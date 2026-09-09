Parlamentara liberală Alina Gorghiu acuză conducerea reprezentată de Ilie Bolojan că a adus în PNL traseiști de la partidele catalogate suveraniste și că există o colaborare PNL-AUR în parlament, „pe interes”.

Alina Gorhiu, deputat PNL Foto: Facebook/Alina Gorghiu

Deputata PNL Alina Gorghiu a declarat la „Interviurile Adevărul” că partidul din care încă face parte are în rândurile sale traseiști politici veniți în răstimpul de când Ilie Bolojan conduce formațiunea.

Alina Gorghiu, exclusă din PNL la congresul extraordinar din luna iunie împreună cu mai mulți dizidenți și revenită în partid grație în urma unei hotărâri judecătorești susține că liberalii au în rândurile lor, acum, nu mai puțin de 9 suveraniști.

„În ultimele luni, PNL a adoptat 9 dalmațieni, 9 traseiști, 9 colegi de la alte partide pe care domnul președinte Bolojan și conducerea partidului le etichetau toxice, drept populiste, drept suveraniste, nu în sensul bun. De la SOS am luat 3 parlamentari, de la POT cred că patru, am luat de la AUR, am luat de la PSD. În total avem 9 parlamentari, care, dacă citez din președintele nostru Ilie Bolojan, anul trecut trebuiau să-și piardă mandatul pentru că au trădat încrederea electoratului”, a declarat Alina Gorghiu.

Deputata mai spune că cei 9 colegi ai ei sunt importanți pentru Bolojan, pentru că în opinia acestuia „consolidează o anumită majoritate parlamentară”.

Totodată, Alina Gorghiu a ținut să precizeze că nu există principii în politică și că partidele așa zis pro-europene colaborează între ele dacă au interes.

„Toate partidele colaborează foarte bine când au interes. Hai să nu fim ipocriți, la nivel parlamentar PNL are discuții frumoase cu AUR, domnul Bolojan cu domanul Simion s-au văzut, domnul Grindeanu cu domnul Simion s-au văzut”, a mai spus Alina Gorghiu.

De la alegerile parlamentare din 2024 și până la concretizarea moțiunii de cenzură, 16 aleși și-au schimbat grupul parlamentar. Ulterior, în doar cinci luni, alți 19 parlamentari au făcut astfel de schimbări.

PNL a atras cei mai mulți aleși, respectiv 8, care au ajuns de la AUR, SOS România și POT. Șase dintre aceștia au venit în partid din această primăvară, când PSD vorbea deja de ieșirea de la guvernare.

Unul dintre ei este Adrian Peiu, fost senator SOS România, care în luna iunie a fost ales lider interimar al organizației PNL Ialomița.