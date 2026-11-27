O dronă de atac rusească Geran-4, doborâtă în august deasupra regiunii Kiev, conținea aproape 100 de componente non-rusești, dintre care unele fuseseră fabricate în ianuarie, februarie și martie 2026.

Federația Rusă păcălește sancțiunile în fabricarea dronelor pe care le lansează spre Ucraina Foto: MApN

Printre piesele identificate se numără cipuri de temporizare atribuite companiei americane CTS Corporation, o diodă de putere asociată producătorului Vishay Intertechnology și un microcontroler fabricat de compania franco-italiană STMicroelectronics, asamblat în Malaezia. Descoperirea, făcută publică de o investigație Kyiv Independent realizată în colaborare cu OCCRP și publicații din Belgia, Lituania și Germania, arată că sancțiunile occidentale nu reușesc să oprească fluxul de tehnologie restrictivă către complexul militar rus.

Cazul Geran-4 nu este singular. De la începutul războiului, anchetatorii ucraineni au identificat peste 16.000 de componente de proveniență străină în dronele, rachetele și alte tipuri de armament rusesc, iar piesele poartă marcajele unor producători din peste 30 de țări.

În septembrie, într-un alt model, Geran-5, a fost găsit un tranzistor al unui mare producător european, fabricat în februarie 2026, potrivit declarațiilor emisarului prezidențial ucrainean pentru sancțiuni, Vladislav Vlasiuk.

Datele contrazic narativa potrivit căreia controalele la export ar fi redus semnificativ accesul Moscovei la microelectronica necesară pentru producția de armament.

Cum reușește Rusia să păcălească sancțiunile?

O parte a explicației ține de natura componentelor vizate. Cipurile din dronele rusești nu provin exclusiv din lanțuri de aprovizionare militare sau specializate. Ele pot fi extrase din echipamente electrocasnice produse în serie, precum frigidere, mașini de spălat sau aparate de aer condiționat, care conțin microcontrolere, semiconductori și alte piese cu dublă utilizare.

Aceste produse finite ajung pe piața rusă prin importuri comerciale obișnuite sau prin intermediari din state terțe, iar componentele lor sunt apoi demontate și reintroduse în circuitele de producție ale dronelor. Diferența dintre un cip de frigider și unul de dronă nu este întotdeauna de natură fizică sau funcțională, ci de destinație finală.

Analistul de politică externă Emanuel Cernat a explicat pentru Adevărul mecanismul prin care aceste componente ocolesc restricțiile occidentale. În viziunea sa, sancțiunile vizează exporturile directe către Federația Rusă, dar nu blochează în mod eficient reexporturile din state care nu aplică aceleași măsuri, precum Kazahstanul, unde importurile de electrocasnice și componente electronice au crescut exploziv după 2022.

„Cea mai simplă explicație este că, deși lista de sancțiuni se aplică produselor cu caracter militar și celor cu uz dual, aceste restricții vizează exporturile directe către Federația Rusă. În egală măsură, numeroase studii arată o explozie a importurilor de astfel de electrocasnice — mașini de spălat, frigidere, componente electronice care conțin cipuri și electrocomponente cu uz dual — în state limitrofe Federației Ruse, precum Kazahstan. Aceste state, neaplicând aceleași sancțiuni, pot exporta ulterior componentele direct în Rusia”, susține Emanuel Cernat.

Războiul din Ucraina se extinde în Europa, iar în lunile următoare ar putea deveni mai periculos. Care sunt motivele?

Un raport publicat în 2026 de Center for Global Civic and Political Strategies arată că fluxurile de bunuri incluse pe lista de priorități comune — de la condensatori și transceivere la rulmenți și mașini-unelte — au crescut în 2025 din Kazahstan, Kârgâzstan și Uzbekistan către Rusia.

Kazahstanul și Kârgâzstanul „împart granițe deschise cu Rusia prin Uniunea Economică Eurasiatică, ceea ce elimină controalele vamale pentru comerțul intra-bloc”, iar electronicele, microcipurile și echipamentele de comunicații de uz dual fabricate în Occident sunt importate în aceste state ca bunuri civile și apoi exportate legal în Rusia sub coduri comerciale locale.

În cazul Kazahstanului, exporturile de bunuri din lista de priorități către Rusia au crescut cu peste 400% în 2022, ceea ce indică existența unui mecanism sistematic de eludare, susținut de infrastructură comună și de supraveghere minimă.

Această rută explică de ce componente fabricate în 2026 pot ajunge într-o dronă doborâtă în august 2026. Lanțul de aprovizionare nu este unul direct, ci trece printr-o rețea de intermediari și companii-paravan din țări terțe.

Vlasiuk subliniază că Ucraina nu acuză direct producătorii occidentali de furnizare intenționată către Rusia, ci că produsele „nu ajung direct în Rusia” și „trec printr-un lanț de trei sau patru intermediari — companii paravan din țări terțe”. Producătorii precum STMicroelectronics și Vishay Intertechnology au declarat că au oprit livrările către Rusia și că aplică programe de conformitate, fără a putea explica însă cum componentele lor ajung folosite la construirea dronelor.

Ce trebuie să facă Occidentul?

Cernat consideră că Occidentul are capacitatea de a limita aceste fluxuri, dar că voința politică este afectată de interese economice și de reticența unor state sau companii de a accepta controale mai stricte.

„Occidentul trebuie să conștientizeze mai bine această problemă, care nu este necunoscută autorităților din diverse cancelarii europene sau din structurile internaționale. Chiar dacă există un interes economic și companii care ar fi puternic afectate de o interzicere mai restrictivă a exporturilor, este normal să existe și posibilitatea de a reglementa și supraveghea mult mai sever aceste zone de export.

În ceea ce privește Uniunea Europeană, este nevoie de o decizie mai clară și de o unitate mai mare, mai ales că Statele Unite promovează o politică mai tranzacțională, iar Europa s-a declarat hotărâtă să reziste în acest război cu Federația Rusă. Prin urmare, UE trebuie să împiedice folosirea acestor căi ocolitoare de către Rusia”, a mai precizat Emanuel Cernat.

Problema nu este doar tehnică sau comercială, ci afectează credibilitatea regimului de sancțiuni și capacitatea Europei de a controla efectele tehnologiei pe care o produce. Dacă un cip fabricat în februarie 2026 poate ajunge într-o dronă de atac în august 2026, atunci intervalele de timp dintre producție, export, reexport, integrare și utilizare sunt suficient de scurte pentru ca măsurile de control să fie ocolite sistematic.

Soluțiile invocate de oficialii ucraineni includ urmărirea penală a intermediarilor, responsabilizarea producătorilor pentru utilizatorii finali și intensificarea anchetelor financiare asupra fluxurilor de bani. Aceste măsuri ar presupune însă un nivel de cooperare internațională și de aplicare a legii care depășește actualul cadru al sancțiunilor.