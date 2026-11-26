O anchetă penală din Lituania, în care cinci persoane sunt suspectate că au colectat informații de la instituțiile statului și le-au transmis televiziunii publice ruse a atras atenția asupra unui mecanism care ridică semne de întrebare și în România. Fostul polițist Marian Godină și activistul Radu Hossu, unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai Ucrainei din România, reclamă că au fost țintele unei campanii de hărțuire, compromitere și intimidare, despre care afirmă că reproduce modele de influență și propagandă pro-rusă documentate în alte state din Europa de Est.

Dracopol, Marian Godină și Radu Hossu Foto: Facebook

Cei doi descriu pe Facebook ceea ce consideră a fi o rețea care folosește sesizări în serie către instituții, plângeri, campanii online și distribuirea unor informații denigratoare împotriva persoanelor care susțin public Ucraina, valorile europene sau combat dezinformarea. Radu Hossu și Marian Godină susțin că Sebastian Dracopol și organizația Patria Prima folosesc solicitările de informații publice, sesizările și campaniile online pentru a intimida și compromite persoane care susțin Ucraina sau critică anumite figuri politice. Cei doi reclamă un mod de operare asemănător celui investigat de autoritățile lituaniene, fără ca până acum să existe dovezi publice care să demonstreze o legătură între cele două cazuri.

La 25 noiembrie 2026, autoritățile lituaniene au anunțat reținerea a cinci persoane și efectuarea a peste zece percheziții într-o anchetă privind sprijinirea unui stat străin în activități îndreptate împotriva Lituaniei. Potrivit informațiilor comunicate de Parchetul General lituanian și relatate de presa locală, anchetatorii suspectează că persoanele vizate au menținut legături, începând din toamna anului 2024, cu reprezentanți ai VGTRK, compania rusă de stat care controlează mai multe instituții de televiziune și radio. Procurorii suspectează că acestea au primit bani pentru îndeplinirea unor sarcini care presupuneau colectarea și transmiterea unor informații de interes pentru Rusia. Anchetatorii mai susțin că suspecții au pregătit și distribuit materiale care serveau intereselor Moscovei și reproduceau narațiuni propagandistice rusești.

Radu Hossu: „Firul comun între toate țintele lui sunt susținerea pentru Europa (...) și susținerea Ucrainei”

Radu Hossu afirmă că a fost vizat încă din 2024 de campanii repetate de compromitere și spune că în spatele acestora s-ar afla Ștefan-Sebastian Dracopol, fondatorul organizației Patria Prima.

„Am fost ținta unor hărțuiri și denigrări constante, atât eu, cât și familia mea”, scrie Hossu într-o postare pe Facebook

Activistul susține că nu ar fi fost singura țintă și enumeră mai multe persoane publice și jurnaliști care, în opinia sa, au fost supuși unui tratament similar.

„În 2024 vine Flavia Boghiu (pe atunci reprezentantă a administrației locale din Brașov și soția activistului- n.red) acasă de la primărie și îmi zice «am primit o sesizare din partea unuia Dracopol, să-i spunem câți bani ti-a dat Primăria Brașov pentru Ucraina». Am râs și i-am spus, convins fiind, că «nu există un Dracopol, cine ar putea avea un asemenea nume? Este un cont de email fals și sunt troli». Mare mi-a fost mirarea ca la câteva luni distanță să aflu că acestă persoană există. În cheamă Sebastian Dracopol, este din București, are undeva la 50+ ani și lucrează, din tot ceea ce am observat eu și din ceea ce o să vedeți și voi din ceea ce urmează, pentru rusia. La început am observat că sunt atacat eu, Lucian Mindruta, Carmen Dumitrescu, Vali Petcu, Radu Alexandru, Andries Costin, Romanian Battlegroup Getica, Ucraina și mulți alții”

Radu Hossu spune că „firul comun între toate țintele lui sunt susținerea pentru Europa, filonul pro-european și mai important, susținerea Ucrainei”.

Radu Hossu

Potrivit acestuia, campaniile s-ar baza pe formularea unor plângeri și solicitări către instituții, care sunt ulterior transformate în materiale distribuite în ecosisteme media favorabile Kremlinului.

„Mie mi-a făcut plângere la DIICOT pentru terorism și la Parchet pentru înșelăciune. Plângerile sunt preluate și obligatoriu se deschide dosar penal in rem (adică se investighează fapta pentru care cel care a făcut plângerea, chiar există).

În cazul său, Dracopol ar fi răspândit afirmații potrivit cărora și-ar fi cumpărat o casă sau un apartament în Brașov din donațiile strânse pentru Ucraina. Hossu respinge acuzațiile și susține că acestea au fost amplificate prin campanii plătite pe platforma X, care au ajuns la zeci de mii de utilizatori români.

Pentru a documenta amploarea atacurilor, activistul spune că a folosit un program de colectare și analiză automată a postărilor publice. Rezultatul ar fi indicat 1.014 postări denigratoare și defăimătoare despre el, publicate pe contul lui Dracopol între 8 ianuarie și 15 august 2025.

Intervalul cuprinde aproximativ 220 de zile, ceea ce înseamnă o medie de circa 4,6 postări pe zi.

Hossu afirmă că scopul unor astfel de acțiuni este compromiterea publică a persoanelor care susțin Ucraina.

„La mine intenția este compromiterea imaginii și astfel, scăderea încrederii oamenilor în cei care susțin Ucraina și astfel scăderea încrederii și susținerii Ucrainei și a luptei lor. Acțiunea se numește kompromat”, scrie acesta.

Legătura cu un caz investigat în Lituania

În argumentația sa, Hossu face referire la un caz relatat recent de jurnalistul Vitalie Cojocari și investigat de autoritățile din Lituania.

„Ieri, Vitalie Cojocari a postat o știre cum că în Lituania, în toamna lui 2024 (sună cunoscut anul?), un ONG denumit Conductorii Patriei (sună interesant?) alături de un deputat (coincidența naibii?) au inițiat o grupare care făceau multiple sesizări către instituțiile statului, în urma cărora acestea erau blocate (socant de asemănător?). Informațiile folosite erau ulterior transmise rețelelor de "presă" rusești pentru manipularea faptelor și transformării în articole de compromitere a vocilor pro-europene și pro-ucrainene din Lituania (parcă vă sună cunoscut, deja, nu?). Toate astea erau făcute în schimbul unor recompense financiare transmise prin monede crypto, extrem de greu de urmărit. Membri organizației au fost arestați zilele trecute pentru `acordarea de asistență unui stat străin în activități îndreptate împotriva Republicii Lituania`. Adică trădare”, a relatat Hossu

Activistul subliniază că „Acest modus operandi, însă nu apropiat, ci exact acest modus operandi a fost observat și expus de investigații de presă internaționale și serviciile secrete ale țărilor implicate în mai multe state din flancul central și estic al NATO”.

Activistul Radu Hossu acuză că este amenințat în stil mafiot: „M-a șantajat că pentru binele familiei mele ar fi bine să mă sinucid”

Mai mult, Hossu susține că modelul urmărește slăbirea societății civile și a presei care sprijină Ucraina.

„Este o rețetă prin care Rusia încearcă să distrugă societatea civilă și presa care susține demnitatea, moralitatea, libertatea și celelalte valori europene”, scrie Hossu.

Marian Godină: „M-a uimit cât de mult seamănă lucrurile între ele”

Într-o postare separată, Marian Godină Godină afirmă că a intrat în atenția organizației Patria Prima după ce l-a criticat public pe deputatul AUR Dan Tanasă, pe care îl reclamase pentru instigare la ură și discriminare, în contextul unor declarații îndreptate împotriva livratorilor migranți.

Marian Godină Foto: Marian Godină

El susține că a observat asemănări între cazul din Lituania relatat de jurnalistul Vitalie Cojocari și experiența sa cu ONG-ul Patria Prima.

„Am citit știrea asta cu un interes deosebit, mai ales că, de ceva vreme, beneficiez și eu de atenția unui ONG din România, care se numește Patria Prima. Și m-a uimit cât de mult seamănă lucrurile între ele. Începând de la denumire. Patria Prima.

Oamenii ăștia își consumă o bună parte din timp făcând exact asta: inundă instituțiile statului cu cereri în baza Legii 544. Sute de cereri scrie cu AI. La poliție, la președinție, la ambasade, pe oriunde pot. Apoi le împachetează ca dovezi juridice, sunt preluate de publicații din ecosistemul de propagandă rusească cum e activenews și întoarse în social media ca știri care `dovedesc` că eu sau alții suntem oameni răi, trădători ai neamului, dușmani ai poporului”.

Acesta susține că organizația formulează numeroase cereri către instituții publice și că informațiile obținute sunt ulterior utilizate în campanii online împotriva unor persoane publice.

„Oamenii ăștia își consumă o bună parte din timp făcând exact asta: inundă instituțiile statului cu cereri în baza Legii 544. Sute de cereri scrise cu AI”, afirmă Godină.

Potrivit acestuia, efectul final urmărit este decredibilizarea persoanelor vizate.

„Scopul este să mă decredibilizeze, pentru ca atunci când eu critic pe cineva, să nu mă creadă lumea”, susține acesta.

„De când mi-am permis să mă leg de deputatul AUR Dan Tanasă, își ocupă timpul analizându-mi activitatea”

Godină descrie și presiunile despre care spune că au fost exercitate asupra sa după ce l-a criticat public pe deputatul AUR Dan Tanasă.

„Cu mine, de când mi-am permis să mă leg de deputatul AUR Dan Tanasă, își ocupă timpul analizându-mi activitatea, făcând sesizări către instituțiile statului (...) și publicând tot felul de insinuări la adresa mea”, afirmă el.

Marian Godină anunță că intenționează să se adreseze autorităților.

„Am strâns în ultima vreme suficiente probe încât să mă adresez instanței și să sesizez Parchetul, dar și alte instituții ale statului, pentru că situația e mult mai gravă decât pare”, a scris acesta.

Un ONG cere anchetarea activității și veniturilor lui Marian Godină: „Circul a mers prea departe”

Cum se autodescriu Sebastian Dracopol și Patria Prima

Sebastian Dracopol Foto: Facebook

Sebastian Dracopol este prezentat public drept fondator și președinte al asociației Patria Prima. În apariții publice și materiale de promovare ale organizației, el este descris ca specialist în proiecte software și inițiator al unui ONG care susține că urmărește monitorizarea activității instituțiilor publice și a societății civile.

Potrivit propriilor prezentări, Dracopol afirmă că organizația sa urmărește investigarea unor subiecte de interes public și sesizarea autorităților atunci când consideră că există nereguli sau conflicte de interese.

Potrivit descrierii de pe site-ul propriu, Patria Prima se definește drept „o asociație civică de investigații și acțiune instituțională”, de tip watchdog, care realizează investigații, formulează cereri de informații publice și depune sesizări, plângeri sau acțiuni în instanță.

Organizația afirmă că se ocupă de analiza activității instituțiilor publice, a ONG-urilor și a actorilor care influențează politicile publice, folosind instrumente precum solicitările în baza Legii 544 privind accesul la informații de interes public.