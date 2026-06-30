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Video Cine este Viorel Pașca, „Bunul Samaritean” din Bihor acuzat că a ținut sute de bătrâni în condiții mizere pentru pensii și donații

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Viorel Pașca, în vârstă de 55 de ani, este cunoscut în județul Bihor pentru activitatea sa în domeniul îngrijirii persoanelor fără adăpost și a celor cu afecțiuni grave, desfășurată prin mai multe centre sociale private din localitățile Dumbrava, Tinca și Incești. El este vizat de o anchetă privind centrele în care ar fi îngrijit sute de persoane vulnerabile. 

Viorel Pașca, vizat de o anchetă DIICOT Foto: FB/Arhivă Personală
Viorel Pașca, vizat de o anchetă DIICOT Foto: FB/Arhivă Personală

De-a lungul anilor, acesta a devenit o figură cunoscută în spațiul public local, fiind asociat cu inițiative umanitare dedicate persoanelor vulnerabile, multe dintre ele fără familie sau fără acces la servicii sociale de stat. 

Viorel Pașca a absolvit o școală profesională și a lucrat în anii ’90 ca asistent social. Ulterior, a început să primească persoane fără adăpost chiar în propria locuință din Dumbrava, inițiativă care, în timp, s-a extins prin dezvoltarea mai multor spații de cazare și îngrijire, susținute din donații și contribuții private, potrivit afirmațiilor sale. Asociația pe care o conduce a ajuns să administreze mai multe locații în care sunt găzduite persoane aflate în situații sociale și medicale dificile.

Verificări și controale ale autorităților

În ultimii ani, activitatea centrelor a intrat în atenția autorităților. Potrivit unor rapoarte ale Ministerului Muncii și informațiilor publice, în urma unor controale au fost identificate mai multe persoane cu dizabilități găzduite în aceste locații, iar condițiile și modul de organizare au fost analizate de instituțiile de control.

Reprezentanți ai Ministerului Muncii au susținut că situația ridică întrebări privind existența unui posibil „sistem paralel” de îngrijire socială, cu deficiențe în ceea ce privește reglementarea și monitorizarea beneficiarilor.

„Situația descrisă sugerează toate caracteristicile unui sistem paralel privat, care permite încasarea de fonduri financiare publice în afara cadrului legal și menține un număr mare de persoane cu dizabilități într-o formă de dependență și vulnerabilitate severă, dar și pericol de abuz și neglijență”, declara fostul ministru al Muncii, Florin Manole în iulie 2025.

Ce declara fondatorul „Bunul Samaritean” înainte de perchezițiile DIICOT

Cu doar două zile înainte ca procurorii DIICOT și polițiștii să efectueze percheziții în centrele sociale din județul Bihor, Viorel Pașca a publicat mai multe mesaje pe Facebook în care a apărat activitatea desfășurată la Dumbrava, a criticat acuzațiile apărute în spațiul public și a susținut că instituțiile statului continuă să trimită beneficiari în centrele sale.

Într-un mesaj publicat pe 28 iunie, acesta a reluat afirmațiile potrivit cărora, de-a lungul anilor, activitatea centrelor ar fi fost contestată prin informații pe care le consideră false.

„Peste doar câteva zile se împlinește un an de când două doamne blonde împreună cu doi miniștri «tunau și fulgerau» împotriva activității de la Dumbrava, inventând lucruri, spunând minciuni și elucubrând întruna. Le-am întrebat pe doamne de ce au mințit, dar n-au vrut să-mi răspundă și le întreb și azi ce e cu casele și imaginile acelea pe care le-au prezentat la televizor spunând că sunt de la Dumbrava? Nici măcar din Bihor nu sunt și n-au nicio legătură cu noi”, a scris Pașca.

Fondatorul Asociației „Bunul Samaritean” a respins și afirmațiile privind o eventuală finanțare din partea statului, susținând că acestea nu corespund realității.

„I-am întrebat și pe cei doi miniștri de ce au mințit spunând, printre altele, că am primit bani de la statul român, când de fapt acest lucru nu s-a întâmplat niciodată, dar nici domniile lor nu m-au învrednicit cu vreun răspuns. Au declarat doar «toleranță zero» în ce privește activitatea noastră și că «acest lucru trebuie să înceteze»”, a mai afirmat acesta.

Pașca a susținut că, în pofida controalelor și a criticilor publice, în ultimele șase luni ar fi fost direcționați 156 de beneficiari către centrele din Dumbrava, din 27 de județe.

„Singurele schimbări care au avut loc au fost făcute de spitalul județean, care a decis să nu mai trimită bolnavii direct la Dumbrava, ci pe rute ocolitoare, via Salonta, adăpostul de noapte sau în alte moduri decât înainte”, a susținut acesta.

În același mesaj, Viorel Pașca a transmis că activitatea centrelor ar putea înceta dacă autoritățile ar considera că nu mai este nevoie de implicarea sa.

„Dacă statul e deranjat sau nu e de acord cu activitatea noastră, nu trebuie decât să ne spună frumos acest lucru și activitatea de la Dumbrava va înceta imediat”, a scris acesta.

El a adăugat că, în opinia sa, activitatea desfășurată în centrele sociale a fost construită pentru a răspunde unei nevoi reale din sistemul de asistență socială și medicală.

„Știu că sună ciudat ce spun, dar nu vrem decât să fim de folos atât bolnavilor pe care îi îngrijim, cât și instituțiilor care ar trebui să facă acest lucru. Dacă se decide că nu mai este nevoie de implicarea noastră, nu mai văd niciun motiv pentru care să continuăm. Am vrut să răspundem la o nevoie. Când această nevoie nu va mai exista, activitatea de la Dumbrava o să înceteze automat”, a precizat el.

„Am îngrijit peste 3.000 de persoane în 20 de ani”

Într-un alt mesaj, Pașca a susținut că în cei aproximativ 20 de ani de activitate ar fi îngrijit peste 3.000 de persoane vulnerabile, multe dintre ele cu probleme medicale grave, și a respins o serie de acuzații vehiculate în spațiul public.

„De-a lungul celor douăzeci de ani de când îngrijim bolnavi la Dumbrava, au trecut pe la noi peste trei mii de astfel de cazuri, unele extrem de grave, iar noi nu putem decât să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat să putem fi de folos acestor oameni. Mulțumim de asemenea și tuturor celor care ne-au fost alături în acest sens, oameni care ne-au sprijinit într-un fel sau altul în ceea ce facem.

În tot acest timp ne-am învățat să fim imuni la multe din lucrurile care se spun despre noi, unele dintre acestea fiind de-a dreptul ridicole sau fără sens. Că înmormântăm oamenii fără sicriu, că le vindem organele, că le luăm casele sunt doar câteva dintre acestea, lucruri cu care, așa cum spuneam, ne-am obișnuit deja și nu ne mai afectează nici munca și nici buna dispoziție”, a mai scris acesta.

Sute de persoane vulnerabile exploatate și decese ascunse pentru încasarea ilegalǎ de ajutoare

O amplă operațiune DIICOT și DSU este în desfășurare în județul Bihor, unde procurorii au descins la 27 de adrese într-un dosar șocant de trafic de persoane și criminalitate organizată. O rețea condusă de Viorel Pașca este acuzată că a exploatat în condiții inumane sute de persoane vulnerabile și ar fi ascuns decese pentru a încasa ilegal ajutoare financiare. 

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Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției Investigații Criminale, au pus în aplicare, astăzi, 30 iunie 2026, 27 de mandate de percheziție în județul Bihor, la domiciliile unor persoane fizice, sedii de persoane juridice și la o instituție publică. Acțiunea are loc într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată.

Cercetările, declanșate ca urmare a sesizării din oficiu a Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au arătat faptul că, începând cu anul 2020, o persoană, de 55 de ani, în calitate de lider, împreună cu alte trei persoane, ar fi constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, structurată, la care ar fi aderat și pe care ar fi sprijinit-o alți șapte membri, în scopul obținerii de foloase patrimoniale din activitatea de exploatare a unor persoane vulnerabile.

Sub paravanul oferirii de servicii sociale, medicale și de îngrijire, disimulate printr-o asociație umanitară și de caritate, membrii grupării ar fi indus în eroare donatori, aparținători și alte persoane interesate de servicii de îngrijire.

În acest mod, ar fi fost obținute sume importante din donații, sponsorizări și contribuții, dar și din pensii, indemnizații de handicap, beneficii sociale, ajutoare pentru combustibil și ajutoare de înmormântare aparținând victimelor.

„Din actele de urmărire penală a reieșit că, în intervalul cuprins între 2020 și luna iunie 2026, liderul grupului infracțional organizat, cu sprijinul membrilor, ar fi recrutat, primit și adăpostit sute de persoane aflate în stare de vădită vulnerabilitate, persoane cu dizabilități psihice, care nu se puteau apăra și nu își puteau exprima voința și pe care le-ar fi menținut într-o stare de dependență și aservire”, au transmis anchetatorii.

Acuzații: oamenii erau batjocoriți în centru

Liderul grupării nu ar fi deținut, potrivit anchetei, capacitatea legală, organizatorică și profesională necesară pentru desfășurarea unor astfel de activități, conform Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, serviciile sociale putând funcționa doar dacă sunt acreditate și licențiate.

Actul normativ prevede că, pentru a acorda servicii sociale pe teritoriul României, furnizorii, indiferent de forma lor juridică, trebuie acreditați în condițiile legii, precum și faptul că serviciile sociale, indiferent dacă sunt acordate de furnizori de servicii sociale publici sau privați, pot funcționa pe teritoriul României numai dacă sunt licențiate în condițiile legii.

„Pe parcursul întregii perioade, victimele ar fi fost menținute într-o stare de dependență și aservire, fără să le fie asigurate condițiile minime necesare protejării sănătății, demnității și integrității lor fizice și psihice, întrucât nu ar fi beneficiat de îngrijire constantă și adecvată stării medicale și diagnosticului psihiatric, nu ar fi fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos necesar afecțiunilor de care sufereau fie nu le-ar fi fost administrat, fie le-ar fi fost administrat în mod necorespunzător, discontinuu, fără respectarea indicațiilor medicale și de către un personal necalificat și insuficient”, precizează DIICOT.

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Victimele au fost îngropate pe un câmp

De asemenea, investigațiile efectuate au arătat că persoanele vătămate, care au decedat în spațiile deținute de către grupul infracțional organizat, ar fi fost înhumate pe un teren situat în proximitatea cimitirului greco-catolic, sumele acordate ca ajutor de înmormântare fiind încasate de către grupare

Prin mecanismul infracțional prejudiciul creat a fost de 13.048.821 de lei (7.498.076 de lei, 884.090 de euro, 161.426 USD, 52.960 CAD, 1.534 CHF) reprezentând fonduri și venituri deturnate de la destinația lor legală și utilizate în interesul grupului infracțional organizat.

Coordonatorul rețelei de centre sociale din Bihor, Viorel Pașca, a reacționat în timpul descinderilor efectuate azi, 30 iunie, de DIICOT, precizând că nu are nimic de ascuns. „Nu am nimic de ascuns și nu mă consider vinovat”, a declarat acesta. 

„Statul ne-a luat prin surprindere. Am aflat astăzi că sunt cercetat penal, inclusiv pentru constituirea unui grup infracțional organizat. Se verifică toate casele în care sunt cazați beneficiarii. Sunt sute de oameni aici și verificările au loc pentru că am găzduit aproximativ 400 de persoane. După 20 de ani au descoperit că am 400 de oameni. Au venit să cerceteze și este normal să facă acest lucru”, a declarat Viorel Pașca, pentru bihon.

Acesta a susținut că a existat deja o sesizare depusă anul trecut la Parchet, iar autoritățile au acționat în urma acesteia: „Știu că ministrul a depus anul trecut o plângere la Parchet. Probabil s-au pregătit și cu locuri unde să îi ducă. Deocamdată verifică documentele, iar ulterior este posibil să îi preia și să îi mute în alte centre.”

Pașca mai afirmă că a solicitat în repetate rânduri intervenția instituțiilor statului pentru preluarea beneficiarilor: „Eu le trimit solicitări de aproape un an, prin care îi rog să vină să preia beneficiarii. Nu am nevoie de avocat, deși am acest drept. Nu am nimic de ascuns și nu mă consider vinovat.”

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