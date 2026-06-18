Zi decisivă pentru Dominic Fritz. Înalta Curte se pronunță în cazul liderului USR, declarat incompatibil de ANI

Înalta Curte de Casație și Justiție ar putea pronunța joi, 18 iunie, o hotărâre definitivă în procesul deschis de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, împotriva raportului Agenției Naționale de Integritate (ANI) în urma căruia a fost declarat incompatibil.

Practic, dosarul se află în faza de recurs, după ce Curtea de Apel Timișoara a respins, în februarie 2026, acțiunea lui Dominic Fritz și a menținut raportul prin care ANI a constatat că liderul USR se află în stare de incompatibilitate, informează Agerpres.

Vă reamintim că raportul a fost făcut public de Agenția Națională de Integritate în iulie 2024 și are la bază o decizie luată de Dominic Fritz la scurt timp după preluarea mandatului de primar.

Potrivit inspectorilor de integritate, în noiembrie 2020, edilul a semnat un referat de aprobare pentru modificarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), iar ulterior a convocat şedinţa Consiliului Local Timișoara, care a adoptat hotărârea necesară pentru aprobarea proiectului urbanistic.

Problema semnalată de ANI nu se referă la conţinutul proiectului imobiliar în sine, printre primele adoptate de Dominic Fritz imediat după alegerea sa ca primar al Timişoarei, ci la relația dintre primar și una dintre persoanele implicate în documentația tehnică a proiectului. Mai exact, la Răzvan Negrișanu, arhitect și membru USR, cel care a realizat documentația tehnică pentru proiectul imobiliar „Park Plaza”, prin firma SC RD Sign SRL, nimeni altul decât cel care l-a împrumutat pe Dominic Fritz cu 25.000 de lei pentru campania sa electorală din acelaşi an.

În declarația de avere depusă în noiembrie 2020, Dominic Fritz menționa că a împrumutat 50.000 de lei de la Viorel Buga, 25.000 de lei de la Răzvan Negrișanu și 17.000 de lei de la Ruben Lațcău, sume care urmau să fie returnate până la sfârșitul anului 2021.

Inspectorii ANI au arătat că, la momentul semnării documentului care a permis continuarea procedurii de aprobare a proiectului urbanistic, Dominic Fritz încă ăi era dator lui Răzvan Negrișanu, întrucât împrumutul nu fusese încă restituit.

În acest context, ANI a concluzionat că Dominic Fritz a participat la emiterea unui act administrativ care producea efecte pentru o persoană față de care avea un interes patrimonial, ceea ce reprezintă conflict de interese administrativ potrivit legislației în vigoare.

Ce spune Dominic Fritz

De partea cealaltă, Dominic Fritz contestă raportul ANI şi spune că a preluat o serie de proceduri administrative deja aflate în desfășurare atunci când și-a început mandatul și că proiectul urbanistic în cauză fusese promovat de administrația anterioară.

În apărarea sa, Fritz a arătat că fostul primar, Nicolae Robu, aprobase deja documentația, iar funcționarii din primărie i-au recomandat să confirme actele necesare continuării procedurii. Potrivit edilului, semnătura sa a vizat, practic, o aprobare identică celei acordate anterior.

După publicarea raportului ANI, Dominic Fritz s-a adresat instanței, invocând, în principal, prescripția răspunderii juridice care ar putea decurge din faptele reținute de inspectorii de integritate, şi a cerut anularea raportului, argumentând că acesta a fost emis cu încălcarea legii.

Hotărârea aşteptată joi, 18 iunie, la Înalta Curte va fi definitivă și va stabili dacă raportul ANI rămâne valabil sau dacă va fi anulat.