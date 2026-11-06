Senatorul USR Cristian Ghinea a vorbit marți, 3 noiembrie, despre politicianul care ar fi pregătit să devină prima președintă a României, spunând despre aceasta că are „alura, nervii, populismul” necesare.

„Eu cred că Diana are șanse să fie prima președintă a României. Mă uitam astăzi la conferința de presă a Dianei Buzoianu. Chiar venim încoace, am stat 50 de minute în trafic și mă uit acum pe presa Dianei Buzoianu.

Vă sfătuiesc, oameni buni, dacă vreți să vedeți ceva reconfortant, uitați-vă la conferința de presă de astăzi. Eu cred că Diana are șanse să fie prima președintă a României. Are alura, nervii, populismul ăla în sensul bun, dragii, care te apucă atunci când vezi nedreptăți.

Și, pe lângă asta, ce spune ea acolo este absolut uluitor. Absolutul! Toți de genul... Eu am mai spus, am dat exemplul acelui lac de 70 de hectare, unde balastiera este ilegală, în Olt, e desecat. Acum, inspectorul care l-a amendat pe ăla îl mătrășește PSD-ul”, a spus senatorul în podcastul publicat de canalul de Youtube Comunitatea Liberală 1848.

Despre Diana Buzoianu

Născută la 16 mai 1994, în Brașov, Diana Buzoianu este o politiciană și juristă, membră USR și fostă ministră a Mediului, Apelor și Pădurilor.

Diana Buzoianu Foto: Facebook/Diana Buzoianu

A absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în 2017 și a lucrat ca avocat, specializându-se în protecția datelor, drept comercial și drept imobiliar. A intrat în politică în 2018, în partidul PLUS, iar în 2020 a fost aleasă deputată de București pe listele USR PLUS.

A obținut un al doilea mandat la alegerile parlamentare din 2024.

În Parlament, a activat în comisiile pentru mediu și tehnologia informației, fiind și vicepreședintă, ulterior președintă a Comisiei pentru mediu. A contribuit la inițiative legislative privind interoperabilitatea sistemelor informatice, viza pentru nomazi digitali, protecția arborilor remarcabili și combaterea risipei alimentare.

Ca ministru, a anunțat priorități precum împădurirea, combaterea deșertificării, gestionarea populației de urs brun și reformarea sectorului forestier.

Activitatea sa a fost contestată în contextul crizei alimentării cu apă din Prahova și Dâmbovița, din 2025. Gestionarea situației a dus la depunerea mai multor moțiuni simple împotriva sa, una dintre acestea fiind adoptată în decembrie 2025, fără să determine automat demiterea sa.