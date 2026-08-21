Cristian Bușoi anunță revenirea grupului 5 de la Turceni în sistemul energetic

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Buşoi, a vorbit vineri despre închiderea grupului energetic nr. 5 de la Termocentrala Turceni în urma unor probleme tehnice.

Potrivit secretarului de stat, problemele care au dus la închiderea termocentralei vor fi reparate în cursul zilei de vineri, 21 august, cât și în wekeend.

Astfel, grupul energetic nr. 5 de la Termocentrala Turceni ar urma să fie repus în funcțiuni luni, 24 august.

"La Turceni, grupul 5 a avut niște probleme tehnice care au determinat decizia de a face aceste reparații pe durata zilei de azi și a weekendului. Luni la ora 15 se va reconecta la sistemul energetic național. Nu are un impact nici pe securitatea aprovizionării în aceste zile, nici pe prețurile finale pentru consumatori", a spus Cristian Bușoi.

Amintim că Termocentrala Turceni a fost oprită joi noapte, 20 august, din cauza unor probleme tehnice. În aceeași zonă, autoritățile de mediu investighează o situație gravă pe cursul râului Jiu, unde mii de pești morți au fost observați plutind la suprafața apei.

Grupul 5 de la Termocentrala Turceni, alături de grupurile 5 și 6 de la Rovinari, au fost repornite în contextul presiunilor tot mai mari asupra sistemului energetic și al necesității asigurării producției de electricitate în perioadele cu consum ridicat.