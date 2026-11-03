 Ce pensionari vor primi taloane de pensie cu cod QR și ce pot face cu ele | adevarul.ro
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Ce pensionari vor primi taloane de pensie cu cod QR și ce pot face cu ele

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O parte dintre pensionarii din România vor primi, începând cu luna noiembrie 2026, un nou model de talon de pensie, de culoare mov. Documentul va avea un format modernizat, va include informații mai detaliate despre drepturile bănești și va fi prevăzut cu un cod QR. În prima etapă, schimbarea îi vizează pe pensionarii care încasează pensia pe card sau în cont bancar din patru județe.

Talon de pensie mov
Unii pensionari vor primi, din luna noiembrie, taloane de pensie mov Foto: arhivă

Noul model a fost anunțat de ministrul Muncii, Florin Manole, și va fi tipărit și distribuit de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Taloanele vor fi introduse treptat, iar prima distribuire este programată odată cu plata pensiilor aferente lunii noiembrie.

Primele taloane mov vor ajunge la pensionarii din Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița, cu condiția ca aceștia să încaseze pensia prin virament bancar sau pe card.

Măsura nu se aplică, deocamdată, tuturor pensionarilor din țară. Autoritățile au ales o implementare etapizată, urmând ca noul format să fie introdus gradual. Până acum nu a fost comunicat un calendar pentru extinderea sistemului în celelalte județe.

Codul QR simplifică accesul la facilitățile de transport

Codul QR de pe talonul mov are un rol practic: permite verificarea autenticității documentului prin serviciile electronice ale Casei Naționale de Pensii Publice. Instituțiile care trebuie să confirme informațiile înscrise pe talon pot face verificarea prin scanarea codului sau prin introducerea identificatorului unic al documentului în sistemul CNPP.

Codul QR este vizat și de o schimbare legislativă care ar putea simplifica accesul pensionarilor la facilitățile de transport. Un proiect adoptat de Senat în septembrie 2026 prevede ca talonul de pensie să devină documentul prin care beneficiarii își dovedesc dreptul la reduceri sau gratuități, iar codul QR ori codul de bare să permită operatorilor de transport să verifice electronic acest drept.

Proiectul a fost trimis la Camera Deputaților pentru dezbatere și votul final. Până la adoptarea și intrarea în vigoare a modificărilor, însă, pensionarii nu trebuie să considere că simpla existență a codului QR pe noul talon le acordă automat facilități suplimentare de transport.

Documentul rămâne important pentru verificarea pensiei și dovedirea veniturilor

Talonul de pensie nu este doar o informare privind plata lunară. Acesta poate fi folosit de pensionari pentru a verifica sumele încasate și pentru a dovedi veniturile atunci când anumite instituții le solicită astfel de informații.

Documentul permite compararea valorii înscrise cu suma virată în cont și oferă indicii despre eventualele rețineri, precum popriri sau alte sume scăzute din pensie. Dacă apar diferențe între suma așteptată și cea încasată, talonul poate fi folosit ca punct de plecare pentru o solicitare de clarificare adresată casei teritoriale de pensii.

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În funcție de procedura pentru care este solicitat, talonul poate să nu fie suficient singur. Unele instituții pot cere și alte documente justificative sau o adeverință de venit.

Schimbarea talonului nu aduce bani în plus la pensie

Trecerea la modelul mov nu înseamnă o majorare a pensiilor și nu modifică drepturile bănești ale beneficiarilor. Sumele primite în fiecare lună rămân stabilite potrivit regulilor de calcul aplicabile fiecărui pensionar.

Modificarea anunțată de autorități privește exclusiv documentul: acesta va avea un aspect nou, informații prezentate mai detaliat și un cod QR. Talonul nu este un voucher și nu oferă automat ajutoare financiare sau reduceri la transport, medicamente ori alte servicii.

Distribuirea începe fără cereri din partea pensionarilor

Pensionarii din cele patru județe incluse în prima etapă nu trebuie să depună cereri pentru a primi noul document. Taloanele vor fi tipărite și distribuite de Casa Națională de Pensii Publice, începând cu plata drepturilor aferente lunii noiembrie 2026.

Pentru restul țării, nu există încă o dată anunțată oficial pentru trecerea la noul model. Până la extinderea sistemului, pensionarii vor continua să primească taloanele în formatul utilizat în prezent.

De la talonul electronic la documentul cu cod QR

Ideea unui talon de pensie modernizat a fost pusă în discuție încă din 2021, când deputata PNL Violeta Alexandru a inițiat un proiect prin care pensionarii care primeau pensia pe card puteau solicita transmiterea documentului în format electronic, prin e-mail sau prin contul online al Casei de Pensii. Inițiativa urmărea să reducă problemele legate de distribuirea prin poștă, precum întârzierile sau pierderea taloanelor. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților în octombrie 2021.

În 2026, tema a revenit în Parlament printr-o nouă propunere legislativă, înregistrată la Senat cu numărul L396/2026. Inițiativa, printre ai cărei semnatari se numără senatoarea PNL Monica-Cristina Anisie, prevede introducerea unui cod QR sau a unui cod de bare pe talon, pentru verificarea electronică a dreptului pensionarilor la facilități de transport. Senatul a adoptat proiectul în septembrie 2026.

Noul model mov anunțat de Casa Națională de Pensii Publice face parte și din procesul de modernizare tehnologică derulat de instituție prin PNRR. Deși cele două inițiative din 2026 au în comun utilizarea codului QR, CNPP nu a precizat că distribuirea taloanelor din noiembrie reprezintă aplicarea proiectului legislativ privind facilitățile de transport.

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