 Diana Buzoianu anunță o „minune medicală” la Apele Române. Directorul demis de ea a fost repus în funcție de noul ministru PSD, după patru luni de concediu de boală | adevarul.ro
search
Joi, 29 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
Consilierul prezidențial Valentin Naumescu, la „Agenda Internațională”, de la ora 16.00

Video Diana Buzoianu anunță o „minune medicală” la Apele Române. Directorul demis de ea a fost repus în funcție de noul ministru PSD, după patru luni de concediu de boală

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Diana Buzoianu, fostul ministru al Mediului, a prezentat într-un videoclip publicat pe Facebook că Doru Dragoș Cazan, fostul șef al Apelor Române, îndepărtat de ea în urma scandalului balastierelor ilegale din județul Olt, a revenit la conducerea Administrației Naționale „Apele Române”.

Fosta ministră a ironizat revenirea în funcție a directorului, acum „sănătos tun”.

„Minune medicală: șeful de la Apele Române pe care l-am dat afară s-a însănătoșit când a văzut-o Natalia Intotero”, a declarat Diana Buzoianu.

Potrivit acesteia, noul ministru al Mediului a revocat ordinul prin care fusese decisă încetarea mandatului lui Cazan.

„La cinci zile distanță după ce a ajuns ministru, doamna Intotero a revocat ordinul semnat de mine de încetare a mandatului și l-a pus înapoi pe funcție pe domnul Doru Cazan”, a susținut Buzoianu.

Fosta ministră USR afirmă că directorul a beneficiat, în ultimele patru luni, de concedii medicale succesive, iar diagnosticele s-ar fi schimbat aproximativ o dată la două săptămâni.

„Domnul Cazan, bolnav în ultimele patru luni de zile, s-a însănătoșit subit. Acum nu mai este în concediu medical, miracolul a avut loc”, a adăugat aceasta.

Cazan demis pe 11 iunie

Diana Buzoianu anunțase pe11 iunie schimbarea din funcție a directorului general al Apele Române, în urma unui scandal privind descoperirea unor balastiere considerate ilegale în județul Olt și a unor acuzații legate de lipsa controalelor în teren.

Aceasta a criticat și decizia conducerii Administrației Naționale Apele Române de a reînnoi mandatul unei persoane din conducerea Administrației Bazinale Olt, apreciind că astfel de numiri ar recompensa, în opinia sa, lipsa de reacție în fața unor posibile ilegalități.

„Directorul General al Administrației Naționale Apele Române, domnul Doru Cazan, a promis audit. A promis proceduri de selecție meritocratice. A promis sancționarea celor care au întors ochii la ilegalități ani de zile - ilegalități vizibile din avion”, a precizat ministrul interimar al Mediului. 

Diana Buzoianu afirmat că directorul general Doru Cazan a promis audituri interne, proceduri de selecție bazate pe merit, însă toate aceste angajamente nu au fost urmate de măsuri eficiente.

„Acum câteva zile, domnul Doru Cazan a renumit pe funcție, pentru un nou mandat, directoarea de la Olt care nici ilegalități nu a văzut, nici controale nu a cerut. Pentru mine, indiferent cine e directorul general al Apele Române, recompensarea, în spatele unor proceduri birocratice fără fond, a unor oameni care au întors ochii ani de zile la ilegalități e o linie roșie”, a mai spus Buzoianu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Fiul lui Călin Georgescu a câștigat Balonul de Aur”. O postare ironică pe TikTok, virală în rândul susținătorilor: „Așa tată, așa fiu”
digi24.ro
image
„Zici că eram într-un film”. Mărturii cutremurătoare după accidentul feroviar din Spania. Salvatorii caută restul victimelor
stirileprotv.ro
image
Elena Udrea compară tragedia feroviară din Spania cu guvernarea USR: „Viețile oamenilor nu se salvează cu like-uri”
gandul.ro
image
Mărturia unui jurnalist spaniol după tragedia feroviară. Poveștile dramatice din spatele bilanțului victimelor
mediafax.ro
image
Fiica lui Ivan Patzaichin, amenințări după ce a pierdut contractul de sute de mii de euro cu ANAD! A câștigat o avere de la statul român
fanatik.ro
image
Județele cele mai „lovite” de reforma administrativă. Regiunile istorice Ardeal și Oltenia ar pierde sute de localități
libertatea.ro
image
Ce voiau să facă la Kiev doi soldați ruși care au dezertat de pe front și s-au deghizat în civili
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Cornel Dinu a pierdut apartamentul în instanță și acum și-a scos casa la vânzare: ”'Bestia' aia îmi mai cere 30.000 de euro”
digisport.ro
image
Drama neștiută din viața lui Valerie Lungu. Dezvăluiri dureroase despre tatăl ei. „Este un om străin pentru mine”
click.ro
image
Misterul celor 700.000 de euro furați din Vama Otopeni. Cine e femeia care a venit din Dubai cu un avion privat și valize pline cu bani
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Cine sunt judecătorii de la Curtea de Apel care au decis ca Georgescu să rămână în arest preventiv
observatornews.ro
image
Apelul telefonic care schimbă scenariul morții Mădălinei Apostol! Cătălin Grozavu, mărturisiri neașteptate despre tragedie
cancan.ro
image
Înalta Curte, decizie importantă despre recalcularea pensiilor și pentru pensionarii cu grupe. Ce se schimbă?
newsweek.ro
image
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Adevărul despre distrugerea relației Săpunaru – Niță. Idolul Giuleștiului lovește, de fapt, în patronul Rapidului, Dan Șucu!
fanatik.ro
image
„La Palatul Victoria se joacă o nouă Cină cea de Taină, cu Luca Niculescu și cei 12 apostoli ai PSD” INTERVIU cu analistul politic Eusebiu Slăvitescu
ziare.com
image
A izbucnit scandalul, după ce a aflat cu cine a început o relație prietena ei! ”Nu vorbesc cu trădătoarele! Cea mai dură palmă”
digisport.ro
image
Chiftele de curcan, o idee delicioasă pentru orice masă
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată noua casă a Lorenei Șerban din Brașov. Influencerița a amenajat-o cu mult bun gust. Cireașa de pe tort e mansarda, unde și-a creat propriul cinema / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Focuri de armă lângă locuința premierului Luca Niculescu. Poliția Capitalei a intervenit de urgență
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Jack Nicholson s-a retras definitiv din actorie. Ce spune Michael Douglas despre viața legendarului de la Hollywood
click.ro
image
Drama neștiută din viața lui Valerie Lungu. Dezvăluiri dureroase despre tatăl ei. „Este un om străin pentru mine”
click.ro
image
Tragedie în Maramureș! O femeie de 45 de ani a murit după ce a fost împușcată la vânătoare
click.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Scandalul sexual de la Peleș. Domnișoarele de onoare ale Reginei Elisabeta, în centrul polemicii care a aprins Curtea
okmagazine.ro
Micheline Presle a interpretat o pe Madame de Pompadour, profimedia 1053124168 jpg
Schema de metresă versată cu care această aristocrată și-a ținut regele fermecat până la moarte! Rețeta ei era unică
okmagazine.ro
Cercetări pe malul Dunării
O reședință luxoasă, de 4.500 de metri pătrați, descoperită într-o fortăreață romană de pe malul Dunării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Andreea Popescu, dezvăluiri despre divorț, cei trei copii și neîmplinirea din căsnicie: „Nu sunt genul de femeie care ar putea să trăiască până la sfârșitul vieții neiubită”
image
Jack Nicholson s-a retras definitiv din actorie. Ce spune Michael Douglas despre viața legendarului de la Hollywood

OK! Magazine

image
Relațiile sexuale între rude au venit la pachet cu mari nenorociri asupra marilor case regale. Bolile cutremurătoare n-au întârziat s-apară