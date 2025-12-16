Ministrul Mediului anunță plantarea de perdele forestiere pe 126 de km, de-a lungul unor drumuri naţionale în sudul țării

Diana Buzoianu anunţă, marţi, că Ministerul Mediului a dat drumul la demersurile pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru plantarea a 380 de hectare de perdele forestiere în sudul României, care este în plin proces de deşertificare.

”Drumuri şi comunităţi protejate de perdele forestiere! Ministerul Mediului a dat drumul la demersurile pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru plantarea a 380 de hectare de perdele forestiere în sudul României, care este în plin proces de deşertificare. Asta înseamnă peste 126 km de arbori de-a lungul unor drumuri naţionale”, scrie ministrul Mediului, pe Facebook.

Buzoianu arată că drumurile DN65A, DN65E şi DN6 vor fi protejate! Ministrul Mediului afirmă că, potrivit Legii 289/2002, statul român are obligaţia de a planta 5.500 ha de perdele forestiere.

”Realizarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice este coordonată de Garda Forestieră Bucureşti, din fondul de ameliorare a fondului funciar”, subliniază ministrul.

Diana Buzoianu menţionează că până acum, în România 330 ha de perdele forestiere au fost deja plantate de Ministerul Mediului, Garda Forestieră şi Romsilva, 850 ha sunt în lucru (documentaţie).

”Aceste fâşii de arbori, cu o lăţime de minimum 30 de metri, au rolul de a reduce vântul, preveni eroziunea solului, protejază culturile şi drumurile, creşte biodiversitatea. În contextul schimbărilor climatice, plantarea în sudul României este esenţială. Iar aceste perdele forestiere reprezintă un pas important şi concret în această direcţie”, afirmă Buzoianu.

La preluarea mandatului de la Ministerul Mediului, Diana Buzoianu a tras un semnal de alarmă asupra „problemei grave de mediu” cu care se confruntă România, și anume peste 100.000 de hectare care s-au transformat în deșert sau urmează să se deșertice.

„România se confruntă cu o problemă gravă de mediu în sudul ţării: peste 100.000 de hectare s-au transformat în deşert sau urmează să se deşertifice. Una dintre soluţiile evidente: împăduririle. Una dintre soluţiile evidente: împăduririle”, spunea în iulie Diana Buzoianu.