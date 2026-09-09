Deputata liberală Alina Gorghiu l-a comparat pe șeful ei de partid, Ilie Bolojan, la „Interviurile Adevărul”, cu un telefon Blackberry.

Alina Gorghiu, deputat PNL Foto: Adevărul

Alina Gorghiu i-a cerut lui Ilie Bolojan să se adapteze vremurilor, pentru că atitudinea sa rigidă poate fi înșelătoare pentru un lider de partid care mizează pe acest profil de dur în consolidarea puterii politice.

Din această perspectivă, deputata l-a comparat pe șeful ei de partid cu un telefon Blackberry, oferind la Interviurile „Adevărul” și explicația acestei comparații.

„Vreau să nu ajungă ca un Blackberry. Uitați-vă la Apple, s-a adaptat nevoilor populației, a schimbat strategia, când au greșit au revenit. Poate stârnește zâmbete comparația aceasta cu niște companii care au rezistat zeci de ani și au făcut cifre de afaceri colosale și brandurile astea în sine sunt pe buzele fiecăruia de pe globul acesta. Dar, un lider politic rezistă nu pentru că este dur, ci pentru că știe să se adapteze”, a spus Alina Gorghiu.

Ea susține că se consideră în continuare liberală, deși i se opune lui Ilie Bolojan și în ciuda votului de excludere din partid de la congresul extraordinar din luna iunie.

„Sunt de 26 de ani în partidul acesta. Credeți că îmi mai închide cineva gura cu ceva atunci când vreau să-i spun unui lider că nu gândim la fel și să încerc să îl fac să se uite cu atenție și la argumentele mele, că s-ar putea să nu greșesc în toate punctele pe care le pun pe masă”, a transmis deputata PNL.

Cât privește viitorul formațiunii politice din care face parte, Alina Gorghiu se pronunță ferm pentru rămânerea la guvernare, care vine cu multe avantaje față de condiția de a fi în opoziție.

„Dacă ai avut norocul să ajungi la putere în ciuda rezultatului obținut, trebuie să-și conservi această posibilitate de a rămâne la guvernare. Am un milion de argumente: reformele le poți impune din guvern, ai miniștrii tăi, premierul tău, programul de guvernare pe care îl susține cu majoritate parlamentară. Noi nu suntem un partid de protest, cum e USR-ul, noi nu suntem făcuți să urlăm în vuvuzele”, și-a exprimat punctul de vedere liberala.