Avertisment de la Consiliul Europei pentru autoritățile române în cazul azilelor ilegale

După instrumentarea de către DIICOT a cazului Dumbrava, comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei atrage atenția asupra problemelor din căminele de îngrijire pentru persoanele vulnerabile din România.

DIICOT, structura centrală care a instrumentat dosarul Dumbrava, transmite că speța a atras atenția și lui Michael O’Flaherty, comisarul pentru Drepturile Omului din cadrul Consiliului Europei.

Acesta i-a transmis o scrisoare publică premierului demis Ilie Bolojan și ministrului interimar, Dragoș Pîslaru.

În document, publicat astăzi de Consiliul Europei, este salutată intervenția Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în cazul centrului de îngrijire care a funcționat ilegal în localitatea Dumbrava, județul Bihor, fiind evidențiate măsurile dispuse pentru transferul beneficiarilor către spitale și centre de îngrijire acreditate. Totodată, Comisarul subliniază importanța desfășurării cu integritate și independență a procedurilor judiciare aflate în curs, precum și a investigării complete a împrejurărilor cauzei.

„Stimate domnule prim-ministru, vă scriu pentru a reveni asupra vizitei mele recente în România, din 26 până în 29 mai 2026, când am avut ocazia să obțin o perspectivă aprofundată asupra situației drepturilor omului în rândul persoanelor vârstnice aflate în centre de îngrijire rezidențiale.

Îmi exprim aprecierea față de progresele înregistrate de România în reformarea serviciilor sociale în ultimii ani, inclusiv în ceea ce privește consolidarea reglementărilor privind autorizarea și standardele de calitate pentru îngrijirea pe termen lung.

De asemenea, m-a încurajat angajamentul demonstrat de mulți dintre cei care lucrează în centrele de îngrijire. Cu toate acestea, am observat câteva provocări. Persoanele în vârstă și alte persoane aflate în instituții de îngrijire continuă să fie considerate mai degrabă beneficiari ai serviciilor decât titulari de drepturi cu drepturi depline, o perspectivă care necesită o reevaluare la nivelul întregului sistem de asistență socială.

Deficitul continuu de servicii de îngrijire îngreunează accesul la acestea, mai ales în contextul îmbătrânirii populației României și al creșterii nevoilor de îngrijire. În plus, unele dintre cele mai vulnerabile persoane, inclusiv cele care trăiesc în sărăcie sau care au dizabilități sau probleme de sănătate mintală, se află adesea la marginea sistemelor de sprijin distincte și se confruntă cu dificultăți în a obține îngrijirea de care au nevoie.

Sistemul ar trebui să fie suficient de dezvoltat și capabil să răspundă în mod holistic la circumstanțele diverse și complexe ale acestor persoane, în loc să se bazeze pe clasificări rigide”, susține comisarul european.

„Ar fi util să se revizuiască metodele de inspecție”

Michael O’Flaherty susține că „este necesară și o mai bună integrare a sistemelor sociale și de sănătate: „Mi s-a subliniat faptul că inspecțiile se concentrează adesea pe respectarea standardelor formale, fără a acorda prioritate în mod adecvat persoanelor care se află în centrul acestor cerințe”.

Avocatul lui Viorel Pașca afirmă că Asociația „Dumbrava” a primit o amendă record de la ITM după ce DIICOT a pus sechestru pe toate bunurile şi conturile. Inadvertenţa din documente

Ar fi util să se revizuiască metodele de inspecție pentru a lua mai bine în considerare, alături de criteriile tehnice, exercitarea efectivă a drepturilor și bunăstarea rezidenților. În timpul vizitei mele au fost exprimate, de asemenea, îngrijorări cu privire la adecvarea și sustenabilitatea finanțării serviciilor de îngrijire pe termen lung. Ar trebui alocate fonduri naționale și ale UE adecvate, prin proceduri clare și accesibile, pentru a permite furnizorilor – dintre care majoritatea sunt organizații fără scop lucrativ – să continue să ofere îngrijiri esențiale în conformitate cu nevoile și la standardele necesare.

Cazul Dumbrava al procurorilor DIICOT a vizat o rețea de azile ilegale administrată de Viorel Pașca prin intermediul Asociației „Dumbrava – Dumnezeu Poartă de Grijă”. Dosarul vizează suspiciuni grave de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și exploatarea vulnerabilității.

Viorel Pașca, liber

Curtea de Apel București a decis luni, 13 iulie, înlăturarea controlului judiciar dispus anterior în cazul său și al celorlalți inculpați din dosarul azilelor neautorizate din Bihor.

Instanța a admis contestațiile formulate de cei șase inculpați, printre care se află Viorel Pașca, soția sa Florica Pașca, cei trei fii ai acestora – Viorel-Emanuel, Abel-Timotei și Daniel-Sabin Pașca – precum și Delia Mioara Păcală, coordonatoarea activităților din centre.

Decizia Curții de Apel București vizează doar măsurile preventive dispuse în dosar și nu reprezintă o soluție asupra acuzațiilor formulate de procurori.

Avocatul familiei Pașca, Răzvan Doseanu, a anunțat pe pagina sa de Facebook că este o „victorie totală pentru Viorel Pașca”, după eliminarea controlului judiciar.

„David împotriva lui Goliat”, a scris avocatul, comparând situația cu lupta biblică dintre cele două personaje.

Răzvan Doseanu a susținut că amploarea anchetei nu poate înlocui existența unor probe și a criticat modul în care cazul a fost prezentat public.

„De la începutul acestui dosar am spus același lucru: amploarea unei operațiuni nu dovedește existența unor infracțiuni, după cum numărul anchetatorilor și al autospecialelor nu transformă o suspiciune într-o probă”, a transmis avocatul.

Acesta a afirmat că, în opinia apărării, dosarul s-ar fi bazat pe imaginea unui presupus grup infracțional organizat și pe acuzații grave, dar că analiza trebuie făcută prin prisma probelor.

„În opinia noastră, acest dosar a fost construit pe imaginea unui presupus «grup infracțional organizat» și a unor acuzații de «trafic de persoane», însă ceea ce contează nu este spectacolul începutului de anchetă, ci conținutul probelor care ajung în fața judecătorului”, a mai spus Răzvan Doseanu.

Dosarul privind centrele din județul Bihor a fost deschis după descinderile DIICOT din 30 iunie, când mai multe persoane cazate în centrele administrate de familia Pașca au fost preluate de autorități.