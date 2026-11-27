Președintele american Donald Trump a minimalizat joi, 26 noiembrie, importanța schimbului de informații dintre China, Rusia și Iran, după ce presa a relatat că Moscova și Beijingul ar fi furnizat Teheranului informații care au contribuit la identificarea unor baze militare americane.

Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin Foto: AFP

Trump le-a transmis jurnaliștilor reuniţi la reşedinţa sa de la Mar-a-Lago, în Florida, că războiul cu Iranul a fost abordat în timpul recentei sale discuţii trilaterale cu omologii săi chinez şi rus, Xi Jinping şi Vladimir Putin, scrie Agerpres.

„Întâlnirea mea cu preşedintele Xi a fost o întâlnire incredibilă. Cred că sunt foarte puţin implicaţi în ceea ce priveşte Iranul. Ar putea să se implice, dar, pentru mine, a se implica ar însemna să tragă, nu să le împărtăşească câteva informaţii”, a declarat liderul american.

În ceea ce priveşte schimbul de informaţii din partea Rusiei, Donald Trump a afirmat: „Nu cred că oferă prea multe”.

Atât Moscova, cât şi Beijingul îşi doresc să se încheie conflictul cu Iranul şi „cred că, în acest sens, mă ajută”, a adăugat preşedintele Trump.

Administrația Trump analizează posibilitatea eliminării liderilor iranieni

Potrivit surselor NBC News, oficialii Administrației Trump poartă discuții interne privind posibilitatea ca armata SUA să vizeze conducerea de vârf a Iranului, în încercarea de a elimina reprezentanții considerați adepți ai unei linii dure.

Totodată, ea ar transmite regimului de la Teheran un mesaj clar: Statele Unite au capacitatea de a-i localiza și elimina liderii în orice moment.

În schimb, oficialii care se opun propunerii avertizează că o asemenea acțiune i-ar putea determina pe membrii regimului rămași la putere să își consolideze și mai mult pozițiile. De asemenea, ar putea afecta credibilitatea Washingtonului în eventualele negocieri pentru încheierea conflictului.

Unii reprezentanți ai conducerii militare americane au atras atenția că atacarea liderilor iranieni ar putea amplifica amenințările la adresa oficialilor SUA.

În prima zi a războiului, Statele Unite și Israelul l-au ucis pe liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, punând capăt unei perioade de 36 de ani în care acesta s-a aflat la conducerea țării.

Strâmtoarea Ormuz, din nou afectată de incidente maritime

Între timp, prețurile petrolului au crescut joi, 26 noiembrie, pe fondul intensificării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Petrolul Brent a încheiat tranzacțiile la 96,57 dolari pe baril, în creștere cu 1,96 dolari, în timp ce petrolul american WTI a ajuns la 84,84 dolari pe baril, cu 1,39% peste nivelul anterior, scrie News.ro.

Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului, a fost din nou afectată, după ce Gardienii Revoluției din Iran au susținut că două petroliere au fost cuprinse de flăcări în urma unor explozii provocate de mine marine.

Analiștii avertizează că reducerea fluxurilor prin strâmtoare, stocurile scăzute și riscurile care amenință aproximativ 15% din oferta mondială de petrol ar putea pune presiune suplimentară asupra prețurilor.

Investitorii urmăresc și reuniunea OPEC+, programată duminică, în cadrul căreia vor fi discutate politicile de producție pentru 2027.

Alianța ar putea menține actualele obiective de producție cel puțin în primul trimestru al anului viitor.