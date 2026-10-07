 Incendiu puternic în Baia Mare: mai multe locuințe improvizate au fost cuprinse de flăcări | adevarul.ro
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Foto Incendiu puternic în Baia Mare: mai multe locuințe improvizate au fost cuprinse de flăcări

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Un incendiu violent a izbucnit miercuri dimineață în zona Craica din Baia Mare, unde mai multe locuințe improvizate au fost cuprinse de flăcări. Focul s-a extins pe o suprafață de peste 500 de metri pătrați, iar intervenția pompierilor este îngreunată de cantitatea mare de materiale combustibile și de vântul puternic.

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Foto: ISU

Alarma a fost dată în jurul orei 04:00, după ce incendiul a izbucnit pe strada Păltinișului. La sosirea pompierilor, flăcările se manifestau violent și cuprinseseră mai multe construcții improvizate.

Vântul favorizează propagarea focului, iar în zona afectată sunt depozitate numeroase materiale care se aprind cu ușurință. Din acest motiv, pompierii încearcă atât să stingă focarele existente, cât și să împiedice extinderea incendiului către construcțiile din apropiere.

Pentru stingerea incendiului a fost mobilizat un dispozitiv amplu de intervenție. La fața locului au ajuns două autospeciale de primă intervenție și comandă, șapte autospeciale de stingere cu apă și spumă, două echipaje de prim ajutor SMURD și trei cisterne pentru alimentarea cu apă. Intervenția este sprijinită și de două utilaje ale Primăriei Baia Mare, precum și de o autospecială de stingere trimisă de SPSU Aramis Invest.

Intervenția se desfășoară pe trei sectoare, astfel încât pompierii să poată acționa simultan pentru localizarea și lichidarea focarelor și pentru limitarea propagării incendiului.

Până la momentul transmiterii informațiilor, autoritățile nu au raportat persoane rănite sau decedate în urma incendiului.

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