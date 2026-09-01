 SURSE Bolojan îi schimbă pe disidenții din PNL din funcțiile de conducere din Parlament. Cine sunt liberalii vizați | adevarul.ro
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SURSE Bolojan îi schimbă pe disidenții din PNL din funcțiile de conducere din Parlament. Cine sunt liberalii vizați

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Conflictul din PNL se mută și în Parlament. Liberalii din tabăra lui Ilie Bolojan pregătesc schimbarea mai multor parlamentari care l-au contestat pe liderul partidului și care au susținut Guvernul condus de Adrian Veștea, au declarat surse politice pentru „Adevarul”. Înlocuirile vizează funcții de conducere în comisiile parlamentare, dar și reprezentarea României în organisme parlamentare internaționale. Deciziile urmează să fie luate prin vot în grupurile parlamentare ale PNL.

Ilie Bolojan, președintele PNL
Ilie Bolojan, președintele PNL Foto: Inquam

Printre primii liberali vizați se află Nicoleta Pauliuc, care ocupă funcția de președintă a Comisiei pentru apărare din Senat, și Lucian Bode, președintele Comisiei pentru transporturi și infrastructură din Camera Deputaților. Potrivit surselor citate de presa politică, cei doi ar urma să fie înlocuiți în urma schimbărilor pregătite de conducerea PNL.

Pe lista schimbărilor se află și Andrei Baciu, vicepreședinte al Comisiei pentru Apărare din Camera Deputaților, precum și Ciprian Pandea, secretar al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, dar și Mihail Veștea, vicepreședintele Comisiei de administrație din Senat.

Alina Gorghiu și Ionuț Stroe, vizați pentru schimbarea din organismele internaționale

Schimbările pregătite de liberali îi vizează și pe Alina Gorghiu și Ionuț Stroe.

Gorghiu ar urma să fie înlocuită din delegația României la Adunarea Parlamentară a NATO. De asemenea, ea ar urma să piardă și funcția de vicepreședintă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, potrivit surselor citate.

În cazul lui Ionuț Stroe, schimbarea vizează funcția de președinte al Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.

Toți cei vizați fac parte din gruparea liberalilor care l-au contestat în ultimele luni pe Ilie Bolojan. Printre aceștia se numără și parlamentarii care au susținut prin vot Guvernul Adrian Veștea, în ciuda poziției asumate de conducerea PNL.

Războiul dintre cele două tabere continuă

Conflictul intern din PNL a escaladat în luna iunie, după ce Guvernul propus de Adrian Veștea nu a obținut voturile necesare pentru învestire. Mai mulți parlamentari liberali au votat pentru cabinetul Veștea, intrând în conflict cu direcția stabilită de conducerea partidului.

Printre parlamentarii care au susținut Guvernul Veștea s-au numărat Nicoleta Pauliuc, Andrei Baciu, Lucian Bode, Alina Gorghiu, Ciprian Pandea și Ionuț Stroe.

Ulterior, conflictul a ajuns în instanță. Tribunalul București a suspendat în iulie hotărârile Congresului PNL din 21 iunie și mai multe decizii ale conducerii partidului, în urma unei acțiuni formulate de 18 liberali din tabăra anti-Bolojan. Decizia este executorie, dar poate fi atacată cu apel.

În acest context, schimbările pregătite acum în Parlament reprezintă o nouă etapă a confruntării dintre tabăra lui Ilie Bolojan și gruparea liberalilor care i s-au opus.

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