CSM îl acuză pe senatorul USR Cristian Ghinea de atacuri la adresa procurorilor DIICOT: „Am violat puțin justiția”

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) îl acuză pe senatorul USR Cristian Ghinea că a lansat noi atacuri la adresa procurorilor DIICOT și a membrilor Secției pentru procurori, folosind un limbaj pe care îl califică drept „suburban”.

Secția pentru procurori a transmis, vineri, că a luat act de „noi alegații” formulate de Cristian Ghinea într-un text care, potrivit CSM, conține „calomnii și imprecații” la adresa procurorilor DIICOT și a membrilor Secției pentru procurori.

Reprezentanții CSM susțin că atacurile senatorului USR reprezintă o recidivă și îl critică pentru limbajul folosit la adresa unor procurori care ocupă funcții de conducere.

„Având în vedere recidiva în derapajele de limbaj, de cele mai multe ori suburban, nespecifice elitei politice din care dorește să facă parte, ale senatorului Ghinea Cristian la adresa unor procurori cu funcții de conducere, Secţia pentru procurori reafirmă următoarele:

Regulile democrației presupun în mod obligatoriu libertatea de exprimare, atât timp cât aceasta nu afectează dreptul la demnitate sau reputația altor persoane. Membrii CSM sunt aleși în aceste funcții de un electorat format din cvasimajoritatea procurorilor din România. De aceea, modul lipsit de orice normă de civilizaţie în care Ghinea Cristian atacă membrii Secției pentru procurori este de natură să jignească întreg corpul procurorilor din România”, a transmis CSM printr-un comunicat.

Totodată, Secția pentru procurori anunță că va solicita Inspecției Judiciare să verifice declarațiile parlamentarului.

Verificarea va viza inclusiv dacă afirmațiile și limbajul folosit de Cristian Ghinea au afectat independența justiției sau principiul european al separației și echilibrului puterilor, denumit „checks and balances”.

„Secția pentru procurori, conform rolului său legal, va solicita Inspecției Judiciare să verifice dacă, prin afirmațiile făcute și prin limbajul adoptat, parlamentarul Ghinea a afectat independența justiției sau principiul european asumat de autoritățile statului român «checks and balances»”, se mai arată în comunicat.

Reacția vine după ce senatorul Cristian Ghinea a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care i-a numit „procurori pesediști jegoși” pe magistrații vizați de cazul de la Dumbrava și a ironizat reacția CSM: „CSM-ule, vezi că am violat puțin justiția cu opinia asta.”

Mesajul senatorului face referire la cazul lui Viorel Pașca. Într-o relatare publicată în contextul dosarului, Pașca povestește despre doi frați în vârstă, bolnavi și fără familie, pentru unul dintre aceștia fundația acceptând să fie tutore la solicitarea DGASPC.

Potrivit relatării lui Viorel Pașca, cei doi frați trăiau împreună și se sprijineau reciproc. El susține că, ulterior, reprezentanții DIICOT au decis să îi separe, iar unul dintre frați, care „țipa și se zbătea să nu fie despărțit de celălalt”, a fost dus la secția de psihiatrie a unui spital din Oradea. Celălalt frate ar fi fost transportat într-un alt loc, despre care Pașca spune că nu știe unde se află.

Pașca afirmă că spitalul din Oradea a decis că bărbatul nu necesită internare și i-a contactat pe reprezentanții fundației, în calitate de tutori, pentru a-l prelua. El susține însă că situația este complicată de măsurile luate în dosarul în care este cercetat și întreabă ce ar trebui să facă în aceste condiții.

„Și dacă acesta ar veni la Dumbrava, n-ar fi normal ca și fratele, trimis cine știe unde, să fie cu el?”, a transmis Viorel Pașca.