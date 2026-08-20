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Termocentrala Turceni, oprită din cauza unor probleme tehnice

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Termocentrala Turceni a fost oprită joi noapte, 20 august, din cauza unor probleme tehnice. În aceeași zonă, autoritățile de mediu investighează o situație gravă pe cursul râului Jiu, unde mii de pești morți au fost observați plutind la suprafața apei.

Termocentrala Turceni/FOTO: Shutterstock
Termocentrala Turceni/FOTO: Shutterstock

Potrivit Antena 3 CNN, a fost oprit grupul energetic 5, singurul care funcționa. Sunt probleme la un cazan, care nu mai este etanș.

Conducerea companiei a luat decizia să oprească grupul și să îl repare. Înseamnă un deficit de 220 MW de energie la nivel național.

Potrivit Gazeta de Sud, autoritățile au declanșat verificări după ce localnicii au semnalat că mii de pești morți au fost observați plutind pe râul Jiu, în zona Turceni, județul Gorj.

Specialiștii verifică activitatea Hidrocentralei Turceni, inclusiv manevrele tehnice și debitele uzate, pentru a stabili dacă acestea au avut legătură cu mortalitatea piscicolă. Apele Române va preleva probe din râul Jiu pentru a analiza calitatea apei și a identifica posibila cauză a morții peștilor.

Autoritățile verifică și posibilitatea unei poluări chimice accidentale sau a unui deversament neautorizat, fiind prelevate probe de apă din mai multe puncte.

O altă ipoteză este legată de secetă și nivelul scăzut al apei, care ar putea reduce oxigenul dizolvat și afecta fauna acvatică. Cauza exactă a mortalității piscicole nu a fost încă stabilită.

Grupul 5 de la Termocentrala Turceni, alături de grupurile 5 și 6 de la Rovinari, au fost repornite în contextul presiunilor tot mai mari asupra sistemului energetic și al necesității asigurării producției de electricitate în perioadele cu consum ridicat.

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