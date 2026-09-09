Alina Gorghiu, invitată la „Interviurile Adevărul” de la ora 13: despre tensiunile din PNL și cine ar putea conduce noul guvern

Deputata PNL Alina Gorghiu este invitata la „Interviurile Adevărul”, miercuri, 9 septembrie, de la ora 13.00. Într-un moment de maximă tensiune pe scena politică, liberală va vorbi despre negocierile pentru formarea unui nou guvern și despre viitorul PNL.

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În condițiile în care se discută intens despre o nouă formulă de guvernare, una dintre întrebările adresate Alinei Gorghiu va fi dacă liberalii care s-au poziționat împotriva lui Bolojan vor face parte din viitorul Executiv.