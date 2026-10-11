Rareș Bogdan, gata să lase Bruxelles-ul pentru un post în Guvernul Luca Niculescu. „Nu m-aș gândi niciodată la confortul personal”

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan afirmă că ar fi dispus să renunțe la mandatul din Parlamentul European pentru a face parte dintr-un Guvern condus de Luca Niculescu. Liberalul susține că România are nevoie de o guvernare de dreapta autentică, bazată pe valori conservatoare, care să sprijine mediul de afaceri, creșterea economică și reducerea deficitului bugetar.

Europarlamentarul PNL Rares Bogdan Foto: FB

Întrebat la Antena 3 dacă ar accepta să plece din Parlamentul European pentru a intra într-un Guvern condus de Luca Niculescu, Rareș Bogdan a declarat că nu ar pune confortul personal înaintea intereselor țării.

„Nu m-aș gândi niciodată la confortul personal, versus ce ar trebui să facem cu țara. (...) Oamenii de afaceri nu mai pot, întreprinzătorii nu mai pot, pensionarii sunt disperaţi, iar cei care se gândesc la viitorul copiilor lor se gândesc că preţurile au explodat”, a afirmat europarlamentarul PNL.

Acesta a explicat că își dorește să se implice în guvernarea României și că vede numeroase oportunități de dezvoltare, dar și blocaje pe care le pune clasa politică.

„Sunt unul dintre cei care aș putea să stau deoparte foarte bine, dar nu pur și simplu refuz asta. Eu cred foarte mult în România. Sunt unul dintre cei care văd oportunități uriașe pentru România și văd blocaje la tot pasul, blocaje absurde puse de clasa politică. (...) Eu sunt unul dintre cei care vreau să guvernăm România”, a declarat Rareș Bogdan, citat de News.ro.

Europarlamentarul a afirmat că, în ultima perioadă, a întâlnit oameni nemulțumiți de situația economică și de blocajele politice.

De asemenea, Rareș Bogdan consideră că România trebuie să fie condusă de o componentă de dreapta autentică, întemeiată pe valori conservatoare, dar care să înțeleagă și importanța dezvoltării economice.

„România trebuie să fie guvernată și trebuie să fie guvernată de o componentă de dreapta, dreapta autentică, pe valori conservatoare”, a declarat acesta.

Europarlamentarul a subliniat că viitoarea guvernare trebuie să acorde atenție mediului de afaceri și creșterii produsului intern brut (PIB), obiective pe care le consideră importante pentru reducerea deficitului bugetar.