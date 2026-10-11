 Cu cine negociază luni premierul desemnat Luca Niculescu. Victor Ponta și grupul suveranist PACE-Întâi România, pe lista întâlnirilor | adevarul.ro
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Cu cine negociază luni premierul desemnat Luca Niculescu. Victor Ponta și grupul suveranist PACE-Întâi România, pe lista întâlnirilor

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Premierul desemnat Luca Niculescu continuă luni, 12 octombrie, negocierile pentru formarea viitorului Guvern. Acesta are programate întâlniri cu reprezentanții USR, ai minorităților naționale și ai grupurilor parlamentare Uniți pentru România (UPR) și PACE- Întâi România. În paralel, conducerea PSD se reunește pentru a decide dacă va susține în Parlament viitorul Cabinet. 

Luca Niculescu, premierul desemnat
Luca Niculescu, premierul desemnat Foto: Inquam / George Călin

Programul premierului desemnat pentru luni, 12 octombrie

Potrivit programului anunțat, prima întâlnire a lui Luca Niculescu este programată la ora 12.00, cu reprezentanții Uniunii Salvați România (USR), la sediul partidului.

La ora 14.00, premierul desemnat se va întâlni cu reprezentanții Grupului parlamentar al minorităților naționale, iar de la ora 16.00 sunt programate discuții cu Grupul parlamentar PACE-Întâi România.

Ultima întâlnire a zilei va avea loc la ora 17.00, cu reprezentanții grupului parlamentar Uniți pentru România (UPR), din care face parte fostul premier Victor Ponta.

Celelalte întâlniri se vor desfășura la Palatul Parlamentului.

Luca Niculescu a discutat deja cu reprezentanții PSD, PNL și UDMR, însă negocierile nu au dus până acum la conturarea unei majorități parlamentare clare care să susțină viitorul Executiv.

PSD decide luni dacă susține Guvernul Luca Niculescu

Tot luni, de la ora 10.30, Biroul Permanent Național al PSD se reunește la sediul central al partidului din Șoseaua Kiseleff nr. 10. Social-democrații urmează să decidă dacă vor susține în Parlament Cabinetul propus de premierul desemnat și în ce condiții ar putea acorda votul de învestitură.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că soluția pentru depășirea blocajului politic este refacerea majorității parlamentare formate din PSD, PNL și UDMR. Liderul social-democrat consideră că România ar fi putut avea deja un Guvern cu puteri depline dacă negocierile nu ar fi fost dominate de calcule electorale.

Grindeanu a afirmat că PSD este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării și a invocat problemele economice cu care se confruntă populația și companiile, de la creșterea prețurilor și scăderea puterii de cumpărare până la dificultățile mediului de afaceri.

De cealaltă parte, premierul interimar Ilie Bolojan a exclus o nouă formulă de guvernare alături de social-democrați, deși a transmis că PNL este dispus să contribuie la instalarea unui Guvern funcțional.

„România are nevoie de un guvern funcțional, iar PNL este deschis să contribuie la instalarea acestuia. NU vom accepta să repetăm, însă, formule politice care s-au dovedit că nu funcționează. Refuzul de a guverna cu PSD nu ține de orgolii sau de calcule politice, ci de lecția pe care am învățat-o în ultimul an”, a declarat Ilie Bolojan vineri, 9 octombrie.

Premierul desemnat Luca Niculescu intenționează să depună joi, 15 octombrie, în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși.

Pentru învestirea Guvernului este necesară susținerea majorității deputaților și senatorilor, respectiv cel puțin 233 de voturi.

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