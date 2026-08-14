O nouă lovitură pentru DIICOT în „Dosarul Dumbrava”. Instanța ridică toate sechestrele pe numele lui Viorel Pașca

Tribunalul Bihor a dispus vineri ridicarea tuturor măsurilor asigurătorii instituite de DIICOT în dosarul penal care îi vizează pe Viorel Pașca şi Asociația „Dumbrava DPG”, în dosarul azilelor ilegale. Decizia, definitivă, vine după contestațiile formulate de avocații de la Societatea „Doseanu & Aso

Potrivit soluției, judecătorii au admis contestațiile formulate de 10 persoane fizice şi de Asociația "Dumbrava DPG - Dumnezeu Poartă de Grijă" şi au desființat mai multe ordonanțe de instituire a măsurilor asigurătorii emise de DIICOT în luna iulie. Totodată, instanța a dispus desființarea proceselor-verbale prin care fuseseră puse în aplicare sechestre asupra unor bunuri imobile aparținând contestatorilor, potrivit News.

Milioane de lei şi euro, conturi şi imobile, sub sechestru

Măsurile asigurătorii contestate vizau sume importante de bani şi bunuri legate de activitatea centrelor în care erau găzduite persoane vulnerabile. Printre acestea se numărau peste 13 milioane de lei, consideraţi de anchetă prejudiciu, sume destinate salariilor, conturi bancare, autoturisme utilizate pentru transportul persoanelor îngrijite şi imobile în care acestea locuiau.

Prin hotărârea de vineri, aceste măsuri au fost desfiinţate. Decizia se referă însă la legalitatea şi temeinicia sechestrelor şi nu reprezintă o soluţie asupra fondului acuzaţiilor penale formulate de DIICOT.

Decizie definitivă a instanţei

Instanţa a dispus desfiinţarea ordonanţelor emise la 1, 3 şi 9 iulie de DIICOT - Secţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, precum şi a actelor prin care au fost instituite sechestre asupra unor bunuri imobile.

"Societatea de avocaţi DOSEANU & ASOCIAŢII a obţinut azi la Tribunalul Bihor RIDICAREA TUTUROR SECHESTRELOR instituite de DIICOT în dosarul Viorel Paşca", au transmis reprezentanţii casei de avocatură, subliniind că măsurile afectau inclusiv fondurile şi bunurile folosite pentru îngrijirea persoanelor vulnerabile.

Printre persoanele care beneficiază de această decizie se numără Viorel Teodor Paşca, Florica Paşca, Viorel Emanuel Paşca, Daniel Sabin Paşca, Estera Anca Paşca, Abel Timotei Paşca şi Ioana Viorica Paşca. Cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina acestuia, potrivit soluţiei instanţei.

De unde a pornit dosarul

Dosarul DIICOT a fost deschis după o anchetă privind activitatea centrelor în care Viorel Paşca şi Asociaţia "Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă" găzduiau persoane vulnerabile. La sfârşitul lunii iunie şi începutul lunii iulie, procurorii şi poliţiştii au efectuat 27 de percheziţii în judeţul Bihor, ancheta vizând suspiciuni de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane în formă continuată şi complicitate la trafic de persoane în formă continuată. Potrivit DIICOT, gruparea ar fi exploatat, în perioada 2020 - iunie 2026, sute de persoane vulnerabile pentru obţinerea unor foloase materiale, anchetatorii estimând un prejudiciu de aproximativ 13,048 milioane de lei.

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au concluzionat că acuzaţiile de "sclavie" formulate de procurorii DIICOT în dosarul azilelor ilegale din Bihor, deţinute de Viorel Paşca, nu se susţin, se arată în motivarea făcută publică de instanţă. Judecătorii au stabilit, totodată, că sumele de bani prezentate drept "profit infracţional" abia ajungeau pentru hrana zilnică a beneficiarilor.

Motivarea publicată de Curtea de Apel Bucureşti demontează afirmaţiile procurorilor DIICOT din dosarul azilelor ilegale din Bihor, pornind de o analiză detaliată a argumentelor financiare şi logistice. Deşi procurorii au vorbit despre un profit de peste 13,5 milioane de lei obţinut prin exploatarea celor 409 persoane vulnerabile, instanţa a realizat un calcul care a contrazis afirmaţiile anchetatorilor.

"Raportând această sumă (13.556.248,85 lei - n.r.) la perioada analizată, rezultă un cuantum mediu lunar de 199.356 lei. Având în vedere numărul persoanelor identificate la percheziţie şi considerând, cu titlu orientativ, că acesta este numărul mediu de persoane cazate lunar în centre, rezultă o sumă de 498 lei pentru fiecare beneficiar pe lună, respectiv 16,6 lei pe zi", se arată în motivarea instanţei.

Judecătorii au stabilit că această sumă este extrem de mică, fiind insuficientă pentru a acoperi chiar şi nevoile de bază, precum hrana, igiena şi medicamentele.

"Chiar dacă au existat situaţii în care numărul pacienţilor a fost mai mic de 400, inclusiv în ipoteza înjumătăţirii numărului persoanelor cazate, suma aferentă îngrijirii fiecărui pacient este extrem de mică", se mai arată în documentul instanţei.

Magistraţii au arătat că concluziile la care au ajuns procurorii în urma descinderilor şi a colectării materialului de anchetă sunt nerealiste.