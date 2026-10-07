România își decide economia viitorului. Investițiile, energia, infrastructura și noile tehnologii, în dezbatere la The Future is Now 2026

România intră într-o perioadă în care deciziile privind energia, infrastructura, industria de apărare, investițiile și noile tehnologii pot influența economia pentru următoarele decenii. Daniel Dăianu, Cristian Bușoi, Daniela Gianina Lazanu, George Scutaru, Călin Alexandru Ur, Ionuț Ciurea, Sergiu Neguț și Ionel Scrioșteanu se numără printre speakerii confirmați la The Future is Now 2026, eveniment organizat de „Adevărul” și IC Events, pe 13 octombrie, la București.

The Future is Now 2026 Foto: Arhivă personală

Sub tema „Noua economie se construiește astăzi”, The Future is Now 2026 aduce la aceeași masă reprezentanți ai administrației publice, mediului de afaceri și organizațiilor implicate în marile proiecte de dezvoltare ale României.

Evenimentul va avea loc pe 13 octombrie 2026, între orele 09:00 și 15:00, la Sheraton Bucharest Hotel, și va pune în discuție unele dintre cele mai importante dosare economice ale momentului: competitivitatea României, investițiile, energia, industria de apărare, infrastructura, transporturile, inteligența artificială și transformarea pieței muncii.

Printre speakerii confirmați se află Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, Daniela Gianina Lazanu, secretar de stat și coordonator al Industriei de Apărare, Aeronautice și Navale în Ministerul Economiei, George Scutaru, CEO New Strategy Center, și Călin Alexandru Ur, director ELI-NP Măgurele.

Lor li se alătură Ionuț Ciurea, director al Asociației Pro Infrastructura, Sergiu Neguț, președintele Romanian Business Leaders, și Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Unde se poate poziționa România în noua economie

Prima dezbatere a zilei, „Noua economie și locul României în competiția globală”, va aborda schimbările care influențează în prezent poziția economiilor europene. Relocarea investițiilor și a capacităților de producție, competiția pentru capital și reorganizarea lanțurilor de aprovizionare vor fi analizate din perspectiva oportunităților pe care România le poate valorifica pentru a atrage investiții și pentru a-și consolida competitivitatea.

Cel de-al doilea panel va aduce în discuție trei teme aflate în centrul dezbaterilor economice actuale: apărarea, energia și reconstrucția Ucrainei. Discuțiile vor urmări oportunitățile pentru România, investițiile necesare și rolul pe care companiile românești îl pot avea în aceste domenii.

Infrastructura, una dintre marile mize pentru investiții

Un alt panel va fi dedicat infrastructurii, transporturilor și logisticii. Discuțiile vor viza marile proiecte de infrastructură, dezvoltarea transporturilor, lanțurile de aprovizionare și impactul acestora asupra investițiilor și economiei.

Infrastructura, transporturile și logistica vor ocupa, de asemenea, un loc important în discuții, de la proiectele aflate în dezvoltare și problemele de conectivitate până la efectele investițiilor în acest domeniu asupra economiei.

Ultimul panel, „Economia viitorului”, va aborda schimbările aduse de inteligența artificială, automatizare și digitalizare în economie și pe piața muncii. Discuția va include și rolul educației, cercetării și inovării în dezvoltarea noilor tehnologii și în adaptarea companiilor la aceste transformări.

Miza nu mai este doar adoptarea unor tehnologii noi, ci capacitatea economiei de a transforma aceste schimbări în productivitate, investiții și locuri de muncă competitive.

Participarea este gratuită

The Future is Now by Adevărul este un eveniment dedicat economiei reale, care reunește autorități, lideri ai marilor companii, investitori, antreprenori și specialiști pentru a dezbate marile proiecte și oportunități de dezvoltare ale României. Organizarea evenimentului este asigurată de echipa IC Events.

Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile. Accesul fizic se face în urma înscrierii și validării de către organizatori, iar participanții confirmați primesc ulterior confirmarea oficială prin e-mail.

Evenimentul începe la ora 09:00 cu sesiunea de Welcome Coffee, urmată de cele patru paneluri tematice și de sesiuni dedicate networkingului.

The Future is Now 2026 are loc pe 13 octombrie, la Sheraton Bucharest Hotel, Sala Platinum, etajul 2, Calea Dorobanți 5-7, București.