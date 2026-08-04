Senatorul Cristian Ghinea susține că autoritățile române ar fi întârziat aducerea lui Ionel Arsene. Poliția Română: Decizia a aparținut instanței din Italia

Senatorul USR Cristian Ghinea a susținut că fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, condamnat definitiv pentru corupție, ar fi putut fi adus în România pe cale rutieră în baza unei înțelegeri cu autoritățile italiene, însă procedura ar fi fost blocată în perioada în care Marcel Ciolacu era prim-ministru. Ulterior, Poliția Română a făcut marți, 4 august, o serie de precizări.

Senatorul Ghinea a afirmat, în emisiunea „Comunitatea Liberală”, că informaţia privind tergiversarea i-a fost transmisă din interiorul instituţiilor şi a cerut presei să verifice modul în care autorităţile române au gestionat cazul, scrie Aktual24.

„Eu vreau să dau acum, dacă mai există ziarişti care se vor uita la noi, rog să studieze această informaţie care a ajuns la mine”, a declarat Cristian Ghinea.

Potrivit lui Cristian Ghinea, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională a discutat cu autoritățile italiene despre aducerea în România a lui Ionel Arsene, iar polițiștii italieni ar fi fost de acord ca fostul lider PSD să fie preluat cu o mașină trimisă de autoritățile române, evitând astfel transportul cu avionul.

„Înainte să obţină o decizie de la Tribunalul din Bari că este prea bolnav să fie extrădat, deşi nu părea bolnav în pozele alea, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională a comunicat cu poliţia italiană. Italienii au zis: «Veniţi şi luaţi-l». Trimiteţi o maşină şi vi-l aducem la graniţă”, a relatat Ghinea.

Conform acestuia, poliţiştii români au solicitat aprobarea pentru deplasarea în Italia, însă procedura s-ar fi prelungit timp de mai multe luni.

„Poliţiştii de la CCPI au zis: «Şefilor, vrem şi noi să mergem până în Italia cu o maşină să-l luăm pe domnul Arsene, că am vorbit cu colegii noştri italieni». Şi atât a durat. S-a întins luni de zile discuţia asta, până când Tribunalul din Bari a decis că Arsene este prea bolnav”, a susţinut senatorul USR.

Acesta a amintit că, în perioada în care procedura ar fi fost tergiversată, Marcel Ciolacu era prim-ministru.

„Domnul Ciolacu era prim-ministru, Alina Gorghiu era ministrul Justiţiei şi ministru de Interne era domnul Predoiu (...) Poate cineva prin statul român se uită cum s-a întârziat aducerea lui Arsene în ţară, când poliţiştii aveau deja maşina pregătită să se ducă să-l ia”, a spus Ghinea.

Precizările Poliției Române

Într-un comunicat transmis marți, 4 august, reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), a afirmat că „predarea persoanei a fost blocată printr-o decizie a instanței din Italia, din motive medicale — nu printr-o întârziere a autorităților române.”

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„Precizăm că fiecare etapă a procedurii a fost gestionată de autoritățile române în limitele legale și pe baza deciziilor autorităților judiciare competente — române și italiene. Stadiul actual al cauzei este determinat exclusiv de o decizie a instanței italiene, nu de o acțiune sau inacțiune a instituțiilor române”, adaugă sursa citată.

Poliția Română susține că a acționat în mod proactiv pe tot parcursul procedurii, inițiind demersurile necesare în colaborare cu autoritățile italiene și respectând termenele stabilite.

Instituția precizează că suspendarea predării lui Ionel Arsene este exclusiv decizia instanței italiene, iar reluarea procedurii depinde de o nouă hotărâre a acesteia.

Nu în ultimul rând, IGPR a prezentat și stadiul procedurii de extrădare:

Arestarea și procedura judiciară în Italia (martie–mai 2023): Arsene a fost arestat în Italia la 27 martie 2023. Autoritatea judiciară italiană a respins inițial predarea, decizie rămasă definitivă la 10 mai 2023. Reluarea procedurii (septembrie–noiembrie 2023): CCPI a cerut periodic informații autorităților italiene despre stadiul cazului. La 3 noiembrie 2023, instanța italiană a aprobat predarea lui Ionel Arsene. Organizarea preluării (7–9 noiembrie 2023): Poliția Română a obținut în două zile toate aprobările de tranzit necesare prin Slovenia și Ungaria, iar preluarea lui Ionel Arsene a fost programată pentru 10 noiembrie 2023. 4. Suspendarea predării: La 9 noiembrie 2023, Curtea de Apel din Bari a suspendat predarea din motive medicale. Poliția Română precizează că reluarea procedurii depinde exclusiv de o nouă decizie a instanței italiene.

„Poliția Română monitorizează evoluția cauzei și rămâne disponibilă să pună la dispoziția instituțiilor abilitate documentele care confirmă cele prezentate mai sus”, mai afirmă IGPR.

Faptele de care este acuzat Ionel Arsene

Ionel Arsene a fost deputat PSD de Neamț în perioada 2012–2016, a condus organizația PSD Neamț între 2013 și 2022 și a fost președinte al Consiliului Județean Neamț în perioada 2016–2023.

Acesta a fost condamnat definitiv, pe 10 martie 2023, la o pedeapsă cu închisoarea de 6 ani şi 8 luni, pentru săvârşirea a două infracţiuni de trafic de influenţă.

Mandatul trebuia pus în executare de poliţişti, dar Arsene nu a fost găsit la domiciliul din Târgu Neamţ. Arsene fugise în Italia, ţară aleasă de mai multe persoane cu probleme penale din România pentru regimul blând de executare a pedepsei.

La începutul lunii noiembrie 2023, Curtea de Casaţie din Italia a decis predarea lui Ionel Arsene autorităţilor din România pentru executarea pedepsei, însă Curtea de Apel din Bari suspendase extrădarea acestuia după ce avocaţii săi au sesizat CEDO.

Instanța italiană susținea că în România i s-ar încălca dreptul la viaţă şi ar fi supus la tratamente inumane și degradante.

Fostul ministru al Justiției, Alina Gorghiu, a declarat anterior cu privire la motivele invocate de Ionel Arsene că „în România, sistemul penitenciar, prin spitalele acestea, poate şi are capacitatea de a se ocupa de toate persoanele bolnave psihic. Ca urmare, este greu de crezut că instanţa din Italia nu va dispune predarea”.