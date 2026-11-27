Scufundarea unei nave militare rusești în portul libian Benghazi și atacul asupra unei nave de transport în Golful Finlandei demonstrează extinderea capacităților operaționale ale dronelor ucrainene. Potrivit unei analize publicate de Atlantic Council, aceste operațiuni confirmă transformarea Ucrainei într-o veritabilă superputere în domeniul războiului cu sisteme fără pilot.

Ucrainenii folosesc pe scară largă dronele pe front Foto: Shutterstock

Într-un articol de opinie publicat pe site-ul centrului american de analiză Atlantic Council, jurnalistul britanic Peter Dickinson susține că Ucraina a devenit un actor important la nivel global în dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor fără pilot.

Autorul indică drept argumente recentele operațiuni desfășurate în Libia, unde forțele ucrainene ar fi distrus o navă militară rusă și avariat două nave de transport.

Extinderea ariei geografice în care Ucraina poate desfășura operațiuni militare este evidențiată, în opinia sa, de atacurile recente cu drone navale. Una dintre cele mai moderne nave militare rusești s-a scufundat în portul Benghazi, iar în ziua următoare președintele Volodimir Zelenski a confirmat implicarea Ucrainei într-un atac asupra unei nave de marfă rusești în Golful Finlandei.

„Cele două atacuri, desfășurate în Marea Mediterană și în Marea Baltică, au evidențiat extinderea geografică a capacităților ofensive ale Kievului”, scrie Peter Dickinson.

Dronele, răspunsul Ucrainei la superioritatea Rusiei

Dezvoltarea unei industrii proprii de drone a reprezentat una dintre principalele modalități prin care Ucraina a încercat să compenseze superioritatea numerică și de foc a armatei ruse.

În al doilea an al invaziei pe scară largă, sute de companii ucrainene din sectorul tehnologic și al apărării dezvoltau și produceau deja drone.

Colaborarea directă cu unitățile militare a permis testarea rapidă a noilor modele și îmbunătățirea lor în funcție de experiența de pe front. În consecință, producția a evoluat de la câteva exemplare la milioane de aparate anual.

Efectele acestei evoluții sunt vizibile pe toate cele trei domenii operaționale: maritim, terestru și aerian.

În Marea Neagră, dronele navale ucrainene au contribuit la retragerea Flotei ruse din Crimeea ocupată către porturile aflate pe teritoriul Rusiei.

Pe uscat, platformele fără pilot sunt utilizate pentru transportul de provizii, evacuarea răniților și participarea la operațiuni de luptă.

În aer, dronele de atac au creat o zonă extinsă de risc de-a lungul liniei frontului, în timp ce aparatele cu rază lungă de acțiune vizează infrastructura militară și rafinăriile de petrol din Rusia.

Potrivit Reuters, atacurile de acest tip au redus cu 45% capacitatea de rafinare a petrolului din Rusia numai în ultima lună.

„Ucraina este recunoscută pe scară largă drept o superputere a războiului cu drone, atât pe mare, cât și pe uscat și în aer”, subliniază autorul analizei.

Apel către partenerii occidentali pentru sprijin suplimentar

Peter Dickinson consideră că partenerii internaționali ai Kievului ar trebui să intensifice sprijinul acordat industriei ucrainene de drone.

Multe dintre companiile din acest sector funcționează încă mult sub capacitatea lor maximă, iar finanțarea suplimentară și accesul la tehnologii avansate le-ar putea permite să își extindă semnificativ producția.

Dezvoltarea acestei industrii ar putea deveni unul dintre cei mai importanți factori de presiune asupra Kremlinului și ar putea contribui la apropierea sfârșitului războiului, concluzionează publicistul britanic.

Ucraina accelerează dezvoltarea tehnologiilor militare

Capacitatea Ucrainei de a scurta ciclul de dezvoltare a tehnologiilor militare reprezintă un avantaj important în fața armatei ruse. Noile soluții pot fi dezvoltate și introduse în utilizare într-un interval mult mai scurt decât în Rusia.

Unele tehnologii sunt actualizate în doar șase săptămâni, potrivit expertului în apărare și securitate Michael Clarke.

De asemenea, Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat dezvoltarea unui nou concept de desfășurare a operațiunilor militare, care și-a demonstrat deja potențialul.

Este vorba despre unitățile de asalt integrate cu drone, care combină aparatele aeriene și platformele terestre fără pilot cu infanteria, într-un sistem operațional coordonat.