmat de Ciprian Ciucu (PNL), care are 21%, Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD), având 19% și apoi de Cătălin Drulă (USR), cotat cu 18%.

Sondajul a fost realizat la comanda candidatului independent Vlad Gheorghe (independent). Despre casa de sondare nu se cunosc prea multe. Potrivit termene.ro, citat de presshub, firma CIRA are același sediu cu Grupul de Studii Socio Comportamentale Avangarde SRL, firma de sondaje a lui Marius Pieleanu. Societatea este deținută de Vladimir Ionaș – 80% și de Marius Pieleanu, cu 20%.

Sondajul AtlasIntel

Un alt sondaj AtlasIntel, realizat în perioada 27-30 noiembrie, la comanda Hotnews, schimbă din nou clasamentul. Potrivit datelor culese de casa de sondare, primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluţă, este creditat cu 23,3%, fiind urmat de Anca Alexandrescu, cu 23,2%. La 1,5% procente în urma lor se află primarul PNL Ciprian Ciucu, creditat cu 21,7%. Pe locul 4 se află candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 15,5%, urmat de candidata SENS, Ana Ciceală, cu 8,4%.

AtlasIntel modifică inclusiv clasamentul său anterior, care îl plasa pe Ciprian Ciucu (19,2%) pe primul loc, urmat de Daniel Băluță (18,6%), Cătălin Drulă (18,1%), Anca Alexandrescu (17,9%) și Ana Ciceală (7,1%).

AtlasIntel este condus de sociologul român Andrei Roman, institutul fiind fondat în 2017. Potrivit LinkedIn, Andrei Roman a absolvit Colby College, are un master și un doctorat la Harvard. De-a lungul caierei a făcut cercetare în străinătate.

Sondajul CURS

Sondajul realizat de CURS în perioada 26-30 noiembrie păstrează clasamentul pe care l-a dat anterior, însă schimbă ușor procentele. Daniel Băluță (PSD) rămâne pe primul loc, însă cu un procent mai puțin (26% vs. 27%), Ciprian Ciucu (PNL) crește cu un procent (23% vs. 22%), Cătălin Drulă (USR) rămâne la 22%, iar Anca Alexandrescu (independent, AUR-PNȚCD) obține 2 procente (17% vs. 15%).

CURS este fondat în 1996 și este deținut în totalitate de fostul jurnalist Iosif Buble, proprietar al Online Research SRL.

Totuși, punctajul final al candidaților ar putea fi unul diferit. „Trebuie să zicem că sondajele aproape întotdeauna măsoară, fie opțiunea de vot a tuturor oamenilor care au opțiune de vot, fie pe cea a oamenilor care spun sigur că vin la vot. În practică, în București, la alegerile locale, prezența este mai mică decât oricare din acești doi indicatori. Deci, cred că de aceea există și diferențe între sondaje, de aceea și rezultatele alegerilor s-ar putea să nu se potrivească cu multe sondaje”, subliniază sociologul Barbu Mateescu.

