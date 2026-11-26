Procurorii DIICOT susțin că unul dintre fiii lui Sile Cămătaru, Vasile-Daniel Balint, cunoscut drept „Dani al lui Sile”, ar fi acordat împrumuturi cu dobânzi uriașe și și-ar fi intimidat debitorii prin amenințări cu violența atunci când aceștia nu își mai puteau achita datoriile.

Sile Cămătaru, la DIICOT Foto: Captură FB ceaușescu Marian

Potrivit referatului prin care anchetatorii au solicitat arestarea preventivă a membrilor Clanului Cămătarilor, Balint ar fi desfășurat în mod constant activități de camătă în perioada iunie 2025 - iunie 2026, acordând împrumuturi unor persoane fără a avea autorizație pentru astfel de operațiuni, relatează News.ro.

1.800 de euro dobândă pe lună pentru un împrumut de 10.000 de euro

Anchetatorii susțin că unui bărbat cunoscut sub porecla „Bolo” i-ar fi fost împrumutată suma de 10.000 de euro. Ulterior, între iunie 2025 și martie 2026, acesta ar fi plătit lunar câte 1.800 de euro doar cu titlu de dobândă.

În momentul în care debitorul nu a mai reușit să achite sumele cerute, ar fi început amenințările.

Potrivit documentelor din anchetă, Daniel Balint i-ar fi transmis: „Nu ştiu, bă, să moară copiii mei, de nu sunt într-o situaţie care îmi e frică de tot acum”.

Într-o altă discuție, acesta ar fi amenințat că îi va incendia mașina:

„Să moară familia mea. O să dau foc la X6-le ăsta. Să moară băieţii mei de nu-i dau foc, ca să ştii”.

Procurorii susțin că, pe 4 mai 2026, Balint s-ar fi deplasat și la domiciliul bărbatului pentru a-l determina să îi cedeze un autoturism BMW X5 în contul datoriei. Potrivit anchetatorilor, persoana vizată ar fi refuzat și ar fi fugit de la locul întâlnirii.

Împrumut de 40.000 de euro, cu o dobândă de 10.000 de euro pe lună

Referatul procurorilor descrie și un alt caz în care „Dani al lui Sile” ar fi acordat unui bărbat un împrumut de 40.000 de euro, pentru care ar fi solicitat o dobândă lunară de 10.000 de euro.

„Îmi şi plăteşti 10.000 pe lună până îmi dai banii”, i-ar fi spus Balint, conform documentelor anchetatorilor.

În momentul în care împrumutatul a întârziat plata și a explicat că este arestat într-un alt stat, procurorii susțin că au urmat noi amenințări.

„Vezi că să moară copiii mei, când o intra diavolu' în mine, dacă n-o să fie jale!”, ar fi spus acesta.

Anchetatorii au consemnat și o altă amenințare:

„Să moară familia mea dacă scapă nebătut niciunul din familia ta. De la Laur, până la fii-tu, până la mă-ta, până la tac-tu! Inclusiv tu, dacă nu te dau în două, dacă nu vin în Canada şi te dau în două!”.

Nouă persoane, arestate preventiv

Amintim că frații Nuțu și Sile Cămătaru au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, joi, 26 noiembrie, alături de mai mulți membri ai familiei. Măsura a fost dispusă în dosarul în care sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, camătă, trafic de persoane, muncă forțată și proxenetism.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat bani în lei și valută echivalenți cu aproximativ 420.000 de euro, trei arme neletale și alte mijloace de probă. De asemenea, au fost puse sub sechestru trei autoturisme de lux.

Pentru cele nouă persoane reținute, procurorii au solicitat arestarea preventivă, propunerea fiind înaintată Tribunalului București pe 26 noiembrie.