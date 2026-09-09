 De ce îl compară Alina Gorghiu pe Ilie Bolojan cu un telefon Blackberry. „Credeți că îmi mai închide cineva gura?” | adevarul.ro
search
Miercuri, 9 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video De ce îl compară Alina Gorghiu pe Ilie Bolojan cu un telefon Blackberry. „Credeți că îmi mai închide cineva gura?”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Deputata liberală Alina Gorghiu l-a comparat pe șeful ei de partid, Ilie Bolojan, la „Interviurile Adevărul”, cu un telefon Blackberry.

Alina Gorghiu
Alina Gorghiu, deputat PNL Foto: Adevărul

Alina Gorghiu i-a cerut lui Ilie Bolojan să se adapteze vremurilor, pentru că atitudinea sa rigidă poate fi înșelătoare pentru un lider de partid care mizează pe acest profil de dur în consolidarea puterii politice.

Din această perspectivă, deputata l-a comparat pe șeful ei de partid cu un telefon Blackberry, oferind la Interviurile Adevărul” și explicația acestei comparații.

„Vreau să nu ajungă ca un Blackberry. Uitați-vă la Apple, s-a adaptat nevoilor populației, a schimbat strategia, când au greșit au revenit. Poate stârnește zâmbete comparația aceasta cu niște companii care au rezistat zeci de ani și au făcut cifre de afaceri colosale și brandurile astea în sine sunt pe buzele fiecăruia de pe globul acesta. Dar, un lider politic rezistă nu pentru că este dur, ci pentru că știe să se adapteze”, a spus Alina Gorghiu.

Ea susține că se consideră în continuare liberală, deși i se opune lui Ilie Bolojan și în ciuda votului de excludere din partid de la congresul extraordinar din luna iunie.

„Sunt de 26 de ani în partidul acesta. Credeți că îmi mai închide cineva gura cu ceva atunci când vreau să-i spun unui lider că nu gândim la fel și să încerc să îl fac să se uite cu atenție și la argumentele mele, că s-ar putea să nu greșesc în toate punctele pe care le pun pe masă”, a transmis deputata PNL.

Cât privește viitorul formațiunii politice din care face parte, Alina Gorghiu se pronunță ferm pentru rămânerea la guvernare, care vine cu multe avantaje față de condiția de a fi în opoziție.

„Dacă ai avut norocul să ajungi la putere în ciuda rezultatului obținut, trebuie să-și conservi această posibilitate de a rămâne la guvernare. Am un milion de argumente: reformele le poți impune din guvern, ai miniștrii tăi, premierul tău, programul de guvernare pe care îl susține cu majoritate parlamentară. Noi nu suntem un partid de protest, cum e USR-ul, noi nu suntem făcuți să urlăm în vuvuzele”, și-a exprimat punctul de vedere liberala.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primele imagini din avionul privat cu care politicieni și magistrați au zburat în Mykonos
digi24.ro
image
Un angajat român a șters aplicația de WhatsApp înaintea unui control. Compania a fost amendată apoi cu 5 milioane de lei
stirileprotv.ro
image
„BAHMU”, scandalizată după ce obiectele personale ale lui Silviu Prigoană au fost găsite într-un târg de vechituri
gandul.ro
image
Europa pierde cursa cu SUA și China! Sute de universități, inclusiv din România, cer INVESTIȚII MASIVE în cercetare
mediafax.ro
image
Topul jucătorilor U21 din SuperLiga! Universitatea Craiova, Rapid, FCSB şi Dinamo, blindate. Echipa care s-a bătut pentru trei trofee are probleme
fanatik.ro
image
Primele 6 minute din procesul în care Călin Georgescu și Horaţiu Potra sunt inculpaţi pentru tentativă de lovitură de stat. Ce s-a întâmplat în sala de judecată
libertatea.ro
image
Victor Ponta a participat la deschiderea Jocurilor Nomade din Bișkek, unde în tribune a fost și Putin: „Nu am știut că va fi prezent”
digi24.ro
image
„Escrocul din Carpați”: cine e omul de afaceri din România care a înșelat întreaga lume a șahului » Influență politică, turnee obscure și rating fabricat
gsp.ro
image
”Șocant”: Marius și-a ucis colegul prin otrăvire. A fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă. Motivul crimei
digisport.ro
image
Valerie Lungu a făcut turul casei sale. Imagini spectaculoase din locuința concurentei de la Asia Express
click.ro
image
Prima reacție a lui Harry și Meghan la scrisoarea Regelui Charles despre statulul lor după revenirea în Marea Britanie
antena3.ro
image
Cum a ajuns „armata“ de 680.000 de angajaţi ai Volkswagen, cea mai mare din industria auto mondială, o povară mortală pentru afacere
zf.ro
image
Patru baruri din România, în clasamentul celor mai bune din Europa. Un local din Timişoara, în top 25
observatornews.ro
image
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
cancan.ro
image
Când intră pensiile pe card - vineri sau luni? Când se dau indemnizațiile de handicap și alte ajutoare?
newsweek.ro
image
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
prosport.ro
image
Bucureștiul ar putea rămâne fără metrou în următoarele zile. Cum s-a ajuns aici și ce înseamnă asta pentru călători
playtech.ro
image
Cu datorii de 3,5 milioane de euro către ANAF și Primăria Arad, UTA a făcut anunțul despre intrarea în insolvență
fanatik.ro
image
Care este diferența dintre untul cu 65% și cel cu 82% grăsime. Pe care să îl alegi pentru prăjituri și gătit
ziare.com
image
Marius Lăcătuș a spus ÎN DIRECT cu câți bani îi e dator Gigi Becali: ”10 lei?” / ”Mă iei la mișto?”
digisport.ro
image
Burlăcița Tina Ulmeanu, la momentul adevărului? Câte operații estetice are? „Sunt toxică, mie îmi place durerea”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
S-a AFLAT ce echipă CÂȘTIGĂ Asia Express 2026! Surpriză uriașă! Este vestea momentului! Toți fanii emisiunii așteptau cu sufletul la gură acest anunț!
romaniatv.net
image
Venus intră în Scorpion pe 10 septembrie 2026. Cele patru zodii direct afectate de fenomenul astrologic
mediaflux.ro
image
Cine sunt cele două femei din spatele succesului Mercedes în Formula 1
gsp.ro
image
Fosta vedetă Playboy și Miss Internet România a murit fulgerător la doar 46 de ani. Cu o lună înainte își făcuse toate analizele și voia să devină mamă
actualitate.net
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Obiecte care-i aparțineau lui Silviu Prigoană, pe tarabele unui târg de vechituri. Ce pot găsi vizitatorii: „Vai, cât de trist”
click.ro
image
„O povară și o rușine în plus”. Gwyneth Paltrow, dezvăluiri neașteptate despre relație cu Brad Pitt
click.ro
image
Echipa care a primit a doua șansă la Asia Express. Ce concurenți au ratat sezonul trecut
click.ro
Tanya Roberts, Jaclyn Smith, Cheryl Ladd 1980 profimedia 0018832672 jpg
„Vii în pat cu mine și soțul meu?” Actrița din „Îngerii lui Charlie” dezvăluie invitația obraznică primită de la celebra ei colegă
okmagazine.ro
Kate Middleton profimedia jpg
Priviți și plângeți, Meghan și Harry! În prima apariție de la anunțul revenirii lor, Kate i-a sfidat total. Ce se citește în zâmbetul ei
okmagazine.ro
Zenobia, în fața împăratului Aurelian. Pictură de Giovanni Battista Tiepolo
Aurelian - Restauratorul Lumii: Împăratul care a abandonat Dacia, dar a salvat Imperiul Roman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiul vitreg al lui Codin Maticiuc a împlinit 16 ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis băiatului: „Nu e al meu biologic, dar tot e fiul meu”
image
Obiecte care-i aparțineau lui Silviu Prigoană, pe tarabele unui târg de vechituri. Ce pot găsi vizitatorii: „Vai, cât de trist”

OK! Magazine

image
Priviți și plângeți, Meghan și Harry! În prima apariție de la anunțul revenirii lor, Kate i-a sfidat total. Ce se citește în zâmbetul ei