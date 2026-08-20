 Răzvan Nicolescu: Incompetența, cea mai mare problemă din energie. S-au investit 370 milioane de euro într-o centrală care nu funcționează | adevarul.ro
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Răzvan Nicolescu: Incompetența, cea mai mare problemă din energie. S-au investit 370 milioane de euro într-o centrală care nu funcționează

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Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei și expert în domeniu, consideră că lipsa de competență reprezintă principala problemă a sectorului energetic românesc, urmată de corupție și de influențe externe. 

Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei
Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei. Foto arhivă

Răzvan Nicolescu consideră că principala amenințare pentru sectorul energetic este lipsa de competență, pe care o denumește direct „prostie”, scrie G4Media, adăugând că, în evaluarea sa, aceasta este urmată de corupție și de anumite influențe externe pe care le consideră nefavorabile României.

Nicolescu susține că problema competenței se regăsește atât în companiile din sectorul energetic, cât și în instituțiile publice și că are legătură, în primul rând, cu numirile politice.

Potrivit fostului ministru, partidele ajung să numească în funcții de conducere persoane care nu au experiență de management și care, în unele cazuri, nu au legătură cu domeniul energiei.

El consideră că peste 80% dintre factorii de decizie și șefii din sectorul energetic ar trebui schimbați, deoarece, în opinia sa, aceștia sunt numiți în principal pe criterii politice și nu au experiența managerială sau cunoștințele necesare în domeniu.

Corupția și influențele externe

După lipsa de competență, Nicolescu indică drept probleme ale sectorului energetic corupția și anumite influențe externe.

Fostul ministru afirmă că România a vorbit foarte mult despre obiectivul de a deveni un hub energetic și un jucător regional și consideră că această expunere ar fi putut atrage atenția unor actori care nu își doresc ca România să ajungă să aibă un asemenea rol.

Proiectele energetice care se află de ani de zile în discuție

Nicolescu critică ritmul în care sunt realizate proiectele energetice majore și afirmă că România discută de foarte mult timp despre aceleași investiții.

El indică proiectul de la Tarnița și dezvoltarea capacităților nucleare de la Cernavodă ca exemple de proiecte despre care se vorbește de ani de zile.

În cazul centralei de la Iernut, fostul ministru atrage atenția asupra perioadei foarte lungi în care proiectul nu a fost finalizat.

Nicolescu consideră că România a rămas blocată în proiecte discutate de-a lungul mai multor decenii, în timp ce tehnologiile din domeniul energetic au evoluat rapid.

El dă ca exemple dezvoltarea masivă a tehnologiilor spațiale și apariția și extinderea mașinilor electrice, pentru a evidenția ritmul schimbărilor din alte domenii.

Peste 370 de milioane de euro investite într-un proiect de stocare

Un alt exemplu prezentat de Nicolescu este cel al investiției Hidroelectrica într-o centrală de stocare prin pompaj.

Fostul ministru susține că Hidroelectrica a investit peste 370 de milioane de euro într-o astfel de centrală, deși proiectul nu este funcțional.

Nicolescu afirmă că suma depășește cu mult bugetul inițial de aproximativ 150 de milioane de euro.

El folosește acest proiect ca exemplu pentru ceea ce consideră a fi problemele de execuție ale investițiilor publice majore.

Sectorul privat și prosumatorii au făcut progrese

În opinia lui Nicolescu, sectorul privat și prosumatorii au înregistrat progrese mai importante decât sectorul public în ceea ce privește dezvoltarea unor noi capacități energetice.

Nicolescu susține că schimbările frecvente ale legislației și ale regulilor aplicabile sectorului energetic afectează încrederea investitorilor. În același timp, fostul ministru consideră că nivelul prețurilor la energie afectează competitivitatea industriei românești.

Nicolescu face referire și la proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, în cazul căruia consideră că riscurile de securitate contribuie la creșterea costurilor.

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