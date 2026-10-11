PSD decide luni dacă susține Guvernul Luca Niculescu. Grindeanu vrea refacerea majorității, Bolojan exclude o alianță

Conducerea PSD se reunește luni, 12 octombrie, pentru a decide dacă va susține în Parlament Guvernul propus de premierul desemnat Luca Niculescu. Ședința are loc în condițiile în care Sorin Grindeanu cere refacerea coaliției cu PNL și UDMR, însă Ilie Bolojan respinge o nouă guvernare alături de social-democrați.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu Foto: GEORGE CALIN

Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat se reunește luni, 12 octombrie 2026, de la ora 10.30, la sediul central al PSD din Șoseaua Kiseleff nr. 10.

Ședința conducerii PSD are loc într-un moment important pentru formarea noului Guvern. Social-democrații urmează să discute dacă vor vota în Parlament pentru învestirea Cabinetului Luca Niculescu și ce condiții ar putea impune pentru a-i acorda sprijinul.

Grindeanu cere refacerea majorității PSD-PNL-UDMR

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că România ar fi putut avea deja un Guvern cu puteri depline dacă negocierile politice nu ar fi fost dominate de calcule electorale.

Liderul social-democrat consideră că soluția pentru depășirea actualului blocaj politic este refacerea majorității parlamentare alături de PNL și UDMR. Totodată, acesta a transmis că PSD este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării.

Grindeanu a atras atenția și asupra nemulțumirilor românilor față de direcția în care se îndreaptă țara, subliniind că acestea nu reprezintă doar o temă politică invocată de social-democrați.

Potrivit liderului PSD, creșterea prețurilor, scăderea puterii de cumpărare și dificultățile cu care se confruntă firmele sunt probleme reale, care impun o schimbare a direcției economice.

Bolojan: „Refuzul de a guverna cu PSD nu ține de orgolii”

De cealaltă parte, premierul interimar Ilie Bolojan a transmis vineri, 9 octombrie, că Partidul Național Liberal este dispus să contribuie la formarea unui Guvern funcțional, însă exclude o nouă coaliție cu PSD.

„România are nevoie de un guvern funcțional, iar PNL este deschis să contribuie la instalarea acestuia. NU vom accepta să repetăm, însă, formule politice care s-au dovedit că nu funcționează. Refuzul de a guverna cu PSD nu ține de orgolii sau de calcule politice, ci de lecția pe care am învățat-o în ultimul an”, a declarat Ilie Bolojan.

Deși PNL nu exclude susținerea instalării unui nou Executiv, liberalii nu sunt dispuși să participe la o guvernare comună cu social-democrații.