Diana Buzoianu, fostul ministru al Mediului, a prezentat într-un videoclip publicat pe Facebook că Doru Dragoș Cazan, fostul șef al Apelor Române, îndepărtat de ea în urma scandalului balastierelor ilegale din județul Olt, a revenit la conducerea Administrației Naționale „Apele Române”.

Fosta ministră a ironizat revenirea în funcție a directorului, acum „sănătos tun”.

„Minune medicală: șeful de la Apele Române pe care l-am dat afară s-a însănătoșit când a văzut-o Natalia Intotero”, a declarat Diana Buzoianu.

Potrivit acesteia, noul ministru al Mediului a revocat ordinul prin care fusese decisă încetarea mandatului lui Cazan.

„La cinci zile distanță după ce a ajuns ministru, doamna Intotero a revocat ordinul semnat de mine de încetare a mandatului și l-a pus înapoi pe funcție pe domnul Doru Cazan”, a susținut Buzoianu.

Fosta ministră USR afirmă că directorul a beneficiat, în ultimele patru luni, de concedii medicale succesive, iar diagnosticele s-ar fi schimbat aproximativ o dată la două săptămâni.

„Domnul Cazan, bolnav în ultimele patru luni de zile, s-a însănătoșit subit. Acum nu mai este în concediu medical, miracolul a avut loc”, a adăugat aceasta.

Cazan demis pe 11 iunie

Diana Buzoianu anunțase pe11 iunie schimbarea din funcție a directorului general al Apele Române, în urma unui scandal privind descoperirea unor balastiere considerate ilegale în județul Olt și a unor acuzații legate de lipsa controalelor în teren.

Aceasta a criticat și decizia conducerii Administrației Naționale Apele Române de a reînnoi mandatul unei persoane din conducerea Administrației Bazinale Olt, apreciind că astfel de numiri ar recompensa, în opinia sa, lipsa de reacție în fața unor posibile ilegalități.

„Directorul General al Administrației Naționale Apele Române, domnul Doru Cazan, a promis audit. A promis proceduri de selecție meritocratice. A promis sancționarea celor care au întors ochii la ilegalități ani de zile - ilegalități vizibile din avion”, a precizat ministrul interimar al Mediului.

Diana Buzoianu afirmat că directorul general Doru Cazan a promis audituri interne, proceduri de selecție bazate pe merit, însă toate aceste angajamente nu au fost urmate de măsuri eficiente.

„Acum câteva zile, domnul Doru Cazan a renumit pe funcție, pentru un nou mandat, directoarea de la Olt care nici ilegalități nu a văzut, nici controale nu a cerut. Pentru mine, indiferent cine e directorul general al Apele Române, recompensarea, în spatele unor proceduri birocratice fără fond, a unor oameni care au întors ochii ani de zile la ilegalități e o linie roșie”, a mai spus Buzoianu.