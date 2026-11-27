Gerald R. Molen, producătorul laureat cu premiul Oscar pentru celebrul film „Lista lui Schindler”, a murit luni, 23 noiembrie, la vârsta de 91 de ani.

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Moartea lui Molen a fost anunțată duminică de strănepoata sa, Rachel Lorraine Pullan, într-o postare pe Instagram.

„În această dimineață, străunchiul meu, Gerald R. Molen, a trecut în neființă pentru a se alătura străbunicii mele și iubitei sale soții, Pat, de cealaltă parte a vălului. Sunt foarte fericită pentru el, dar, în același timp, foarte tristă.

Unchiul Jerry a fost un om cu un caracter moral deosebit și o integritate remarcabilă. Și-a început cariera muncind la un studio de film, mutând decoruri și conducând vehicule, și a avansat treptat până la poziția de producător”, a scris aceasta.

Potrivit Variety, de-a lungul carierei sale, Molen a colaborat frecvent cu regizorul Steven Spielberg.

A fost producătorul unor filme precum „Jurassic Park”, „Minority Report”, „Hook” și „The Lost World: Jurassic Park”, dar și al peliculei „Lista lui Schindler”, care a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film în 1994.

Molen a împărțit trofeul cu Steven Spielberg și Branko Lustig.

De asemenea, Molen a lucrat la mai multe producții ale companiei Amblin Entertainment, printre care „The Flintstones”, „The Little Rascals”, „Little Giants”, „Casper” și „Twister”.

Colaborarea sa cu Spielberg a început în 1985, când a lucrat ca director de producție pentru filmul „The Color Purple”. Această experiență i-a adus ulterior rolul de producător asociat pentru pelicula „*batteries not included”, lansată în 1987, la care Spielberg a fost producător executiv.

Printre celelalte filme produse de Molen se numără „Rain Man”, „Days of Thunder”, „Just Like Heaven”, „The Meg”, „Meg 2” și „The Best Christmas Pageant Ever”.

Născut pe 6 ianuarie 1935, în statul american Montana, Gerald Robert „Jerry” Molen s-a mutat în North Hollywood, California, unde mama sa administra un restaurant. De-a lungul carierei, a avut și apariții în roluri secundare sau cameo în unele dintre filmele produse de el, inclusiv „Rain Man” și „Days of Thunder”. În „Jurassic Park”, l-a interpretat pe doctorul Harding.